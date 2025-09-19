Olimpija po zmagovitem domačem začetku prvič gostuje

Hokejisti Olimpije bodo po udarnem začetku sezone, ko so na domačem ledu z 8 : 1 odpravili Dunaj, nato pa še s 7 : 2 Beljak, prvič v novem tekmovalnem obdobju lige ICE gostovali. Zeleno-beli tabor, ki trenutno vodi, bo ob 18.30 gostoval pri Gradcu. Ta se je pred sezono prav tako okrepil, za uvod pa zanesljivo premagal Pustertal. Kako bo šlo zmajem na prvem gostovanju?