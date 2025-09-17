Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
17. 9. 2025,
13.38

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
Peter Bohinec Alpska liga HDD Jesenice

Sreda, 17. 9. 2025, 13.38

51 minut

Zatrjujejo, da bodo vztrajali v Alpski ligi

Tik pred začetkom sezone odstop predsednika Jesenic, ustanovljena krizna skupina

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
HDD Jesenice navijači | Foto Peter Podobnik/Sportida

Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Kljub velikemu udarcu za hokej na Jesenicah smo se v zadnjih mesecih trudili pridobiti novega generalnega pokrovitelja, vendar nam do danes to žal ni uspelo. Kot predsednik društva skupaj s svojimi sodelavci prevzemam odgovornost za nastali položaj. Zato danes, 17. 9. 2025, odstopam s funkcije predsednika HDD Jesenice, hkrati pa z mesta odstopajo tudi preostali člani vodstva društva," so na družbenem omrežju zapisali pri HDD Jesenice. Dodali so, da je bila ustanovljena krizna skupina in da bi lahko danes do 12. ure odpovedali sodelovanje v Alpski ligi, a tega niso storili.

Hdd Jesenice
Sportal Hud udarec za Jeseničane, ki obračajo nov list

Iz HDD Jesenice so v začetku junija sporočili, da jih je družba SIJ Acroni, ki je del Skupine SIJ, obvestila, da je sprejela odločitev o prekinitvi sponzorskega sodelovanja s hokejskim klubom. Od takrat prav veliko javnih informacij od tam ni bilo.

Le tri dni pred začetkom nove sezone Alpske lige, v kateri so Jeseničani lani v finalu zaigrali z Zell am Seejem, pa so prekinili molk in sporočili, da se vodstvo društva umika.

"Odstopam s funkcije predsednika, hkrati pa z mesta odstopajo tudi preostali člani vodstva društva"

"Odstopam s funkcije predsednika HDD Jesenice, hkrati pa z mesta odstopajo tudi preostali člani vodstva društva." | Foto: www.alesfevzer.com "Odstopam s funkcije predsednika HDD Jesenice, hkrati pa z mesta odstopajo tudi preostali člani vodstva društva." Foto: www.alesfevzer.com "Dragi navijači in podporniki jeseniškega hokeja, po tekmovalno uspešno zaključeni sezoni 2024/25 smo prejeli obvestilo, da se naš dolgoletni generalni pokrovitelj umika. Kljub velikemu udarcu za hokej na Jesenicah smo se v zadnjih mesecih trudili pridobiti novega generalnega pokrovitelja, vendar nam do danes to žal ni uspelo. Kot predsednik društva skupaj s svojimi sodelavci prevzemam odgovornost za nastali položaj. Zato danes, 17. 9. 2025, odstopam s funkcije predsednika HDD Jesenice, hkrati pa z mesta odstopajo tudi preostali člani vodstva društva. S tem dejanjem želimo omogočiti prostor vsem zainteresiranim, ki bi želeli prevzeti vodilne funkcije v klubu," so zapisali na družbenem omrežju Instagram. 

Predsednik kluba, jeseniški župan Peter Bohinec, je možnost odstopa v pogovoru za časnik EkipaSN napovedal junija, danes pa ta korak tudi javno naznanil. Dolga leta je vlogo direktorja društva opravljal Anže Pogačar.

Do danes bi lahko odpovedali sodelovanje, a ga niso

V klubu so v zapisu dodali, da bodo kljub nekaterim drugačnim govoricam nadaljevali igranje v Alpski ligi. "Včeraj so se v javnosti pojavile informacije o naši izključitvi iz lige AHL. Pojasnjujem, da je šlo za poskus vnašanja nemira v ekipo pred začetkom sezone. Res pa je, da smo imeli možnost danes do 12. ure odpovedati sodelovanje v ligi AHL, česar nismo storili."

V društvu so zapisali, da bodo še naprej igrali v Alpski ligi. Ta za sobotni uvod napoveduje ponovitev lanskega finala med Zell am Seejem in Jesenicami. | Foto: Aleš Fevžer V društvu so zapisali, da bodo še naprej igrali v Alpski ligi. Ta za sobotni uvod napoveduje ponovitev lanskega finala med Zell am Seejem in Jesenicami. Foto: Aleš Fevžer

"Igralci so v teh težkih trenutkih izkazali veliko razumevanja in željo, da se članski hokej ohrani v dvorani Podmežakla. Pripravljeni so nadaljevati igranje v rdečem dresu. Iz spoštovanja do njihove odločitve je bila ustanovljena krizna skupina, ki bo skrbela za zagotavljanje osnovnih pogojev za igranje ter pripravila vse potrebno za čimprejšnje oblikovanje novega vodstva društva," so še zapisali in vse zainteresirane, ki bi želeli sodelovati pri vodenju društva ali na kakršenkoli način pomagati, pozvali k sodelovanju.

Urnik Alpske lige za sobotni uvod predvideva ponovitev lanskega finala med Zell am Seejem, ki ga vodi Marcel Rodman, in Jesenicami, h katerim se je vrnil Nik Zupančič.

Alpska liga: HDD Jesenice - Zell am See
Sportal Urnik Alpske lige za uvod predvideva ponovitev lanskega finala
HDD Jesenice - Zell am See
Sportal Jeseniški hokejisti kljub težavam začenjajo priprave za novo sezono
HDD Jesenice Asiago 4. tekma finala Alpske lige Nik Zupančič
Sportal Na Jesenice se vrača Nik Zupančič
HK Olimpija, Zach Boychuk
Sportal Nova strelska rapsodija Olimpije, padel tudi Beljak!
Peter Bohinec Alpska liga HDD Jesenice
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.