"Po temeljitem premisleku sem se odločil, da bo ta sezona moja zadnja. Odločitev sem sprejel s težkim srcem, a moja družina je ob meni že več kot dvajset let. Zdaj pa si zasluži moža in očeta, ki bo resnično prisoten." S temi besedami je kapetan Los Angeles Kings Anže Kopitar na novinarski konferenci sporočil, da bo naslednja, že 20. sezona v ligi NHL njegova zadnja. Ob naznanitvi smo se spomnili njegovega izjemnega NHL-debija in se sprehodili skozi leta, v katerih je danes 38-letni hokejist postal sinonim za kalifornijski hokejski kolektiv.

Avgusta leta 1987 rojenemu osrednjemu napadalcu Anžetu Kopitarju je bil hokej položen v zibelko. Igral ga je že njegov oče Matjaž, s katerim je še kot majhen nadobuden fant rade volje hodil na tekme, še raje pa že v rosnih letih drsal na ledeni ploskvi, ki jo je ob hiši uredil oče.

Iz Hrušice na Švedsko

Hokejski talent je sprva razvijal v mlajših selekcijah na Jesenicah, v sezoni 2004/05 pa prvič okusil tujino. Podal se je na Švedsko in na severu Evrope oblekel dres Södertälja. V prvi sezoni je zanj zaigral kar v treh starostnih kategorijah, do 18 let, do 20 let, priložnost pa je dobil tudi pri članih. V moštvo Los Angeles Kings se je preselil kot najstnik, pred sezono 2006/07. Foto: Getty Images

NABOR: pred polnoletnostjo vesela novica

Leta 2005 so ga kot 11. po vrsti na naboru lige NHL izbrali Los Angeles Kings. Foto: Getty Images

Na poletni dan, 30. julija leta 2005, je prišel čas NHL-nabora. Že strokovnjaki za nabor so 17-letnega Slovenca uvrščali v vrh, nato pa je bil v družbi Sidneyja Crosbyja, Bobbyja Ryana, Marca Staala in drugih izbran kot 11.



Na najvišje izbranega Evropejca je stavilo moštvo Los Angeles Kings. Kopitar se je po naboru za eno leto vrnil k Södertälju, nato pa pogumno zadrsal v ligo NHL. Zaupanje je upravičil že ob debiju, s katerim je postal prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi NHL.

Piknik z ekipo Södertälja



"Bil sem na Švedskem. Spomnim se, da nas je bilo nekaj fantov iz ekipe Södertälja prijavljenih na nabor, tako da smo se ekipno zbrali na neke vrste pikniku. Jedli smo in spremljali nabor. Internetna povezava ni bila tako dobra, kot je zdaj, tako da smo vse gledali z zamikom. Še preden sem na televiziji videl, da sem izbran, mi je zvonil telefon, tako da sem izvedel že po telefonu. Najprej me je klical agent, potem oče, pa še ekipa. Bil je kar lep dan," se je pred leti "Bil sem na Švedskem. Spomnim se, da nas je bilo nekaj fantov iz ekipe Södertälja prijavljenih na nabor, tako da smo se ekipno zbrali na neke vrste pikniku. Jedli smo in spremljali nabor. Internetna povezava ni bila tako dobra, kot je zdaj, tako da smo vse gledali z zamikom. Še preden sem na televiziji videl, da sem izbran, mi je zvonil telefon, tako da sem izvedel že po telefonu. Najprej me je klical agent, potem oče, pa še ekipa. Bil je kar lep dan," se je pred leti spominjal dneva, ko so se mu odprla ameriška vrata

DEBI: več kot 17 tisoč gledalcev ga ni zmedlo

Premierna preizkušnja v tekmovanju, o katerem sanjajo vsi hokejisti, je Gorenjca čakala 6. oktobra 2006, ko je s soigralci gostoval pri kalifornijskih tekmecih iz Anaheima. Kopitar v dvorani Honda Center pred več kot 17 tisoč gledalci ni bil videti nič kaj začetniško, tekmo je odigral v velikem slogu in napovedal, da bo nanj v prihodnosti treba resno računati.

Ob debiju v NHL je z dvema zadetkoma upravičil zaupanje vodstva Los Angeles Kings. Foto: Getty Images Po 25 minutah je nasmešek navijačem Račkov narisal Corey Perry, a gostiteljem se ni smejalo prav dolgo, saj je manj kot pet minut zatem na sceno stopil slovenski novinec. Kopitar je po podaji Dustina Browna v slogu izkušenih hokejistov preigral največjo okrepitev Anaheima tiste sezone Chrisa Prongerja in po izjemni potezi premagal veterana Jeana-Sebastiena Giguera. "Impresivna poteza mladega hokejista," je izenačenje pospremil komentator.

To še ni bilo vse

A to še ni bilo vse, kar je imel slovenski mladenič pokazati ob premieri. Le dobri dve minuti zatem je 19-letnik udaril še drugič. Tokrat je svoje veščine dokazal z "bekhendom" in Kralje popeljal v vodstvo z 2:1.

To je bilo tudi edino vodstvo Los Angeles Kings na tekmi, saj je Anaheim nato preobrnil rezultat in slavil s 4:3. Kljub porazu je imel Kopitar, ki so ga pri NHL po prvi tekmi označili kar za Šveda, veliko razlogov za veselje. Napovedal je blestečo kariero.

Zadetka Anžeta Kopitarja ob debiju v ligi NHL:

Zajetna minutaža, streli … Kopitar je že na prvi tekmi na ledu preživel največ časa med vsemi napadalci Los Angeles Kings, in sicer kar 22 minut in 16 sekund. Večjo minutažo je dobil le branilec Lubomir Višnovski (24:01). Od tega je bil v akciji kar debelih sedem minut z igralcem več in skoraj dve z igralcem manj. Sprožil je največ strelov od vseh Kraljev, kar sedem.

Obraz prihodnosti in uresničene sanje

"Sanje so se uresničile. Upam, da mi bo šlo v prihodnje tudi tako dobro," je bil po debiju zadovoljen Kopitar, ki v ligi NHL navdušuje že skoraj dve desetletji. Foto: Getty Images

"To je obraz prihodnosti Los Angeles Kings," je po obračunu dejala novinarka Christine Nubla, ki ji je Kopitar v enem od prvih intervjujev zaupal občutke: "Bilo je kar dobro. Še bolje bi bilo, če bi zmagali. Poskušal sem dati vse od sebe, kar se je, upam, tudi videlo (smeh, op. a.)."

"Neverjetna izkušnja. Pred leti sem opazoval te igralce, ko so igrali na olimpijskih igrah, in si le zamišljal, kako bi bilo igrati proti njim. Moje sanje so se zdaj uresničile. Vem, da so to velike zvezde, ki jih spoštujem, a ko smo stopili na led, sem si mislil, da so le igralci, in poskušal dati vse od sebe," se najstnik ni mogel izogniti vprašanju, kako je bilo stati nasproti takšnim zvezdam, kot sta Scott Niedermayer in Chris Pronger, nato pa misli hitro usmeril še v prihodnost.

"Upam, da mi bo šlo podobno kot na prvi tekmi. Če mi bo, verjamem, da bo ekipa v prihodnosti lahko računala name. Star sem šele 19 let in hokej je ekipni šport, tako da bomo poskušali družno zmagovati. Že jutri nas čaka druga tekma, naslednji teden nova. Zdaj se moram pripraviti na naslednje."

Navdušil že naslednji dan, postal tretji najučinkovitejši novinec

Že naslednji večer so Kralji odigrali drugo tekmo in St. Louis Blues odpravili s 4:1. V središču pozornosti je bil spet Kopitar, ki je statistiko obogatil s tremi podajami. Hrušičan je na koncu prve sezone zbral 72 tekem, 20 zadetkov in 41 podaj, kar ga je po učinkovitosti uvrstilo na tretje mesto med člani kolektiva LA Kings.

Bil pa je tudi tretji najučinkovitejši novinec tiste sezone, takoj za Jevgenijem Malkinom (78 tekem, 85 točk) in Paulom Stastnyjem (82, 78). Zaigral je tudi na tekmi mladih zvezd lige NHL (NHL YoungStars Game).

Stanleyjev pokal, sanje vsakega NHL-ovca, je osvojil dvakrat, leta 2012 in 2014. Foto: Reuters

Dvakrat uresničil sanje vsakega NHL-ovca

Od debija je Kopitar odigral 1.454 tekem rednega dela lige NHL in jim dodal še 103 tekme končnice. Za njim je zavidljivih 19 sezon najmočnejše hokejske lige, v katerih se je izoblikoval v enega najboljših obrambnih napadalcev, postal je ikona kluba, sinonim za LA Kings.

S Kralji je v letih 2012 in 2014 osvojil dva Stanleyjeva pokala, h katerima je prispeval odločujoč delež. Čeprav je vselej izpostavljal ekipne dosežke, saj gre vendarle za ekipni šport, ne gre mimo zajetnega števila nagrad, ki so mu pripadle v karieri. Foto: Reuters

Dvakrat je prejel Selke Trophy za najboljšega obrambnega napadalca, pa nagrado Mark Messier Trophy, ki jo podelijo hokejistu z odličnimi vodstvenimi sposobnostmi in je dober zgled tako na ledu kot v družbi, trikrat, tudi letos, pa so mu podelili Lady Byng Trophy, s katero nagradijo "vzorno športno vedenje in uglajenost v kombinaciji z visokim standardom igralskih sposobnosti".

Kapetansko črko C je prejel junija 2016 in postal 14. kapetan LA Kings. Foto: Guliverimage/Getty Images

ZAUPANJE: že skoraj desetletje s črko C

Kako zelo mu v klubu zaupajo, zgovorno kaže podatek iz junija 2016, ko je postal 14. kapetan v zgodovini franšize in črko C na prsa prejel od prijatelja Dustina Browna.

"Zelo sem ponosen, da so me imenovali za kapetana, po drugi strani pa je težko videti, da prijatelju vzamejo kapetansko črko. Delal bom to, kar sem do zdaj, oziroma poskušal stvari nadgraditi. Ne vidim smisla, da bi se spreminjal, saj potem to ne bi bil jaz," je dejal ob kapetanski menjavi.

Pred individualnimi dosežki je vselej izpostavljal ekipne. Foto: Getty Images

Druženje z največjimi

Kopitar le v štirih od 19 sezon ni bil najboljši strelec ekipe. Številke, ki jih nikoli ni hotel izpostavljati, pravijo, da je med Kralji na prvem mestu po številu tekem (1.454) in podajah (838), na tretjem po golih (440) in drugem po točkah (1.278). Prvi je na lestvici odigranih tekem končnice (103), drugi po podajah (62) za Waynom Gretzkyjem (65), drugo mesto si deli z Lucom Robitaillom po točkah (89) in tretje po golih (27).

Kopitar se na vrhu lestvic kalifornijske franšize druži z največjimi. Foto: Reuters

"Ko se zdaj ozrem nazaj, lahko rečem, da sem morda samo v svojih najbolj norih sanjah verjel, da bom v ligi NHL igral 20 let. Osvojil sem nekaj pokalov in igral na toliko tekmah, kot sem, in vse to je odličen občutek, ko se ozrem nazaj. Ampak ostalo je še eno leto in želim pogledati naprej, nazaj se bomo ozrli, ko bo čas za to," je na novinarski konferenci dal vedeti, da se bo vseh mejnikov zavedal šele po koncu zajetnega poglavja v Los Angelesu, kjer znajo ceniti njegov doprinos.

Kopitar bo v svojo zadnjo, 20., sezono NHL vstopil 8. oktobra.

Kopitarjevih 19 sezon v ligi NHL:

Najuspešnejši igralci franšize:

Preberite še: