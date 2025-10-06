Zadnji NHL-ples Anžeta Kopitarja

V torek se bo onstran Atlantika začela nova sezona severnoameriške hokejske lige NHL. Za slovenske ljubitelje hokeja bo nekaj posebnega, saj bo zadnja za slovenskega zvezdnika Los Angelesa Anžeta Kopitarja. Naslov branijo hokejisti Floride, prvaki zadnjih dveh sezon.

Sezona 2025/26 bo za Kopitarja, Los Angeles in slovenske ljubitelje tega športa zadnja z njim v vlogi, v kakršni so ga poznali prejšnjih 19 let.

Ugibanja o tem, ali se bo poslovil ali ne, je pred začetkom sezone končal kar sam. Kot je pojasnil na posebni novinarski konferenci sredi septembra, se je za to odločil, ker se je želel osredotočiti na priprave na zadnjo sezono. Zadnja pa bo zato, ker prihaja čas za družino, ki jo bo postavil na prvo mesto.

"Že po lanski sezoni so se pojavili pomisleki, ali bo to zadnja ali ne bo. Čez poletje sem precej razmišljal, o tem smo se precej pogovarjali tudi doma. Odločil sem se, da bo to zadnja sezona. Profesionalni šport, ne samo hokej, je zahteven, veliko je odrekanja. Zdaj je čas, da ostanem večkrat doma. Neža in Jakob potrebujeta očeta," je glavne razloge za odločitev pojasnil Kopitar.

Cilji visoki

Zatrdil je tudi, da si ne bo premislil. Odločitev je dokončna: "To je to. Veliko premisleka je šlo vanjo, to je res zadnja odločitev. Nobena ponudba ni toliko vredna, kot je biti z domačimi."

Ker je veliko breme odpadlo že pred sezono, se je lahko v miru posvetil pripravam. Cilji in želje ostajajo visoki, je dejal. "Pred nami je ena fina sezona in začnemo jo lahko optimistično. Nadgradili smo ekipo, ki smo jo imeli lani. Vsi smo starejši za eno leto, z več izkušnjami. Pripeljali smo izkušene in starejše igralce. Pa tudi mi smo bili v zadnji končnici bližje napredovanju kot prejšnja leta."

Leta 2006 je Kopitar v ligi NHL zaigral kot prvi Slovenec, svoji ekipi Los Angeles Kings, ki jo od leta 2016 vodi kot kapetan, pa je v letih 2012 in 2014 pomagal osvojiti Stanleyjev pokal.

Do svoje 20. in zadnje sezone je za LA Kings odigral rekordnih 1.454 tekem in imel prav tako rekordnih 838 podaj. V dolgi karieri je tudi trikrat osvojil spominski pokal Lady Bing za najbolj športno igro ter dvakrat nagrado Selke za najboljšega obrambnega napadalca.

Kako dolgo bo vztrajal strelski rekorder Ovečkin?

Med ljubitelji hokeja je pred začetkom sezone vselej nekaj negotovosti glede zvezdnikov. Kdo se bo poslovil, kdo še ostaja? Pri Kopitarju zdaj vedo, ne pa tudi pri še enem največjih zvezdnikov tega tekmovanja.

Aleksander Ovečkin, od prejšnje sezone hokejist z največ zadetki v tekmovanju (897), presegel je nekoč dolgo nedosegljiv mejnik Wayna Gretzkyja (894), se še ni odločil, ali bo tudi sam po koncu olimpijske sezone palico in drsalke obesil na klin.

Aleksander Ovečkin je od prejšnje sezone hokejist z največ zadetki v tekmovanju (897). Foto: Reuters

"Ne vem še, ali bo to moja zadnja sezona ali ne. Ali veste vi? Bomo videli," je za spletno stran lige dejal od prejšnjega tedna 40-letnik, ki začenja 21. sezono v ligi, vse je ali jih še bo odigral v dresu Washingtona. Se mu pa konec sezone 2025/26 izteče petletna pogodba, vredna 47 milijonov dolarjev (40 milijonov evrov).

Kaprizov z rekordno pogodbo

Prav na področju pogodb je NHL nekaj dni pred začetkom dosegla nov rekord. A tokrat zanj ni poskrbel Ovečkin, ki je ostal brez prvega mesta na lestvici zaslužkarjev. Tam je namreč po novem Kiril Kaprizov, ki je z Minnesoto Wild predčasno podaljšal pogodbo za osem let v skupni vrednosti 136 milijonov dolarjev oziroma 116 milijonov evrov. Nova pogodba bo začela veljati v sezoni 2026/27, za osem let podaljšane zvestobe bo ruski napadalec skupno dobil povprečno 17 milijonov dolarjev na sezono (14,5 milijona evrov).

Kiril Kaprizov je z Minnesoto Wild predčasno podaljšal pogodbo za osem let v skupni vrednosti 136 milijonov dolarjev oziroma 116 milijonov evrov. Foto: Guliverimage

Nova pogodba je najbogatejša v zgodovini NHL tako po skupni vrednosti kot po povprečni letni vrednosti. Doslej je na lestvici najbogatejših pogodb vodil prav Ovečkin, ki je leta 2008 sklenil 13-letno pogodbo z Washingtonom za 124 milijonov dolarjev (105,7 milijonov evrov). Na lestvici povprečne letne plače v NHL pa je bil doslej vodilni Leon Draisaitl s 14 milijoni .

Padlo bi lahko več rekordov

Prihajajoča sezona bi lahko ponudila precej popravljenih osebnih dosežkov ali mejnikov. Na spletni strani NHL so pred začetkom izpostavili nekaj najodmevnejših. Tako seveda Ovečkin lovi mejnik 900 golov, potem ko je Gretzkyjevo magično mejo presegel aprila letos. Glede na statistiko (lani 44 golov, v karieri le v eni sezoni manj kot 30) mu ne bo težko doseči še tistih treh. Steven Stamkos (Nashville) je s 582 goli blizu mejniku 600 zadetkov. Šest oziroma osem golov pa do meje 500 manjka še Johnu Tavaresu in Patricku Kanu.

Sidneyju Crosbyju do mejnika 1.700 doseženih točk v karieri manjka še 13 točk. Foto: Reuters

Največja tekmeca lige zadnjega desetletja in pol Ovečkin in Sidney Crosby lovita tudi mejnik 1.700 doseženih točk v karieri. Crosby je bližje, manjka mu jih še 13, Ovečkinu pa 77. Nikiti Kučerovu (Tampa) pa manjka še šest točk do tisočice.

Pri mejniku 1.500 odigranih tekem je v igri tudi Kopitar, manjka mu jih še 46, blizu pa sta še Brent Burns (Colorado, –3, odigral pa je 925 zaporednih tekem v rednem delu) in Ovečkin (–9).

Pri trenerjih bi lahko strateg aktualnih prvakov Paul Maurice s še 70 tekmami ob ledu prišel do magične meje dva tisoč, pred njim je to uspelo le Scottyju Bowmanu (2.141).

Po letu 2014 olimpijske igre znova z NHL-ovci

Sezona 2025/26 je tudi olimpijska in tokrat so v vodstvu tekmovanja dosegli dogovor z mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok), tako da bodo v Milanu in Cortini lahko prvič na OI po letu 2014 nastopili tudi zvezdniki iz NHL. Zaradi iger bo olimpijska prekinitev lige med 5. in 25. februarjem.

Florida Panthers branijo naslov. Foto: Reuters

Prvaki proti Chicagu

V rednem delu sezone bo na sporedu 1.312 tekem. Prva bo 7. oktobra pozno zvečer po slovenskem času. Čast uvoda bo pripadla prvakom prejšnje, Florida Panthers bodo pred dvobojem s Chicagom lahko pod strop svoje dvorane tudi dvignili prapor za prvaka. Tudi Kopitarjevi kralji bodo hitro v akciji, saj jih prva tekma čaka že v noči na 8. oktober, ko bodo gostili Colorado.

NHL znova na Švedskem

V urniku je predviden tudi mednarodni termin oziroma Global Series, kot gostovanje v Evropi imenujejo v NHL; na Švedskem bosta 14. in 15. novembra dve tekmi med ekipama Pittsburgh Penguins in Nashville Predators, gostitelj bo Stockholm.

Lanska finalista Florida in Edmonton se bosta prvič v novi sezoni pomerila 22. novembra, druga tekma bo 19. marca.

Zimska klasika, tradicionalna tekma na prostem na velikem stadionu, bo tokrat prvič v zgodovini tekmovanja na Floridi. Foto: Reuters

Tradicionalna zimska klasika prvič na Floridi

Zimska klasika, tradicionalna tekma na prostem na velikem stadionu, pa bo tokrat prvič v zgodovini tekmovanja na Floridi. Moštvi Panthers in New York Rangers se bosta 2. januarja pomerili na stadionu loanDepot Park, ki je sicer dom bejzbolske ekipe Miami Marlins. To bo najbolj južno prizorišče zimskih klasik doslej.