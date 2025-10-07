Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sprva pogodba do sredine novembra

Blaž Tomaževič se seli k Marcelu Rodmanu

HDD Jesenice, Blaž Tomaževič | Blaž Tomaževič se seli k aktualnemu prvaku Alpske lige Zell am Seeju. | Foto Aleš Fevžer

Blaž Tomaževič se seli k aktualnemu prvaku Alpske lige Zell am Seeju.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski napadalec Blaž Tomaževič, ki je sezono začel v dresu HDD Jesenice, se seli k alpskemu tekmecu Zeller Eisbären trenerja Marcela Rodmana.

Železarji, ki preživljajo zahtevne čase, so ostali brez še enega člana. Po Jaki Šturmu, ki se je preselil na Škotsko, se je od HDD Jesenice poslovil napadalec Blaž Tomaževič.

Zadnje štiri sezone je preživel z ligi ICE, v zadnji je igral za HK Olimpija, v letošnje tekmovalno obdobje pa vstopil z Jeseničani v Alpski ligi. Ti imajo nemalo težav z delovanjem društva, kot so dejali pred tednom dni, delujejo amatersko in brezplačno. Trener Nik Zupančič se je varovancem zahvalil, da sploh hodijo na treninge in so pripravljeni igrati na tekmah.

Rodman ga dobro pozna

27-letnemu Tomaževiču se je zdaj odprla priložnost za igranje pri prvaku Alpske lige. Po poškodbi Nicka Huarda je Marcel Rodman v svoji vrsti pozdravil napadalca, s katerim je pred kratkim že deloval pri Beljaku. Strani sta se dogovorili za sodelovanje do sredine novembra, nato pa se bodo pogovorili o možnosti nadaljnjega sodelovanja.

Marcel Rodman novega varovanca dobro pozna. | Foto: Aleš Fevžer Marcel Rodman novega varovanca dobro pozna. Foto: Aleš Fevžer "V zadnjih desetih dneh smo imeli večje pomanjkanje igralcev, zato smo se odločili, da za prihodnje tedne podpišemo pogodbo z Blažem. Poznam ga že dolgo in natančno vem, kakšen igralec je in kakšen značaj ima. Verjamem, da nam bo dal stabilnost in globino, ki smo ju izgubili zaradi Nickove poškodbe. Je drugačen tip igralca kot Nick, vendar mislim, da se bo zelo dobro vklopil v ekipo. Blaž je dober drsalec, zelo dobro ščiti plošček in zelo dobro kreira igro. Lahko igra tako na centru kot na krilu," je za uradno spletno stran kluba dejal Rodman.

Ni mu bilo treba dvakrat pomisliti

"Ko me je kontaktiralo vodstvo, mi ni bilo treba dvakrat pomisliti. Slišal sem veliko dobrega o ekipi in organizaciji, odločitev za selitev  je bila lahka. Vemo, da gre za prvaka Alpske lige, zato verjamem, da je naš cilj letos enak. Najpomembnejše pa je, da se osredotočamo na to, da na vsaki tekmi damo vse od sebe in vedno poskušamo zmagati," pa je misli v klubski mikrofon strnil Tomaževič.

