Klubi v ligi NHL so odigrali zadnje pripravljalne tekme pred začetkom rednega dela sezone. Na ledeni ploskvi je bil tudi Anže Kopitar, ki bo v sredo začel svojo zadnjo sezono. Los Angeles Kings so po podaljšku premagali Anaheim Ducks s 5:4. Kralji so zmagali na peti pripravljalni tekmi od sedmih.

Los Angeles Kings so odlično začeli proti Anaheim Ducks. Že po prvi tretjini so vodili s 3:0. Zadeli so Quinton Byfield. Sredi prve tretjine so Kings povišali na 2:0. Branilec Brandt Clarke je prečkal modro črto in našel svojega partnerja Joela Edmundsona za strel z desne strani. Edmundsonov strel je vratar račkov izbil, toda napadalec Phillip Danault je ploščico ujel z drsalko ter zadel za vodstvo z 2:0.

Tik pred koncem prve tretjine so Kings povišali na 3:0, pod gol se je podpisal Warren Foegele. Po drugi tretjini brez zadetkov so Kralji zadnjo tretjino začeli z novim zadetkom. Četrti gol, svojega drugega na tekmi, je dosegel Danault. Kazalo je na prepričljivo zmago, a so hokejisti Anaheima izkoristili napake tekmeca in poskrbeli za preobrat in izenačenje, ko so v desetih minutah štirikrat zadeli. V podaljšku so bili bolj zbrani Kralji. Zmagoviti gol je dosegel napadalec Kevin Fiala. Anže Kopitar je igral več kot 18 minut. Čeprav se ni vpisal v statistiko strelcev oziroma podajalcev, pa je Hrušičana v izjavi po tekmi pohvalil trener Jim Hiller.

Kralji bodo sezono odprli v sredo zjutraj po srednjeevropskem času, ko bodo gostili prvake sezone 2021/22 Colorado Avalanche.