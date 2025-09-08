Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
17.21

11 minut

Hokejska liga prvakov, 6. in 7. september

Pintaričevi po preobratu presenetili nemškega prvaka, Törökovi že v izločilnih bojih

Matija Pintarič

Matija Pintarič je z Grenoblom premagal nemške prvake iz Berlina.

Foto: Guliverimage

Konec tedna so moštva v hokejski ligi prvakov odigrala četrte tekme. Ilves Matica Töröka je po štirih tekmah še edini pri maksimalnih točkah, za četrto zmago so s soigralci s 3:0 odpravili Storhamar in si že priigrali vstopnico za osmino finala. Za presenečenje je v nedeljo poskrbel Grenoble vratarja Matije Pintariča, ki je proti nemškemu prvaku Eisbaren Berlin zaostajal z 0:3, a se vrnil v igro. O zmagovalcu je odločalo izvajanje kazenskih strelov, po katerem se je veselilo francosko moštvo, v trenerskem štabu katerega je tudi slovenski selektor Edo Terglav. Pintarič je ob zmagi zaustavil 37 strelov od 41 na svoja vrata. Grenoble se je z dvema zaporednima zmagama povzpel na mesta, ki prinašajo napredovanje.

Miha Verlič, Jan Urbas, Žiga Jeglič, Fischtown Pinguins
Sportal V Nemčiji na "slovenskem" obračunu kar 13 golov

Celovec, za katerega igrata Jan Muršaka in Luka Gomboc, je prišel do druge zmage, s 6:3 je premagal danskega prvaka Odense Bulldogs. Gomboc je zadel za vodstvo s 4:2, v slabih 16 minutah in pol na ledu pa na gol tekmeca sprožil tri strele. Muršak je bil na ledu še minuto dlje, prav tako sprožil tri strele in bil skoraj 80-odstotno uspešen pri sodniških metih. Dobil jih je 15. Koroška zasedba je trenutno na mestih, ki vodijo v končnico.

Nemški Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Mihe Verliča, Žige Jegliča je gostil finskega prvoligaša Lukko in po preobratu v zadnjih minutah rednega dela izsilil podaljšek, v katerem gola ni bilo, tako je sledila loterija. Po tej pa slavje nemškega moštva, ki je še dobri dve minuti in pol pred koncem rednega dela zaostajalo z 0:2. Urbas je v 60. minuti podal za izenačenje in podaljšek, nato pa uspešno izvedel kazenski strel, medtem ko Jeglič pri teh ni bil uspešen. Urbas je sicer v slabih 17 minutah igre sprožil kar šest strelov, Jeglič v dobrih 18 minutah in Verlič v skoraj 20 minutah pa sta ostala brez strela na tekmečeva vrata. Klub iz Bremerhavna je zunaj mest, ki vodijo v osmino finala.

Jan Urbas je pomembno prispeval k drug zmagi Fischtown Pinguins, ki mu poveljuje kot kapetan. | Foto: Guliverimage Jan Urbas je pomembno prispeval k drug zmagi Fischtown Pinguins, ki mu poveljuje kot kapetan. Foto: Guliverimage

Češki prvak Kometa Brno je izgubil pri Bernu (3:5), kjer je Gašper Krošelj branil do dobre pol minute pred koncem, ko so gostje poskušali s šestimi igralci v polju. Krošelj je zaustavil 20 strelov od 24 na svoj gol. Krošljevi so na mestih, ki vodijo v izločilne boje.

Zug, za katerega je bil na prvih dveh tekmah v postavi Nik Christian Petrovič, je za tretjo zmago s 6:3 premagal Belfast in se utrdil na mestih, ki zagotavljajo dodatne boje. Mladega Slovenca ni bilo v postavi.

Moštva bodo zadnji dve tekmi tega dela igrala 7. in 8. oktobra ter 14. in 15. oktobra, ko bo jasno, katerih 16 ekip bo igralo naprej.

Hokejska liga prvakov, tretje tekme:

Sobota, 6. september

Nedelja, 7. september

Lestvica

