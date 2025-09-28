Olimpija na "tivolskem Oktoberfestu", na tekmi poseben gost

Sezona v ligi ICE se za hokejiste HK Olimpija odvija zmagovito, po petih tekmah so edina neporažena ekipa, predvsem pa daleč najbolj učinkovita. V petek so na gostovanju pri Innsbrucku zmagali s kar 9:3, tako da so po petih obračunih že pri 34 golih. Zmagoviti niz bodo poskušali podaljšati ob 18. uri, ko bo Tivoli v znamenju Oktoberfesta. Ljubljančani bodo palice prekrižali z madžarskim Fehervar AV19, po napovedih kluba si bo tekmo ogledal tudi kanadski poslovnež in vlagatelj v klub Alexandre Lefebvre, ki vstopa v lastništvo Merkurja.

Ljubljanska Olimpija je v prvih petih tekmah nove sezone lige ICE najbolj vroče moštvo v tekmovanju, ki nasprotnikom v povprečju zabije neverjetnih sedem zadetkov. Njena gol razlika je kar +24. Tuje okrepitve so se tokrat izkazale za zadetek v polno, za pravo dodano vrednost.

Statistika, ki sicer pogosto mnogo stvari skrije, pravi, da je med prvimi šestimi hokejisti po točkah pet Olimpijinih članov, na vrhu z 12 točkami (trije zadetki, devet asistenc) je danski napadalec Nicolai Meyer, še vedno najboljši strelec lige pa je s šestimi goli ofenzivni branilec T.J. Brennan.

Zeleno-beli tabor v današnjo tekmo vstopa samozavesten, na domačem ledu bo ob 18. uri pričakal madžarskega tekmece iz Szekesfehervarja, za katerega že vrsto let igra reprezentant Anže Kuralt. Gostje so po štirih tekmah pri polovičnem izkupičku, dveh zmagah in dveh porazih. V domačem taboru poudarjajo, da se morajo vsake tekme lotiti s popolno osredotočenostjo in resnostjo.

V klubu so napovedali, da si bo tekmo ogledal tudi Alexandre Lefebvre. Foto: Aleš Fevžer

Tivoli bo danes v znamenju Oktoberfesta, v klubu pa so napovedali, da si bo tekmo v živo ogledal tudi kanadski vlagatelj v klub Alexandre Lefebvre, ki vstopa tudi v lastništvo Merkurja.

Za pestro dogajanje in glasbeno spremljavo bo poskrbel Orkester Slovenskih železnic, vsi odrasli obiskovalci pa bodo v navijaški coni (dogajanje se bo začelo ob 16. uri) pred tekmo prejeli darilo.

V torek prihajajo Jeseničani

Po večerni tekmi bo Olimpija na delu znova že v torek, ko bo v sklopu državnega prvenstva gostila Jesenice.

Bolzano gosti Linz (Luka Maver, Aljaž Predan, Ken Ograjenšek – poškodba), prvaki iz Salzburga, ki so v petek prvič izgubili, doma igrajo proti Vorarlbergu, Gradec pa proti Beljaku.

ICEHL, 28. september:

Lestvica:

