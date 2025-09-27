Krilni hokejski napadalec, ki je zadnjo sezono odigral pri domačih Jesenicah, kjer je preživel tudi priprave na novo tekmovalno obdobje, bo kariero nadaljeval na Škotskem. Oblekel je dres Fife Flyers, ki igra v ligi EIHL.

Na Jesenicah so zahtevnemu položaju navkljub oblikovali ekipo, ki je v upanju, da bi društvo pridobilo prepotrebna finančna sredstva, začela sezono Alpske lige.

Pred začetkom tekmovalnega obdobja so železarji na družbenem omrežju zapisali, da njihov član ostaja tudi Jaka Šturm, a je zdaj postalo uradno, da se je 26-letni napadalec po nove izzive odpravil na Škotsko.

"Ob klicu ni dolgo razmišljal"

Visokorasli krilni napadalec se je pridružil škotskemu klubu Fife Flyers. Ta domuje v mestu Kirkcaldy in nastopa v ligi EIHL, ki združuje klube iz Anglije, Škotske, Severne Irske in Walesa.

"Vesel in ponosen sem, da sem podpisal s klubom. Spoznal sem že fante in počutim se dobrodošlega. Želel sem iti v novo okolje, iz Slovenije. Ko so me Flyersi kontaktirali, nisem dolgo razmišljal. Slišal sem veliko pozitivnih stvari o Flyersih in njihovi dolgi, ponosni zgodovini, zato sem z veseljem sprejel ponudbo," je za uradno spletno stran dejal Šurm.

Ta je bil v lanski sezoni pomemben člen Jesenic, na 69 obračunih v vseh tekmovanjih je dosegel 18 golov in 47 asistenc.

Šturmov novi klub je v ligaškem tekmovanju lanske sezone zasedel zadnje mesto in se ni prebil v končnico. Prvak je postal Nottingham Panthers.

Ligo bo Fife Flyers odprl 5. oktobra, trenutno pa igrajo pokalne tekme Challenge Cup.