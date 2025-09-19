Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
19. 9. 2025,
12.32

46 minut

Petek, 19. 9. 2025, 12.32

46 minut

Liga ICE, 19. september

Olimpija po zmagovitem domačem začetku prvič gostuje

Avtor:
Pe. M.

Olimpija je trenutno vodilno moštvo lige. Kako se bodo zmaji odrezali na prvem gostovanju, ki jih zvečer čaka v Gradcu?

Foto: Aleš Fevžer

Olimpija je trenutno vodilno moštvo lige. Kako se bodo zmaji odrezali na prvem gostovanju, ki jih zvečer čaka v Gradcu?

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti Olimpije bodo po udarnem začetku sezone, ko so na domačem ledu z 8 : 1 odpravili Dunaj, nato pa še s 7 : 2 Beljak, prvič v novem tekmovalnem obdobju lige ICE gostovali. Zeleno-beli tabor, ki trenutno vodi, bo ob 18.30 gostoval pri Gradcu. Ta se je pred sezono prav tako okrepil, za uvod pa zanesljivo premagal Pustertal. Kako bo šlo zmajem na prvem gostovanju?

Sportal Nova strelska rapsodija Olimpije, padel tudi Beljak!

Po večerni tekmi bodo zmaji znova na delu že v nedeljo, ko bo v Tivoliju družinski dan, v Ljubljano pa prihaja ekipa Pioneers Vorarlberg. Tekma bo že ob 16. uri, navijaška cona bo odprta že dve uri prej, otroci do 14. leta starosti pa bodo imeli prost vstop.

ICEHL, 19. september:

Lestvica:

HK Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals
Sportal Olimpija udarno odprla sezono. Sabolič: Sanjski uvod. Cooper: Odlično smo se držali načrta.
Kopitar
Sportal Od obraza prihodnosti Los Angeles Kings do ikone Kalifornijcev

