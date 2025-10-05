Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
10.00

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Florida Panthers Anže Kopitar Anže Kopitar Los Angeles Kings liga NHL

Nedelja, 5. 10. 2025, 10.00

45 minut

Priprave na novo sezono lige NHL

Anže Kopitar v zadnjo sezono s petimi pripravljalnimi zmagami

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Anže Kopitar | Anže Kopitar začenja svojo zadnjo sezono v karieri. | Foto Reuters

Anže Kopitar začenja svojo zadnjo sezono v karieri.

Foto: Reuters

Klubi v ligi NHL so odigrali zadnje pripravljalne tekme pred začetkom rednega dela sezone. Na ledeni ploskvi je bil tudi Anže Kopitar, ki bo v sredo začel svojo zadnjo sezono. Los Angeles Kings so po podaljšku premagali Anaheim Ducks s 5:4. Kralji so zmagali na peti pripravljalni tekmi od sedmih.

Anže Kopitar, Kevin Fiala
Sportal Anže Kopitar ne pušča dvoma: Odločitev je dokončna #video

Los Angeles Kings so odlično začeli proti Anaheim Ducks. Že po prvi tretjini so vodili s 3:0. Zadeli so Quinton Byfield. Sredi prve tretjine so Kings povišali na 2:0. Branilec Brandt Clarke je prečkal modro črto in našel svojega partnerja Joela Edmundsona za strel z desne strani. Edmundsonov strel je vratar račkov izbil, toda napadalec Phillip Danault je ploščico ujel z drsalko ter zadel za vodstvo z 2:0.

Tik pred koncem prve tretjine so Kings povišali na 3:0, pod gol se je podpisal Warren Foegele. Po drugi tretjini brez zadetkov so Kralji zadnjo tretjino začeli z novim zadetkom. Četrti gol, svojega drugega na tekmi, je dosegel Danault. Kazalo je na prepričljivo zmago, a so hokejisti Anaheima izkoristili napake tekmeca in poskrbeli za preobrat in izenačenje, ko so v desetih minutah štirikrat zadeli. V podaljšku so bili bolj zbrani Kralji. Zmagoviti gol je dosegel napadalec Kevin Fiala. Anže Kopitar je igral več kot 18 minut. Čeprav se ni vpisal v statistiko strelcev oziroma podajalcev, pa je Hrušičana v izjavi po tekmi pohvalil trener Jim Hiller.

Kralji bodo sezono odprli v sredo zjutraj po srednjeevropskem času, ko bodo gostili prvake sezone 2021/22 Colorado Avalanche.

Kar 13 izključenih
Florida Panthers Tampa Bay Lightning | Foto: Reuters Foto: Reuters Burno dogajanje je bilo v Sunrisu, kjer so prvaki Florida Panthers s 7:0 premagali Tampa Bay Lightning. Tekmo je zaznamovalo kar 312 kazenskih minut oziroma skupno kar 65 kazni. Na srečanju je bilo zaradi nevarnih naletov ali pretepov izključenih kar 13 igralcev. Tudi Niko Mikkola, strelec osmega gola za Florido, ki bi moral ledeno ploskev zapustiti pet minut pred tem, a je po zmedi med sodniki, ki so šele kasneje uvideli svojo zmoto, ostal na ledu. Rekord lige NHL po številu kazenskih minut je sicer 419 na tekmi rednega dela med Philadelphio in Ottawo leta 2004.
Kiril Kaprizov
Sportal Podpisal rekordno pogodbo, še višjo kot Ovečkin
Anže Kopitar debi Los Angeles Kings
Sportal Anže Kopitar: od obraza prihodnosti Los Angeles Kings do ikone kalifornijskega kluba
Anže Kopitar, Ines Kopitar
Sportal Hokejsko slovo legende: Anže Kopitar vstopa v svojo zadnjo NHL-sezono
Florida Panthers Anže Kopitar Anže Kopitar Los Angeles Kings liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.