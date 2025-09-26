Hokejisti HK Olimpija so sezono v ligi ICE začeli silovito, tudi po peti tekmi so še brez poraza. Innsbruck so v gosteh premagali z 9:3. Po dva gola so dali Marly Quince, Zach Boychuk in Evan Polei. Zeleno-beli tabor je v napadu daleč najučinkovitejši, dosegel je že 34 zadetkov, v povprečju torej skoraj sedem na tekmo. V nedeljo Ljubljančane ob 18. uri ga čaka domača tekma proti ekipi Fehervar AV19.

Ekipa Bena Cooperja je imela po štirih tekmah najboljši izkoristek z igralcem več, prav tako se najbolje branila ob igri z igralcem manj. Foto: Aleš Fevžer Za ljubljanskimi hokejisti je sanjski začetek nove sezone ICE. Premagali so Dunaj, Beljak, Gradec, Vorarlberg in zdaj še Innsbruck in tako zasedajo vrh lestvice. V gosteh so zmagali z 9:3 in domačim prizadejali še četrti poraz nove sezone. V oči bode podatek o učinkovitosti v napadu, dosegli so kar 34 golov, skoraj sedem na tekmo, prejeli pa so jih 10.

Linz, pri katerem je Ken Ograjenšek zaradi poškodbe spodnjega dela telesa odstoten od dva do tri tedne, Luka Maver in Aljaž Predan pa sta igrala, je s 3:8 izgubil proti Beljaku. Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) je tesno klonil proti Gradcu (2:3), ki je na zadnjem obračunu s kar 9:4 premagal madžarski Fehervar.

Pustertal gosti prvaka iz Salzburga. Prvi gol za domače na tekmi je dal Rok Tičar.

V nedeljo v Tivoliju Oktoberfest

Po večerni tekmi se Olimpija vrača v svoje domovanje, kjer bo v nedeljo pričakala madžarski Fehervar AV19, katerega član je že več let slovenski napadalec Anže Kuralt.

Tekma, ki si jo bo ogledal tudi večinski lastnik kluba Alexandre Lefebvre, bo v znamenju Oktoberfesta. Popestril jo bo Orkester Slovenskih železnic, vsi odrasli obiskovalci pa bodo v navijaški coni pred tekmo prejeli darilo.

ICEHL, 26. in 27. september:

Lestvica:

