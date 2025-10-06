Izkušeni slovenski hokejski napadalec Jan Urbas je svoj Fischtown Pinguins kapetansko, s kar tremi goli, vodil do zmage na gostovanju pri Grizzly Wolfsburg (2:4). Klub z močnim slovenskim pridihom je trenutno na tretjem mestu lige DEL.

Za nemškim prvoligašem Fischtown Pinguins je rezultatsko odlična nedelja, na gostovanju pri Grizzly Wolfsburg so zmagali s 4:2, prvo ime ob zmagi pa je bil slovenski napadalec Jan Urbas. Cerkničan, ki že deveto sezono igra za omenjeni klub in je tudi njegov kapetan, je k novim trem točkam prispeval zajeten delež, tri gole.

36-letnik je v drugi tretjini najprej zadel za prvo vodstvo Fischtown Pinguins na tekmi (2:1), domači so nato izenačili, Urbas pa je v 52. minuti zadel za novo vodstvo kluba iz Bremerhavna (3:2). Gostitelji so ob koncu izenačenje lovili brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a je njihove upe s tretjim zadetkom – zadel je v prazen gol – pokopal Urbas.

Preostala Slovenca v dresu pingvinov Miha Verlič in Žiga Jeglič sta k zmagi prispevala po eno asistenco ob Urbasovem prvem in drugem zadetku.

Zadetki Urbasa ob zmagi pri Grizzly Wolfsburg:

Fischtown Pinguins je po osmih tekmah nove sezone pri šestih zmagah, dveh porazih in 18 točkah, kar trenutno zadošča na tretje mesto. Na vrhu je z 22 točkami Adler Mannheim.