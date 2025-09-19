Petek, 19. 9. 2025, 12.32
46 minut
Liga ICE, 19. september
Olimpija po zmagovitem domačem začetku prvič gostuje
Hokejisti Olimpije bodo po udarnem začetku sezone, ko so na domačem ledu z 8 : 1 odpravili Dunaj, nato pa še s 7 : 2 Beljak, prvič v novem tekmovalnem obdobju lige ICE gostovali. Zeleno-beli tabor, ki trenutno vodi, bo ob 18.30 gostoval pri Gradcu. Ta se je pred sezono prav tako okrepil, za uvod pa zanesljivo premagal Pustertal. Kako bo šlo zmajem na prvem gostovanju?
Po večerni tekmi bodo zmaji znova na delu že v nedeljo, ko bo v Tivoliju družinski dan, v Ljubljano pa prihaja ekipa Pioneers Vorarlberg. Tekma bo že ob 16. uri, navijaška cona bo odprta že dve uri prej, otroci do 14. leta starosti pa bodo imeli prost vstop.
