Avtor:
STA

Petek,
19. 9. 2025,
7.30

Dodgersom je pomagal do dveh naslovov prvaka world series

Poleg Kopitarja v LA slovo napovedal tudi Clayton Kershaw

Clayton Kershaw | Clayton Kershaw je le nekaj ur pred Anžetom Kopitarjem napovedal zadnjo sezono v ligi MLB. | Foto Guliverimage

Clayton Kershaw je le nekaj ur pred Anžetom Kopitarjem napovedal zadnjo sezono v ligi MLB.

Foto: Guliverimage

Odlični metalec bejzbolske ekipe Los Angeles Dodgers Clayton Kershaw, trikratni dobitnik nagrade Cy Young za najboljšega metalca lige MLB, je na isti dan kot hokejska legenda losangeleških kraljev Anže Kopitar napovedal slovo. Kershaw, ki je pomagal Dodgers do dveh naslovov prvaka world series, pravi, da se bo po sezoni upokojil.

Sedemintridesetletni bejzbolist je dejal, da je odločitev o koncu kariere v njem zorela že zadnje štiri sezone, pa si je vsakič premislil. Tokrat si ne bo, je poudaril bodoči član hrama športnih junakov.

Kershaw se bo upokojil po 18 sezonah v MLB z 222 zmagami ter več kot 3000 strikeouti tekmecev.

Večino sezone 2024 je bil poškodovan, to sezono pa si želi Dodgers pomagati še do enega naslova. Na domačem stadionu ga najprej čaka tekma proti San Francisco Giants.

"Ta tekma je pomembna za obe ekipi," je Kershaw povedal o prihajajočem spopadu, v katerem si Dodgers poskušajo zagotoviti naslov prvaka zahodne divizije in narediti korak k obrambi naslova world series.

Kershaw se bo upokojil po 18 sezonah v MLB z 222 zmagami ter več kot 3000 strikeouti tekmecev. | Foto: Guliverimage Kershaw se bo upokojil po 18 sezonah v MLB z 222 zmagami ter več kot 3000 strikeouti tekmecev. Foto: Guliverimage

Novici o slovesu Kershawa se na svoji izredni novinarski konferenci Los Angeles Kings ni mogel izogniti niti Kopitar. Legendarni član kraljev, ki je tudi sam po 20 sezonah v ligi NHL napovedal športno upokojitev, je v smehu dejal, da je ta dobrodošla.

"To je super zame!" je novico v smehu pospremil kapetan kraljev Kopitar: "Tako vsaj ne bom jaz deležen največje pozornosti."

