Nedelja, 5. 10. 2025, 10.00
45 minut
Priprave na novo sezono lige NHL
Anže Kopitar v zadnjo sezono s petimi pripravljalnimi zmagami
Klubi v ligi NHL so odigrali zadnje pripravljalne tekme pred začetkom rednega dela sezone. Na ledeni ploskvi je bil tudi Anže Kopitar, ki bo v sredo začel svojo zadnjo sezono. Los Angeles Kings so po podaljšku premagali Anaheim Ducks s 5:4. Kralji so zmagali na peti pripravljalni tekmi od sedmih.
Los Angeles Kings so odlično začeli proti Anaheim Ducks. Že po prvi tretjini so vodili s 3:0. Zadeli so Quinton Byfield. Sredi prve tretjine so Kings povišali na 2:0. Branilec Brandt Clarke je prečkal modro črto in našel svojega partnerja Joela Edmundsona za strel z desne strani. Edmundsonov strel je vratar račkov izbil, toda napadalec Phillip Danault je ploščico ujel z drsalko ter zadel za vodstvo z 2:0.
Tik pred koncem prve tretjine so Kings povišali na 3:0, pod gol se je podpisal Warren Foegele. Po drugi tretjini brez zadetkov so Kralji zadnjo tretjino začeli z novim zadetkom. Četrti gol, svojega drugega na tekmi, je dosegel Danault. Kazalo je na prepričljivo zmago, a so hokejisti Anaheima izkoristili napake tekmeca in poskrbeli za preobrat in izenačenje, ko so v desetih minutah štirikrat zadeli. V podaljšku so bili bolj zbrani Kralji. Zmagoviti gol je dosegel napadalec Kevin Fiala. Anže Kopitar je igral več kot 18 minut. Čeprav se ni vpisal v statistiko strelcev oziroma podajalcev, pa je Hrušičana v izjavi po tekmi pohvalil trener Jim Hiller.
Kralji bodo sezono odprli v sredo zjutraj po srednjeevropskem času, ko bodo gostili prvake sezone 2021/22 Colorado Avalanche.
Burno dogajanje je bilo v Sunrisu, kjer so prvaki Florida Panthers s 7:0 premagali Tampa Bay Lightning. Tekmo je zaznamovalo kar 312 kazenskih minut oziroma skupno kar 65 kazni. Na srečanju je bilo zaradi nevarnih naletov ali pretepov izključenih kar 13 igralcev. Tudi Niko Mikkola, strelec osmega gola za Florido, ki bi moral ledeno ploskev zapustiti pet minut pred tem, a je po zmedi med sodniki, ki so šele kasneje uvideli svojo zmoto, ostal na ledu. Rekord lige NHL po številu kazenskih minut je sicer 419 na tekmi rednega dela med Philadelphio in Ottawo leta 2004.