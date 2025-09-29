Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
10.35

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
hokej legionarji Ilves Matic Török

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 10.35

7 minut

Na prvem mestu po točkah v finski Liigi

Matic Török z novim golom, a s soigralci ostajajo na dnu lestvice

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Matic Török, Ilves | Matic Török je v začetku sezone finske elitne Liige na prvem mestu po točkah v tekmovanju. | Foto Guliverimage

Matic Török je v začetku sezone finske elitne Liige na prvem mestu po točkah v tekmovanju.

Foto: Guliverimage

Slovenski hokejski napadalec Matic Török je v novi sezoni finske elitne Liige izjemno razpoložen, med koncem tedna je dosegel nov zadetek in je prvi po točkah svojega moštva Ilves, ki pa na lestvici ni na želenem mestu. Po osmih tekmah je v lanskem tekmovalnem obdobju tretji kolektiv finske lige trenutno zadnji.

HK Olimpija
Sportal Olimpija ostaja nepremagana: na "tivolskem Oktoberfestu" padel še Fehervar

Hokejski napadalec Matic Török se je na Finsko odpravil že pred šestimi sezonami in se najprej kalil v mlajših selekcijah tamkajšnjega kluba KooKoo iz Kouvole, za katerega je v zadnjih letih igral tudi v članski kategoriji v najmočnejši finski Liigi. To je prvič izkusil v sezoni 2021/22, ko je bil v postavi na dveh tekmah, nato pa je število odigranih tekem iz sezone v sezono raslo, tako da je zadnji dve leti praktično vse tekme igral v Liigi.

Po lanski sezoni se je preselil v Tampere, k tretjemu klubu finskega prvenstva Ilvesu, v dresu katerega mu gre zelo dobro, nič kaj razveseljiv pa za navijače in klub ni pogled na lestvico. Ilves je na osmih tekmah dvakrat zmagal in šestkrat izgubil, tako da je s šestimi točkami na zadnjem mestu.

Vodstvo pri prvakih, a ...  V soboto je zadel za vodstvo v Kuopiu, na koncu pa s soigralci vknjižil točko. | Foto: zajem zaslona V soboto je zadel za vodstvo v Kuopiu, na koncu pa s soigralci vknjižil točko. Foto: zajem zaslona

Zadnji poraz so doživeli v soboto na gostovanju pri aktualnem prvaku KalPa, ki v tej sezoni rezultatsko igra toplo-hladno in je trenutno deseti. 

Törökovi so na gostovanju trikrat vodili, tudi po zaslugi 22-letnega Slovenca. Ta je v 54. minuti po protinapadu, ko je ušel domačim, zabil za vodstvo s 4:3, a so hokejisti iz Kuopia izsilili podaljšek, v tem pa zadeli in zmagali.

Zadetek Töröka s sobotne tekme za vodstvo s 4:3:

Na vrhu lestvice po točkah

Mladi Gorenjec je z golom vpisal že 11. točko na osmi tekmi sezone Liige in je na prvem mestu po točkah celotne lige. Toliko jih je dosegla še trojica: Leevi Tukiainen, Tomi Sallinen in Blichfeld Joachim. Török je s štirimi goli ter sedmimi asistencami drugi strelec in asistent svojega moštva, njegovo razmerje +/- pa je pri 7. Kar pet točk (gol in štiri asistence) je dosegel ob zmagi nad moštvom Lukko. Na osmih tekmah je dosegel štiri zadetke in sedem asistenc, a njegovemu moštvu rezultatsko ne gre po željah. Trenutno je zadnje. | Foto: Guliverimage Na osmih tekmah je dosegel štiri zadetke in sedem asistenc, a njegovemu moštvu rezultatsko ne gre po željah. Trenutno je zadnje. Foto: Guliverimage

Gre za njegov statistično najboljši začetek sezone med finsko elito, v kateri je lani na 57 tekmah rednega dela vknjižil 12 golov in 16 asistenc, na štirih obračunih končnice pa dodal gol.

Török, ki bi se številk lahko bolj veselil, če bi šlo tudi klubu v rezultatskem pogledu bolje, se je hitro uveljavil tudi v reprezentanci. V tej je odigral pomembno vlogo na zadnjem svetovnem prvenstvu med elito, na katerem so si Slovenci po dveh desetletjih priborili obstanek.

Jan
Sportal Slovenski up dobil priložnost v dresu ekipe NHL
Hdd Jesenice
Sportal Jeseničani do prve zmage sezone
Jaka Šturm
Sportal Jaka Šturm z Jesenic na Škotsko

hokej legionarji Ilves Matic Török
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.