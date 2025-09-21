Nedelja, 21. 9. 2025, 18.36
43 minut
Liga ICE, 21. september
Olimpija še naprej blesti, padel še Vorarlberg
Hokejisti HK Olimpija po štirih tekmah nove sezone lige ICE ostajajo neporaženi. Tokrat so v Tivoliju s kar 6:1 odpihnili Pioneers Vorarlberg.
Olimpija Ljubljana : Pioneers Vorarlberg 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)
Dvorana Tivoli, gledalcev 2167, sodniki: Nagy, Ofner (glavna), Muzsik, Puff.
Strelci: 0:1 Florchuk (Woger, Macierzynski, 7.), 1:1 Mahkovec (Polei, Halbert, 20.), 2:1 Brennan (Meyer, Petan, 29.), 3:1 Brennan (Mehle, 30.), 4:1 Pance (Sodja, Gregorc, 31.), 5:1 Petan (Mahkovec, 39.), 6:1 Polei (Boychuk, Brennan, 58.).
Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 8, Pioneers Vorarlberg 12.
Ljubljanski hokejisti tudi po četrtem krogu ostajajo na vrhu lige ICE. Na tretji domači tekmi so vpisali tretjo zmago, kar pomeni, da so v prvih desetih dneh nove sezone osvojili enajst od dvanajstih možnih točk. Pohvalijo se lahko tudi z razmerjem 25:7 v golih.
Pred dobrimi 2000 gledalci v dvorani Tivoli so premagali Pioneers Vorarlberg s 6:1, v naslednjem krogu 26. septembra pa jih čaka gostovanje v Innsbrucku.
Gledalci so lepo napolnili dvorano Tivoli.
Proti zadnjeuvrščeni ekipi na lestvici je Olimpija do načrtovanih treh točk prišla težje, kot kaže končni rezultat. Prvi zadetek na tekmi so dosegli gostje, Ljubljančani so izenačili v zadnji sekundi prve tretjine, tehtnico pa so na svojo stran nagnili v slabih dveh minutah sredi drugega dela igre.
Ključno vlogo pri preobratu je odigral trenutno najboljši igralec lige ICE, ameriški branilec Terrence James Brennan. Z dvema zadetkoma v razmaku 50 sekund je kaznoval Pioneers za pregrobo igro, Žiga Pance pa je iz protinapada kronal izjemno učinkovito minuto in 42 sekund. T. J. Brennan je v štirih tekmah dosegel že šest golov oziroma deset točk.
V zadnji četrtini je piko na i oziroma končni izid 6:1 postavil robustni kanadski napadalec Evan Polei, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme.
ICEHL, 21. september:
Lestvica:
