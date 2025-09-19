Potem ko je danes zgodaj zjutraj po slovenskem času na novinarski konferenci v Los Angelesu napovedal svojo zadnjo sezono v ligi NHL in v karieri, je slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar za svojo medijsko ekipo odločitev pojasnil še za slovenske ljubitelje tega športa.

Anže Kopitar je danes na novinarski konferenci v Los Angelesu v družbi žene Ines ter otrok Neže in Jakoba napovedal, da bo letošnja sezona v ligi NHL njegova zadnja. Kopitar je po dolgem razmisleku "s težkim srcem" sprejel odločitev o športni upokojitvi. Kot je povedal, se bo po sezoni z družino vrnil v Slovenijo.

Kopitar o odločitvi o koncu kariere:

"Neža in Jakob potrebujeta očeta, ki je več doma"

"Že po lanski sezoni so se pojavili pomisleki, ali bo to zadnja ali ne bo. Čez poletje sem precej razmišljal, o tem smo se precej pogovarjali tudi doma. Odločil sem se, da bo to zadnja sezona. Profesionalni šport, ne samo hokej, je zahteven, veliko je odrekanja. Družina me je podpirala, zdaj je čas, da ostanem večkrat doma, da ne bo teh gostovanj. Neža in Jakob potrebujeta očeta, ki je več doma," je glavne razloge za odločitev pojasnil Kopitar.

Dodal je, da je prepričan, da je odločitev prava. Zdaj pa se bo lahko povsem osredotočil na sezono, ki je še pred njim. "Nekaj soigralcev je, sicer bolj v šali, reklo, da to zanesljivo še ni moja zadnja sezona. A vsi so to dobro sprejeli, ni bilo težkih pregovarjanj o tem, ali bom še igral," je o tem, kako so novico sprejeli soigralci, dejal slovenski zvezdnik.

Kopitar o tem, da mu je ob sprejeti odločitvi breme padlo z ramen:

Očetova reakcija sladko-kisla

Odgovoril je tudi na vprašanje o tem, kako je novico sprejel njegov oče Matjaž, tudi sam nekdanji hokejist, trener in slovenski selektor: "Reakcija je bila malo sladko-kisla. Vsi vemo, da ima zelo rad hokej, mogoče zaradi tega malo kisla. Obenem pa sladka, ker tudi on ve, koliko je odrekanja, sploh glede tega, koliko časa me ni doma. Vsi me podpirajo v tej odločitvi."

Zatrdil je, da si ne bo premislil. Odločitev je dokončna. "To je to. Veliko premisleka je šlo vanjo, to je res zadnja odločitev. Nobena ponudba ni toliko vredna, kot je biti zraven z domačimi. Užival bom še to sezono, kar se da."

Verjame v uspešno sezono

Tudi zaradi zgodaj sporočene odločitve bo zdaj lažje, je prepričan Kopitar: "Pred nami je ena 'fajn' sezona in gremo lahko vanjo optimistično. Moram reči, da je nekaj bremena padlo, zdaj o tem ni treba razmišljati in odgovarjati na razna vprašanja. A zdaj je treba iti v novo sezono in gledati naprej."

Prepričan je, da lahko kralji pridejo daleč v končnici: "Nadgradili smo ekipo, ki smo jo imeli lani. Vsi smo starejši za eno leto, z več izkušnjami. Pripeljali smo izkušene in starejše igralce. Pa tudi mi smo bili v zadnji končnici bližje napredovanju kot prejšnja leta."

Leta 2006 je Kopitar v ligi NHL zaigral kot prvi Slovenec, svoji ekipi Los Angeles Kings, ki jo od leta 2016 vodi kot kapetan, pa je leta 2012 in leta 2014 pomagal osvojiti Stanleyjev pokal.

Do prihajajoče sezone, ki bo zanj 20., je za LA Kings odigral rekordnih 1454 tekem in imel prav tako rekordnih 838 podaj. V dolgi karieri je tudi trikrat osvojil spominski pokal Lady Bing za najbolj športno igro ter dvakrat nagrado Selke za najboljšega obrambnega napadalca.