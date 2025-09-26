Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M., STA

26. 9. 2025
22.15

Alpska liga, 25., 26., 27. september

Po odpovedi derbija Jeseničani do prve zmage sezone

Pe. M., STA

Hdd Jesenice | Jeseničani so odigrali prvo domačo tekmo sezone in zmagali s 3:0. | Foto Matias Demšar

Jeseničani so odigrali prvo domačo tekmo sezone in zmagali s 3:0.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti Jesenic so dosegli prvo zmago v novi sezoni alpske lige. Na prvi domači tekmi so premagali Bregenzerwald s 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Alpska liga: HDD Jesenice - Zell am See
Sportal Jeseničani v ponovitvi lanskega finala tesno izgubili

Erik Svetina | Foto: Matias Demšar Erik Svetina Foto: Matias Demšar Po turbulentnem poletju na Jesenicah, ko je tik pred začetkom alpske lige odstopil predsednik in člani vodstva kluba, so železarji pretekli teden v novo sezono vstopili pri branilcu naslova Zell am See, kjer so tesno izgubili. V torek bi se morali predstaviti na domači ledeni ploskvi, takrat na derbiju državnega prvenstva proti Olimpiji, a se to ni zgodilo, saj tekme na koncu ni bilo.

"Tekme ne bo. V zadnjih dneh smo sprejeli nekaj težkih odločitev, predvsem s podporo igralcev in zaradi njih. Pa tudi zaradi spoštovanja do kluba, tradicije, hokeja. Vesel sem, da imamo upanje, da derbi bo. V trenutnem stanju pa nima nobenega smisla. Rad bi videl, da je derbi dobro organiziran, da je obisk gledalcev dober. Da imata obe ekipi dobro podporo in normalne pogoje," je za nacionalno televizijo pojasnil generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec. Olimpija in Jesenice bosta tako palice prvič prekrižala prihodnji teden v Ljubljani.

Hdd Jesenice | Foto: Matias Demšar Foto: Matias Demšar

Žan Us | Foto: Matias Demšar Žan Us Foto: Matias Demšar Železarji so ta petek zvečer dočakali prvo zmago. Vratar Žan Us ni bil brez dela, pri strelih na gol so bili gostje skoraj tako dejavni kot domači, a ob dobrih obrambah Usa tudi neučinkoviti. Jeseničani pa so začetni nalet kronali z dvema zadetkoma. Ob koncu prve tretjine sta v dobri minuti v polno zadela Erik Svetina in Gal Sodja Zalokar.

Pozneje so hokejisti Bregenzerwalda vzpostavili ravnotežje, bili vse bolj nevarni, zadeli pa niso. Domačim je več priložnosti za povišanje vodstva preprečil vratar Lorenz Wildhalm, pa tudi lastna preveč nedisciplinirana igra v obrambi, ko so si prislužili več izključitev, vseeno pa so do končnice prišli brez prejetega gola. Ko pa so tekmeci tvegali brez vratarja, je Blaž Tomaževič minuto in deset sekund pred koncem potrdil zmago s tretjim golom.

Alpska liga

Četrtek, 25. september

Petek, 26. september

Sobota, 27. september

Lestvica:

