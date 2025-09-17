"Kljub velikemu udarcu za hokej na Jesenicah smo se v zadnjih mesecih trudili pridobiti novega generalnega pokrovitelja, vendar nam do danes to žal ni uspelo. Kot predsednik društva skupaj s svojimi sodelavci prevzemam odgovornost za nastali položaj. Zato danes, 17. 9. 2025, odstopam s funkcije predsednika HDD Jesenice, hkrati pa z mesta odstopajo tudi preostali člani vodstva društva," so na družbenem omrežju zapisali pri HDD Jesenice. Dodali so, da je bila ustanovljena krizna skupina in da bi lahko danes do 12. ure odpovedali sodelovanje v Alpski ligi, a tega niso storili.

Iz HDD Jesenice so v začetku junija sporočili, da jih je družba SIJ Acroni, ki je del Skupine SIJ, obvestila, da je sprejela odločitev o prekinitvi sponzorskega sodelovanja s hokejskim klubom. Od takrat prav veliko javnih informacij od tam ni bilo.

Le tri dni pred začetkom nove sezone Alpske lige, v kateri so Jeseničani lani v finalu zaigrali z Zell am Seejem, pa so prekinili molk in sporočili, da se vodstvo društva umika.

"Odstopam s funkcije predsednika HDD Jesenice, hkrati pa z mesta odstopajo tudi preostali člani vodstva društva." Foto: www.alesfevzer.com "Dragi navijači in podporniki jeseniškega hokeja, po tekmovalno uspešno zaključeni sezoni 2024/25 smo prejeli obvestilo, da se naš dolgoletni generalni pokrovitelj umika. Kljub velikemu udarcu za hokej na Jesenicah smo se v zadnjih mesecih trudili pridobiti novega generalnega pokrovitelja, vendar nam do danes to žal ni uspelo. Kot predsednik društva skupaj s svojimi sodelavci prevzemam odgovornost za nastali položaj. Zato danes, 17. 9. 2025, odstopam s funkcije predsednika HDD Jesenice, hkrati pa z mesta odstopajo tudi preostali člani vodstva društva. S tem dejanjem želimo omogočiti prostor vsem zainteresiranim, ki bi želeli prevzeti vodilne funkcije v klubu," so zapisali na družbenem omrežju Instagram.

Predsednik kluba, jeseniški župan Peter Bohinec, je možnost odstopa v pogovoru za časnik EkipaSN napovedal junija, danes pa ta korak tudi javno naznanil. Dolga leta je vlogo direktorja društva opravljal Anže Pogačar.

Do danes bi lahko odpovedali sodelovanje, a ga niso

V klubu so v zapisu dodali, da bodo kljub nekaterim drugačnim govoricam nadaljevali igranje v Alpski ligi. "Včeraj so se v javnosti pojavile informacije o naši izključitvi iz lige AHL. Pojasnjujem, da je šlo za poskus vnašanja nemira v ekipo pred začetkom sezone. Res pa je, da smo imeli možnost danes do 12. ure odpovedati sodelovanje v ligi AHL, česar nismo storili."

V društvu so zapisali, da bodo še naprej igrali v Alpski ligi. Ta za sobotni uvod napoveduje ponovitev lanskega finala med Zell am Seejem in Jesenicami. Foto: Aleš Fevžer

"Igralci so v teh težkih trenutkih izkazali veliko razumevanja in željo, da se članski hokej ohrani v dvorani Podmežakla. Pripravljeni so nadaljevati igranje v rdečem dresu. Iz spoštovanja do njihove odločitve je bila ustanovljena krizna skupina, ki bo skrbela za zagotavljanje osnovnih pogojev za igranje ter pripravila vse potrebno za čimprejšnje oblikovanje novega vodstva društva," so še zapisali in vse zainteresirane, ki bi želeli sodelovati pri vodenju društva ali na kakršenkoli način pomagati, pozvali k sodelovanju.

Urnik Alpske lige za sobotni uvod predvideva ponovitev lanskega finala med Zell am Seejem, ki ga vodi Marcel Rodman, in Jesenicami, h katerim se je vrnil Nik Zupančič.