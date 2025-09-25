Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Četrtek,
25. 9. 2025,
21.24

53 minut

Pnevmotoraks

Jamie Benn bo zaradi poškodbe izpustil začetek sezone

R. Sp.

Jamie Benn | Jamie Benn bo zaradi poškodbe izpustil začetek sezone. | Foto Guliverimage

Jamie Benn bo zaradi poškodbe izpustil začetek sezone.

Foto: Guliverimage

Izkušeni veteran in kapetan Dallas Stars Jamie Benn mora na prisilni počitek. Na pripravljalni tekmi proti Minnesota Wild je utrpel poškodbo pljuč, pnevmotoraks, tako da ga čaka operativni poseg in okrevanje. Njegovo stanje bodo ocenili po štirih tednih.

36-letnemu Bennu so poškodbo diagnosticirali v tretji tretjini pripravljalne tekme med Dallas Stars in Minnesota Wild. "Prišel je na klop in rekel, da se mu nekaj ne zdi v redu. Ni šlo za močan udarec. Naši travmatologi so ga takoj pregledali in opravili rentgensko slikanje ter ga nato odpeljali v bolnišnico Parkland," je za uradno spletno stran lige dejal generalni direktor teksaške zasedbe Jim Nill.

Kapetan Dallas Stars je utrpel pnevmotoraks, tako da bo operiran, čaka pa ga nekajtedenski počitek. "Zaradi pritiska na pljuča ne sme potovati, tako da letenje ni dovoljeno. Pričakujejo, da se bo po štirih tednih stanje izboljšalo, nato pa bomo videli," je še dodal Nill.

Dallas je v zadnji sezoni lige NHL obstal v konferenčnem finalu, izločil ga je poznejši finalist Edmonton Oilers. Prvo tekmo nove bodo odigrali 9. oktobra proti Winnipeg Jets.

