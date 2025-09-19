Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
19. 9. 2025,
0.48

Osveženo pred

1 minuta

Petek, 19. 9. 2025, 0.48

1 minuta

Slovo legende: Anže Kopitar vstopa v svojo zadnjo sezono

Avtor:
S. K.

Anže Kopitar, Ines Kopitar | Anže Kopitar je napovedal svojo zadnjo sezono v ligi NHL, z ženo Ines in otrokoma pa se imajo nato namen preseliti v Slovenijo. | Foto Guliverimage

Anže Kopitar je napovedal svojo zadnjo sezono v ligi NHL, z ženo Ines in otrokoma pa se imajo nato namen preseliti v Slovenijo.

Foto: Guliverimage

V hokejskem klubu Los Angeles Kings so danes sklicali izredno novinarsko konferenco, na kateri je kapetan ekipe Anže Kopitar naznanil, da se po sezoni 2025/26 poslavlja. Za 38-letnega Hrušičana, ki je kraljem pomagal do prvih dveh naslovov prvaka lihe NHL v zgodovini franšize, bo tako prihajajoča, njegova dvajseta sezona, tudi zadnja. "Moja otroka si zaslužita očeta," je dejal Kopitar.

Anže Kopitar, prvi Slovenec, ki je zaigral v najmočnejši hokejski ligi na svetu, je celotno kariero v ligi NHL preživel kot član LA Kings in se v 19 sezonah vpisal med nesmrtne legende kluba. Le v štirih ni bil najboljši strelec ekipe, v letih 2012 in 2014 pa je v LA pripeljal sloviti Stanleyjev pokal.  

"Po zadnji sezoni sem imel nekaj časa za premislek in pogovor z družino, da bi videl, kam me vodi življenjska pot. Po temeljitem premisleku sem se odločil, da bo ta sezona moja zadnja. Sprejel sem jo s težkim srcem, a družina me je podpirala več kot dvajset let, zdaj pa si predvsem moja otroka zaslužita, da jima namenim več časa kot oče, saj bosta kmalu najstnika," je v družbi žene in svojih dveh otrok ameriškim novinarjem pojasnjeval najboljši slovenski hokejist.

V letih 2012 in 2014 je Hrušičan osvojil Stanleyjev pokal. | Foto: Guliverimage/Getty Images V letih 2012 in 2014 je Hrušičan osvojil Stanleyjev pokal. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Odločil sem se, da to objavim zdaj, da ne bi bilo kasneje kakorkoli moteče za moštvo. Začutil sem, da je to najprimernejši čas. Ob tem pa moram poudariti, da se zelo veselim prihajajoče sezone, še vedno sem izjemno motiviran, navdušen nad spremembami v ekipi, komaj čakam na sedmi oktober in začetek sezone," je še povedal kapetan in poudaril: "Jasen cilj ekipe pa je, da hokej igramo tudi junija in se povzpnemo kar se da visoko, še najraje povsem na vrh."

Danes so kralji začeli s treningi, sezono pa bodo odprli 8. oktobra, ko se bodo na domačem ledu spopadli s Colorado Avalanche.

In kaj bo po karieri? Bo ostal v ZDA ali se preselil v Slovenijo? "Trenutno je načrt, da se vrnemo v Slovenijo," je odgovoril Kopitar.

