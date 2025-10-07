Danes bo delno jasno. Predvsem na vzhodu bo oblačnost občasno povečana, možne so tudi rahle padavine. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. Nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 1.500 metrov je zmerna, 2. stopnje, nižje pa majhna, 1. stopnje po evropski petstopenjski lestvici, kažejo podatki urada za meteorološko napoved agencije za okolje.

V sredo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

Tudi v petek jutranja megla

V četrtek bo prehodno nekaj več oblačnosti, predvsem ponekod na severu bodo možne manjše padavine. V petek bo spet precej jasno z jutranjo meglo.

Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam v višinah postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo sprva bolj oblačno, čez dan pa dokaj sončno. V krajih vzhodno od nas bo pihal severni veter. V sredo bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj megleno, je zapisano na straneh Arsa.

Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.

Kakšne so razmere v gorah?

Po podatkih urada za meteorološko napoved agencije za okolje je nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 1.500 metrov zmerna, 2. stopnje, nižje majhna, 1. stopnje po evropski petstopenjski lestvici. Na strmih pobočjih lahko predvsem na mestih z napihanim snegom ob obremenitvi snežne odeje sprožite plaz napihanega snega, kjer je podlaga travnata, pa se lahko sproži tudi kakšen manjši plaz suhega nesprijetega snega.

Na Kredarici, ki leži na 2.513 metrih nadmorske višine, je višina snežne odeje visoka 40 centimetrov. Foto: Hribi.net

Nevarne so tudi strme grape, kjer je veter nanosil sneg. V nedeljo se je meja sneženja ob padavinah spustila malo pod tisoč metrov nadmorske višine. Zapadlo je od 5 do skoraj 50 centimetrov snega, odvisno od nadmorske višine. V vzhodnem delu naših gora je snega manj. Severni in severovzhodni veter je prenašal nov sneg v zamete. Snežna odeja je mehka, pod okoli dva tisoč metrov se je že nekoliko sesedla in ojužila, višje pa je sneg suh in rahel.

Sneg se bo sesedal in se talil v sredogorju

V prihodnjih dneh bo prevladovalo suho vreme. Postopno bo topleje. Ničta izoterma je bila v ponedeljek na nadmorski višini okoli dva tisoč metrov, v torek bo še sto metrov višje, v sredo pa se bo dvignila nad najvišje vrhove. V torek bo pihal okrepljen severni veter, ki bo predvsem v visokogorju še prenašal sneg, nato bo oslabel. Sneg se bo sesedal in talil v sredogorju, še zlasti na prisojnih pobočjih. V visokogorju bo v senčnih legah ostal dlje, tam se bo ob otoplitvi čez dan ojužil in ponoči pomrznil. Zato bodo do konca tedna v senčnih legah visokogorja razmere zahtevne, predvsem zjutraj bo krajevno nevarnost zdrsa.