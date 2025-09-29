Matic Török z novim golom, a s soigralci ostajajo na dnu lestvice

Slovenski hokejski napadalec Matic Török je v novi sezoni finske elitne Liige izjemno razpoložen, med koncem tedna je dosegel nov zadetek in je prvi po točkah svojega moštva Ilves, ki pa na lestvici ni na želenem mestu. Po osmih tekmah je v lanskem tekmovalnem obdobju tretji kolektiv finske lige trenutno zadnji.

Hokejski napadalec Matic Török se je na Finsko odpravil že pred šestimi sezonami in se najprej kalil v mlajših selekcijah tamkajšnjega kluba KooKoo iz Kouvole, za katerega je v zadnjih letih igral tudi v članski kategoriji v najmočnejši finski Liigi. To je prvič izkusil v sezoni 2021/22, ko je bil v postavi na dveh tekmah, nato pa je število odigranih tekem iz sezone v sezono raslo, tako da je zadnji dve leti praktično vse tekme igral v Liigi.

Po lanski sezoni se je preselil v Tampere, k tretjemu klubu finskega prvenstva Ilvesu, v dresu katerega mu gre zelo dobro, nič kaj razveseljiv pa za navijače in klub ni pogled na lestvico. Ilves je na osmih tekmah dvakrat zmagal in šestkrat izgubil, tako da je s šestimi točkami na zadnjem mestu.

Vodstvo pri prvakih, a ... V soboto je zadel za vodstvo v Kuopiu, na koncu pa s soigralci vknjižil točko. Foto: zajem zaslona

Zadnji poraz so doživeli v soboto na gostovanju pri aktualnem prvaku KalPa, ki v tej sezoni rezultatsko igra toplo-hladno in je trenutno deseti.

Törökovi so na gostovanju trikrat vodili, tudi po zaslugi 22-letnega Slovenca. Ta je v 54. minuti po protinapadu, ko je ušel domačim, zabil za vodstvo s 4:3, a so hokejisti iz Kuopia izsilili podaljšek, v tem pa zadeli in zmagali.

Zadetek Töröka s sobotne tekme za vodstvo s 4:3:

Na vrhu lestvice po točkah

Mladi Gorenjec je z golom vpisal že 11. točko na osmi tekmi sezone Liige in je na prvem mestu po točkah celotne lige. Toliko jih je dosegla še trojica: Leevi Tukiainen, Tomi Sallinen in Blichfeld Joachim. Török je s štirimi goli ter sedmimi asistencami drugi strelec in asistent svojega moštva, njegovo razmerje +/- pa je pri 7. Kar pet točk (gol in štiri asistence) je dosegel ob zmagi nad moštvom Lukko. Na osmih tekmah je dosegel štiri zadetke in sedem asistenc, a njegovemu moštvu rezultatsko ne gre po željah. Trenutno je zadnje. Foto: Guliverimage

Gre za njegov statistično najboljši začetek sezone med finsko elito, v kateri je lani na 57 tekmah rednega dela vknjižil 12 golov in 16 asistenc, na štirih obračunih končnice pa dodal gol.

Török, ki bi se številk lahko bolj veselil, če bi šlo tudi klubu v rezultatskem pogledu bolje, se je hitro uveljavil tudi v reprezentanci. V tej je odigral pomembno vlogo na zadnjem svetovnem prvenstvu med elito, na katerem so si Slovenci po dveh desetletjih priborili obstanek.