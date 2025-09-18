Potem ko so prejšnji konec tedna sezono začeli hokejisti v najmočnejšem regionalnem razredu, ligi ICE, bodo v soboto v prvem krogu na led stopili tudi igralci drugega kakovostnega razreda Alpske lige. V finalu te so v lanski sezoni igrali hokejisti Zell am See trenerja Marcela Rodmana in Jesenic. Prav ponovitev finala je predvidena za sobotni uvod, pred katerim so v taboru železarjev v neugodnem položaju. V sredo je z mesta predsednika odstopil Peter Bohinec, odstopili so tudi vsi člani vodstva društva. Na Jesenicah sicer pravijo, da sodelovanja v Alpski ligi niso odpovedali. Je pa iz tekmovanja izstopil drugi slovenski predstavnik iz Celja, ki letos članske selekcije ne bo imel.

V zadnjih sezonah so poleg Jeseničanov v ligi nastopali še Celjani, a so se zaradi finančnih težav nadaljevanju sodelovanja odpovedali. V novi sezoni celjski klub ne bo imel članske selekcije niti v državnem prvenstvu.

Tako so kot edini slovenski klub v regionalnem tekmovanju ostali železarji. Tudi ti imajo veliko težav, predvsem finančnih, za nameček so po koncu prejšnje sezone ostali brez glavnega pokrovitelja Sija Acronija, sredi tedna pa je odstopilo vodstvo društva, ki mu ni uspelo zagotoviti sponzorskih sredstev za novo sezono.

Kljub temu na Jesenicah vztrajajo, da bodo igrali v Alpski ligi, v kateri so bili lani v finalu. Do srede do 12. ure bi lahko odpovedali sodelovanje, a ga niso, so zapisali na družbenem omrežju.

Na Jesenice se je vrnil Nik Zupančič. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na Jesenice se je kot trener vrnil nekdanji igralec Nik Zupančič. V tem kot glavnega favorita za naslov vidijo aktualnega prvaka Zell am See, ki ga s trenerskega stolčka vodi Marcel Rodman.

V prejšnji sezoni je Zell am See prvič postal prvak, potem ko je v finalu s 4:1 v zmagah premagal prav železarje. Jeseničani so v finalu alpske lige igrali tretjič po sezonah 2021/22 in 2022/23. V tej zadnji so tudi zmagali, ko so premagali Cortino, v prvem finalu leto prej jih je ugnal Asiago.

Odkar alpska liga poteka v sedanjem formatu, sta poleg Zell am Seeja, dvakrat Asiaga (2017/18 in 2021/22) in Jesenic zmagala še Ritten (2016/17 in 2023/24) ter SŽ Olimpija (2028/19 in 2020/21). Za uvod je predviden tudi boj zadnjih finalistov, prvaka Zell am Seeja in podprvaka z Jesenic. Foto: Aleš Fevžer

V novi sezoni je predvideno, da bo v ligi sodelovalo 13 ekip; novinec oziroma povratnik je Asiago, ki se je v nižji razred preselil iz lige ICE. Iz Avstrije so udeleženci Kitzbühel, Bregenzerwald, Zell am See in mlada zasedba Salzburga, iz Italije Asiago, Val Gardena, Merano, Unterland Cavaliers, Cortina, Ritten in Wipptal Broncos iz južnotirolskega Vipitena, po enega predstavnika imata Slovenija (Jesenice) in Hrvaška (Sisak).

V rednem delu sezone bodo ekipe igrale po trikrožnem sistemu, tako da bo imela vsaka 36 tekem. Prvih pet moštev se bo uvrstilo v skupino master, ki bo že imela zagotovljeno končnico, v njej bodo igrali le za čim boljše izhodišče. Preostalih osem ekip bo v dveh kvalifikacijskih skupinah lovilo še tri vstopnice za odločilni del sezone.

Ta se bo začel 10. marca s četrtfinalnimi tekmami, polfinale se bo začel 26. marca, finale pa 11. aprila. Sezona se bo, če bo na sporedu vseh sedem tekem finala, končala 25. aprila.