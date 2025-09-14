Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Nedelja,
14. 9. 2025,
20.41

1 ura, 9 minut

Nedelja, 14. 9. 2025, 20.41

Liga ICE, 14. september

Nova strelska rapsodija Olimpije, padel tudi Beljak!

Pe. M., STA

HK Olimpija, Zach Boychuk | Hokejisti Olimpije v uvodnem delu sezone navdušujejo z zmagami in zelo učinkovitimi predstavami. | Foto Aleš Fevžer

Hokejisti Olimpije v uvodnem delu sezone navdušujejo z zmagami in zelo učinkovitimi predstavami.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija so novo sezono IceHL odprli sanjsko. Naprej so kar z 8:1 ugnali Dunaj, nato pa so na domačem ledu na karavanškem derbiju napolnili mrežo še Beljaku (7:2).

HK Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals
Sportal Olimpija udarno odprla sezono. Sabolič: Sanjski uvod. Cooper: Odlično smo se držali načrta.

Ljubljanski hokejisti so novo sezono regionalnega tekmovanja začeli z dvema visokima zmagama. Potem ko so v petek za uvod kar z 8:1 premagali Dunaj, so danes tradicionalne tekmece z druge strani Karavank odpravili podobno prepričljivo, s 7:2.

Olimpija Ljubljana : VSV Beljak 7:2 (2:0, 2:2, 3:0)

Dvorana Tivoli, gledalcev 2500, sodniki: Piragić, Zrnić (glavna), Hribar, Jeram.

Strelci: 1:0 Simšič (Halbert, Kapel, 12.), 2:0 Pance (Sabolič, Boychuk, 20.), 3:0 Petan (Boychuk, Mašič, 27.), 3:1 Lindner (Rauchenwald, 33.), 3:2 Rebernig (Hughes, 38.), 4:2 Brennan (Meyer, Boychuk, 40.), 5:2 Beričič (Brennan, 46.), 6:2 Meyer (Quince, Brennan, 53.), 7:2 Crnović (Beričič, Quince, 57.).

Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 8, VSV Beljak 12.

Zmaji so tako kot v petek tudi danes v nekaj uvodnih minutah pobudo še prepustili tekmecem. Beljačani so se pokazali za trše tekmece kot Dunajčani, več dela je imel tudi domači ljubljenec občinstva v vratih Lukaš Horak. A ga je opravil odlično, tudi ob prvi številčni prednosti gostov.

Gostitelji so nato postajali vse nevarnejši, za prvi gol pa je tudi z nekaj sreče, ko se je plošček od njega odbil v mrežo, poskrbel Nik Simšič. A pritisk zeleno-belih se je nadaljeval, ob drugi beljaški izključitvi pa je v zadnji minuti prve tretjine odbiti plošček pred vrati za hrbet Joeja Cannate iz bližine pospravil Žiga Pance.

Gostje znižali na 2:3, nato pa ...

V drugi tretjini je že kazalo, da bo šla tekma v smeri petkove; Olimpija je pritiskala in si ustvarjala priložnosti, izkoristila pa je "power play" za uigrano akcijo in vodstvo s 3:0. Vendar se Beljačani niso predali, strnili so vrste in za nekaj minut oblegali Horaka.

V tem obdobju so tudi znižali, nekaj minut zatem pa je bil izid 2:3, čeprav so se domači pritoževali, da so gostje gol dosegli z roko. A VSV si je prislužil še eno kazen, za mirnejšo zadnjo tretjino je nato 13 sekund pred sireno pod prečko zadel TJ Brennan.

Zmaji so po Dunaju napolnili še mrežo Beljaku. | Foto: Aleš Fevžer Zmaji so po Dunaju napolnili še mrežo Beljaku. Foto: Aleš Fevžer

Delo so v enakem slogu dokončali v zadnji. Beljak je imel nekaj napadalnih prebliskov, a jih je Olimpija brez težav ustavljala. Na drugi strani pa še zadevala.

Najprej po polprotinapadu Miha Beričič, potem po še eni uigrani akciji celotnega napada Nicolai Meyer, za piko na i še enemu odličnemu hokejskemu večeru pa je za končno sedmico v mreži koroške ekipe do gola s strelom od daleč prišel še Aljoša Crnović.

V tretjem krogu Ljubljančane čaka prvo gostovanje v novi sezoni, v petek bodo igrali v Gradcu.

Število klubov v ligi ostaja nespremenjeno (13), a zgodila se je ena sprememba. Po lanski sezoni se je umaknil italijanski Asiago, ligi pa se je pridružil madžarski FTC-Telekom Budapest.

Format tekmovanja ostaja enak. Vsako moštvo v rednem delu sezone odigra 48 tekem, z vsakim nasprotnikom štiri, po dve od teh doma in dve v gosteh. Prvih šest ekip se bo po rednem delu, ki bo potekal do 1. marca, neposredno uvrstilo v končnico. Moštva na mestih med sedem in deset čakajo dodatni boji za preostali četrtfinalni vstopnici (4.–8. marec). Za tiste, ki bodo med 11. in 13. mestom, pa se bo sezona po rednem delu končala.

Tako v četrtfinalu kot polfinalu in finalu bodo igrali na štiri zmage. Prvak bo znan najpozneje 29. aprila prihodnje leto.

ICEHL, 14. september:

Lestvica:

