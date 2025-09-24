Mladi slovenski hokejski up Jan Goličič je julija sodeloval na razvojnem taboru NHL-ekipe Tampa Bay Lightning, pri kateri so ga lani kot 118. izbrali na naboru, zdaj pa je dobil priložnost za dokazovanje na pripravljalni tekmi floridske ekipe. Visokorasli branilec je Tampi pomagal do zmage nad Carolina Hurricanes.

"To je bil res odličen dan. Od malih nog je bil to moj cilj, o tem sanjaš kot otrok, tako da je bil to zame velik dosežek. Odličen občutek, ko se je to uresničilo. A zavedam se, da s tem še nisem veliko naredil, da se zdaj delo šele zares začenja. Tampa spremlja moje tekme in je v stiku s trenerji. Naredil bom vse, da pridem do tja," nam je spomladi o dnevu, ko je bil kot sedmi Slovenec izbran na naboru NHL – kot 118. ga je lani izbral Tampa Bay Lightning – dejal 19-letni slovenski branilec Jan Goličič.

Zmagali pri Carolini

Najstnik se je že lansko poletje udeležil razvojnega poletnega tabora Tampe, prav tako je bil del tega tudi letos julija, zdaj pa se mu je v dresu floridske ekipe ponudila nova priložnost za dokazovanje.

To je dobil na uvodni pripravljalni tekmi za prihajajočo sezono lige NHL, ko je v začetku tedna s Tampo zaigral na gostovanju pri Carolina Hurricanes in svoji ekipi v dvorani Lenovo Center pomagal do zmage z 2:1. Visokorasli branilec (196 centimetrov) je na ledu preživel dobrih 16 minut, v tem času sprožil en strel in blokiral enega.

Ekipa glavnega trenerja Jona Cooperja, ki uvodnih pripravljalnih tekem ne igra v najmočnejši zasedbi, pač pa je to priložnost tudi za mlajše, je na torkovem drugem testu po izvajanju kazenskih strelov premagala Nashville Predators. Goličiča tokrat ni bilo v postavi.

Zadnji dve sezoni v kanadski mladinski ligi

Slovenski najstnik nadaljuje hokejsko tradicijo družine Goličič, dolga leta sta bila člana slovenske reprezentance tudi njegov oče Jurij in stric Boštjan. Zadnji dve sezoni je igral v kanadski mladinski ligi QMJHL za Gatineau Olympiques, kjer se počuti zelo dobro.

Zadnji dve sezoni je odigral v kanadski mladinski ligi, postal pa tudi članski reprezentant. Foto: Hokejska zveza Slovenije

"Tam je odlično. Zelo veliko sem se naučil, liga omogoča napredek, saj je raven visoka, igram z in proti najboljšim igralcem svojih let. Konkurence je veliko, kar se mi zdi dobro, saj menim, da me to še bolj potiska naprej, še bolj se trudim. S svojo vlogo v klubu sem zelo zadovoljen. Imam kar pomembno vlogo in to, da se drugi lahko zanesejo name oziroma da sem med vodji na igrišču, mi ustreza. Za prihodnjo sezono se vračam v to ligo, potem pa bomo videli, kam me bo pot peljala," je o svoji izkušnji v QMJHL še dodal Goličič, ki je bil v zadnji sezoni prvi asistent svojega kolektiva (na 58 tekmah je soigralce zaposlil z 31 asistencami).

S svojimi predstavami si je prislužil tudi mesto v članski reprezentanci in maja premierno nastopil na svetovnem prvenstvu, na katerem so Slovenci po dveh desetletjih spet obstali med elito.