Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
27. 9. 2025,
9.06

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
hokej Fife Flyers HDD Jesenice Jaka Šturm

Sobota, 27. 9. 2025, 9.06

56 minut

Novi član Fife Flyers

Jaka Šturm z Jesenic na Škotsko

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jaka Šturm | Jaka Šturm se je z Jesenic preselil na Škotsko. | Foto Aleš Fevžer

Jaka Šturm se je z Jesenic preselil na Škotsko.

Foto: Aleš Fevžer

Krilni hokejski napadalec, ki je zadnjo sezono odigral pri domačih Jesenicah, kjer je preživel tudi priprave na novo tekmovalno obdobje, bo kariero nadaljeval na Škotskem. Oblekel je dres Fife Flyers, ki igra v ligi EIHL.

Hdd Jesenice
Sportal Jeseničani do prve zmage sezone

Na Jesenicah so zahtevnemu položaju navkljub oblikovali ekipo, ki je v upanju, da bi društvo pridobilo prepotrebna finančna sredstva, začela sezono Alpske lige.

Pred začetkom tekmovalnega obdobja so železarji na družbenem omrežju zapisali, da njihov član ostaja tudi Jaka Šturm, a je zdaj postalo uradno, da se je 26-letni napadalec po nove izzive odpravil na Škotsko. 

"Ob klicu ni dolgo razmišljal"

Visokorasli krilni napadalec se je pridružil škotskemu klubu Fife Flyers. Ta domuje v mestu Kirkcaldy in nastopa v ligi EIHL, ki združuje klube iz Anglije, Škotske, Severne Irske in Walesa.

"Vesel in ponosen sem, da sem podpisal s klubom. Spoznal sem že fante in počutim se dobrodošlega. Želel sem iti v novo okolje, iz Slovenije. Ko so me Flyersi kontaktirali, nisem dolgo razmišljal. Slišal sem veliko pozitivnih stvari o Flyersih in njihovi dolgi, ponosni zgodovini, zato sem z veseljem sprejel ponudbo," je za uradno spletno stran dejal Šurm.

Ta je bil v lanski sezoni pomemben člen Jesenic, na 69 obračunih v vseh tekmovanjih je dosegel 18 golov in 47 asistenc.

Šturmov novi klub je v ligaškem tekmovanju lanske sezone zasedel zadnje mesto in se ni prebil v končnico. Prvak je postal Nottingham Panthers. 

Ligo bo Fife Flyers odprl 5. oktobra, trenutno pa igrajo pokalne tekme Challenge Cup.

Alpska liga: HDD Jesenice - Zell am See
Sportal Jeseničani v ponovitvi lanskega finala tesno izgubili
Jan
Sportal Slovenski up dobil priložnost v dresu ekipe NHL
Jamie Benn
Sportal Smola kapetana Teksačanov
HK Olimpija - Vorarlberg, TJ Brennan, T.J. Brennan
Sportal Nova strelska rapsodija Olimpije. "Ogromno golov? Da. Tako moramo nadaljevati."
hokej Fife Flyers HDD Jesenice Jaka Šturm
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.