Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
30. 9. 2025,
17.45

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Aleksander Ovečkin liga NHL Minnesota Wild Kiril Kaprizov

Torek, 30. 9. 2025, 17.45

39 minut

Presegel je celo Aleksandra Ovečkina

Kiril Kaprizov podpisal rekordno pogodbo v NHL

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kiril Kaprizov | Kiril Kaprizov | Foto Guliverimage

Kiril Kaprizov

Foto: Guliverimage

Hokejski klub Minnesota Wild iz lige NHL je s svojim zvezdnikom Kirilom Kaprizovom podaljšal pogodbo za osem let v skupni vrednosti 136 milijonov dolarjev oziroma 116 milijonov evrov, kar je rekord v NHL, poroča ameriški športni portal ESPN.

Jamie Benn
Sportal Smola kapetana Teksačanov

Minnesota Wild je z igralcem, ki bi po prihajajoči sezoni postal prost, predčasno sklenila podaljšanje sodelovanja. Nova pogodba bo začela veljati v sezoni 2026/27, za osem let podaljšane zvestobe bo ruski napadalec skupno dobil 136 milijonov dolarjev oziroma povprečno 17 milijonov na sezono. Prvo ponudbo kluba je Kapril Kaprizov v začetku septembra zavrnil, takrat je bilo v igri 128 milijonov dolarjev.

Kaprizov je zaradi poškodbe v prejšnji sezoni odigral le 41 tekem, a je vseeno dosegel 25 golov in zbral 31 podaj. Skupno ima v karieri, vse od začetka v sezoni 2020/21 igra za Minnesoto, že 386 točk in 185 golov na 319 tekmah.

Nova pogodba Kaprizova je najbogatejša v zgodovini NHL tako po skupni vrednosti kot po povprečni letni vrednosti. Doslej je na lestvici najbogatejših pogodb vodil njegov rojak Aleksander Ovečkin, ki je leta 2008 sklenil 13-letno pogodbo z Washingtonom za 124 milijonov dolarjev, za njim je bil Nemec Leon Dreisaitl (Edmonton) s 112 milijoni. Na lestvici povprečne letne plače v NHL pa je bil doslej vodilni Dreisaitl s 14 milijoni pred Austonom Matthewsom (Toronto) s 13,25 milijona dolarjev.

Jan
Sportal Slovenski up dobil priložnost v dresu ekipe NHL
Aleksander Ovečkin liga NHL Minnesota Wild Kiril Kaprizov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.