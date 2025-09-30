Hokejski klub Minnesota Wild iz lige NHL je s svojim zvezdnikom Kirilom Kaprizovom podaljšal pogodbo za osem let v skupni vrednosti 136 milijonov dolarjev oziroma 116 milijonov evrov, kar je rekord v NHL, poroča ameriški športni portal ESPN.

Minnesota Wild je z igralcem, ki bi po prihajajoči sezoni postal prost, predčasno sklenila podaljšanje sodelovanja. Nova pogodba bo začela veljati v sezoni 2026/27, za osem let podaljšane zvestobe bo ruski napadalec skupno dobil 136 milijonov dolarjev oziroma povprečno 17 milijonov na sezono. Prvo ponudbo kluba je Kapril Kaprizov v začetku septembra zavrnil, takrat je bilo v igri 128 milijonov dolarjev.

Kaprizov je zaradi poškodbe v prejšnji sezoni odigral le 41 tekem, a je vseeno dosegel 25 golov in zbral 31 podaj. Skupno ima v karieri, vse od začetka v sezoni 2020/21 igra za Minnesoto, že 386 točk in 185 golov na 319 tekmah.

Nova pogodba Kaprizova je najbogatejša v zgodovini NHL tako po skupni vrednosti kot po povprečni letni vrednosti. Doslej je na lestvici najbogatejših pogodb vodil njegov rojak Aleksander Ovečkin, ki je leta 2008 sklenil 13-letno pogodbo z Washingtonom za 124 milijonov dolarjev, za njim je bil Nemec Leon Dreisaitl (Edmonton) s 112 milijoni. Na lestvici povprečne letne plače v NHL pa je bil doslej vodilni Dreisaitl s 14 milijoni pred Austonom Matthewsom (Toronto) s 13,25 milijona dolarjev.