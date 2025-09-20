Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Pe. M.

Sobota,
20. 9. 2025,
21.58

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Marcel Rodman Zell am See hokej Alpska liga

Sobota, 20. 9. 2025, 21.58

1 ura, 34 minut

Alpska liga, 20. september

Jeseničani v ponovitvi lanskega finala izgubili

Avtorji:
S. K., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Alpska liga: HDD Jesenice - Zell am See | Jeseničani so uvodno tekmo nove sezone Alpske lige izgubili. | Foto Aleš Fevžer

Jeseničani so uvodno tekmo nove sezone Alpske lige izgubili.

Foto: Aleš Fevžer

Začela se nova sezona Alpske lige, v kateri naslov branijo hokejisti Zell am Seeja, ki jih s trenerskega mesta še naprej vodi Marcel Rodman. Njegovo moštvo je za uvod gostilo ponovitev lanskega finala z Jesenicami in zmagalo s 4:3. Na Gorenjskem so tik pred začetkom sezone sporočili, da je odstopilo celotno vodstvo kluba, ki mu ni uspelo zagotoviti financ, a so zatrdili, da bodo kljub vsemu vztrajali v tekmovanju.

HDD Jesenice navijači
Sportal Nov pretres na Jesenicah: odstop vodstva, ustanovljena krizna skupina

Novo sezono so Jeseničani, ki so edini slovenski predstavnik v tem tekmovanju, začeli s ponovitvijo finala zadnje sezone, ki so ga izgubili 1:4. Tudi tokrat so bili Avstrijci uspešnejši. Povedli so v 12. minuti, tekma pa je bila v nadaljevanju izenačena le še 16 sekund. Toliko časa je namreč minilo med golom Erika Svetine za 1:1 in novim vodstvom domačih, ki so po dveh tretjinah vodili s 4:1.

Naslednjo tekmo bodo Jesenice igrale v petek, 26. septembra, doma proti Bregenzerwaldu.

V novi sezoni v ligi sodeluje 13 ekip; novinec oziroma povratnik je Asiago, ki se je v nižji razred preselil iz lige ICE. Iz Avstrije so udeleženci Kitzbühel, Bregenzerwald, Zell am See in mlada zasedba Salzburga, iz Italije Asiago, Val Gardena, Merano, Unterland Cavaliers, Cortina, Ritten in Wipptal Broncos iz južnotirolskega Vipitena, po enega predstavnika imata Slovenija (Jesenice) in Hrvaška (Sisak).

V rednem delu sezone bodo ekipe igrale po trikrožnem sistemu, tako da bo imela vsaka 36 tekem. Prvih pet moštev se bo uvrstilo v skupino master, ki bo že imela zagotovljeno končnico, v njej bodo igrali le za čim boljše izhodišče. Preostalih osem ekip bo v dveh kvalifikacijskih skupinah lovilo še tri vstopnice za odločilni del sezone.

Ta se bo začel 10. marca s četrtfinalnimi tekmami, polfinale se bo začel 26. marca, finale pa 11. aprila. Sezona se bo, če bo na sporedu vseh sedem tekem finala, končala 25. aprila.

Alpska liga

Sobota, 20. september

Lestvica:

Preberite še:

Hdd Jesenice
Sportal Jeseničani v zahtevnem položaju, alpska druščina začenja v soboto
Graz99ers : HK Olimpija
Sportal Olimpija zmagovito tudi v gosteh, kapetan na prisilnem počitku
Marcel Rodman Zell am See hokej Alpska liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.