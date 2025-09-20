Jeseničani v ponovitvi lanskega finala izgubili

Začela se nova sezona Alpske lige, v kateri naslov branijo hokejisti Zell am Seeja, ki jih s trenerskega mesta še naprej vodi Marcel Rodman. Njegovo moštvo je za uvod gostilo ponovitev lanskega finala z Jesenicami in zmagalo s 4:3. Na Gorenjskem so tik pred začetkom sezone sporočili, da je odstopilo celotno vodstvo kluba, ki mu ni uspelo zagotoviti financ, a so zatrdili, da bodo kljub vsemu vztrajali v tekmovanju.

Novo sezono so Jeseničani, ki so edini slovenski predstavnik v tem tekmovanju, začeli s ponovitvijo finala zadnje sezone, ki so ga izgubili 1:4. Tudi tokrat so bili Avstrijci uspešnejši. Povedli so v 12. minuti, tekma pa je bila v nadaljevanju izenačena le še 16 sekund. Toliko časa je namreč minilo med golom Erika Svetine za 1:1 in novim vodstvom domačih, ki so po dveh tretjinah vodili s 4:1.

Naslednjo tekmo bodo Jesenice igrale v petek, 26. septembra, doma proti Bregenzerwaldu.

V novi sezoni v ligi sodeluje 13 ekip; novinec oziroma povratnik je Asiago, ki se je v nižji razred preselil iz lige ICE. Iz Avstrije so udeleženci Kitzbühel, Bregenzerwald, Zell am See in mlada zasedba Salzburga, iz Italije Asiago, Val Gardena, Merano, Unterland Cavaliers, Cortina, Ritten in Wipptal Broncos iz južnotirolskega Vipitena, po enega predstavnika imata Slovenija (Jesenice) in Hrvaška (Sisak).

V rednem delu sezone bodo ekipe igrale po trikrožnem sistemu, tako da bo imela vsaka 36 tekem. Prvih pet moštev se bo uvrstilo v skupino master, ki bo že imela zagotovljeno končnico, v njej bodo igrali le za čim boljše izhodišče. Preostalih osem ekip bo v dveh kvalifikacijskih skupinah lovilo še tri vstopnice za odločilni del sezone.

Ta se bo začel 10. marca s četrtfinalnimi tekmami, polfinale se bo začel 26. marca, finale pa 11. aprila. Sezona se bo, če bo na sporedu vseh sedem tekem finala, končala 25. aprila.

Alpska liga Sobota, 20. september

Lestvica:

Preberite še: