Pe. M., Ja. M., STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
18.36

Osveženo pred

43 minut

Pioneers Vorarlberg HK Olimpija IceHL

Liga ICE, 21. september

Olimpija še naprej blesti, padel še Vorarlberg

HK Olimpija - Vorarlberg | Foto Luka Kotnik

Hokejisti HK Olimpija po štirih tekmah nove sezone lige ICE ostajajo neporaženi. Tokrat so v Tivoliju s kar 6:1 odpihnili Pioneers Vorarlberg.

Graz99ers : HK Olimpija
Sportal Olimpija zmagovito tudi v gosteh, kapetan na prisilnem počitku

Olimpija Ljubljana : Pioneers Vorarlberg 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

Dvorana Tivoli, gledalcev 2167, sodniki: Nagy, Ofner (glavna), Muzsik, Puff.

Strelci: 0:1 Florchuk (Woger, Macierzynski, 7.), 1:1 Mahkovec (Polei, Halbert, 20.), 2:1 Brennan (Meyer, Petan, 29.), 3:1 Brennan (Mehle, 30.), 4:1 Pance (Sodja, Gregorc, 31.), 5:1 Petan (Mahkovec, 39.), 6:1 Polei (Boychuk, Brennan, 58.).
Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 8, Pioneers Vorarlberg 12.

Ljubljanski hokejisti tudi po četrtem krogu ostajajo na vrhu lige ICE. Na tretji domači tekmi so vpisali tretjo zmago, kar pomeni, da so v prvih desetih dneh nove sezone osvojili enajst od dvanajstih možnih točk. Pohvalijo se lahko tudi z razmerjem 25:7 v golih.

Pred dobrimi 2000 gledalci v dvorani Tivoli so premagali Pioneers Vorarlberg s 6:1, v naslednjem krogu 26. septembra pa jih čaka gostovanje v Innsbrucku.

Gledalci so lepo napolnili dvorano Tivoli. | Foto: Luka Kotnik Gledalci so lepo napolnili dvorano Tivoli. Foto: Luka Kotnik

Proti zadnjeuvrščeni ekipi na lestvici je Olimpija do načrtovanih treh točk prišla težje, kot kaže končni rezultat. Prvi zadetek na tekmi so dosegli gostje, Ljubljančani so izenačili v zadnji sekundi prve tretjine, tehtnico pa so na svojo stran nagnili v slabih dveh minutah sredi drugega dela igre.

Ključno vlogo pri preobratu je odigral trenutno najboljši igralec lige ICE, ameriški branilec Terrence James Brennan. Z dvema zadetkoma v razmaku 50 sekund je kaznoval Pioneers za pregrobo igro, Žiga Pance pa je iz protinapada kronal izjemno učinkovito minuto in 42 sekund. T. J. Brennan je v štirih tekmah dosegel že šest golov oziroma deset točk.

V zadnji četrtini je piko na i oziroma končni izid 6:1 postavil robustni kanadski napadalec Evan Polei, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme.

ICEHL, 21. september:

Lestvica:

