Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več jasnine bo na zahodu, več oblakov pa na vzhodu. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. V zgornji animaciji si oglejte, kako se bodo do srede v Sloveniji gibale temperature.

Ponoči bo ponekod na vzhodu rahlo deževalo, drugod bo večinoma suho.

V torek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh?

V sredo in četrtek bo večinoma sončno in nekoliko topleje. Zjutraj bo po nižinah marsikje megla.

Od zahoda se je nad Alpe in srednjo Evropo razširilo območje visokega zračnega tlaka. Od severa k nam v višinah doteka nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Vreme v sosednjih pokrajinah bo zmerno do pretežno oblačno

Danes bo zmerno, v krajih vzhodno in severno od nas občasno pretežno oblačno. V torek bo sprva bolj oblačno, čez dan pa dokaj sončno. V krajih vzhodno od nas bo pihal severni veter.

Biovreme: danes in v torek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.