"Trenutno stanje je katastrofalno, odnos občine je prav tako katastrofalen. Podjetij, z izjemo nekaterih posameznikov, ki bi nam pomagala, ni. Delujemo amatersko, brezplačno, na dobro voljo. Obljub je veliko, žal pa se od teh ne da živeti. Nekatere moti župan, nekatere jaz, na koncu pa pridemo do tega, da so to samo prazni izgovori za medije, za Facebook. V tem trenutku klub že nekaj časa nima vodstva, vsi so odstopili, vse funkcije so na voljo, a se še nihče ni pojavil," o klavrnem stanju pri HDD Jesenice pravi nekdanji direktor društva Anže Pogačar. Glavni trener Nik Zupančič se zahvaljuje varovancem, da sploh hodijo na treninge in se borijo na tekmah, a razumljivo opozarja, da na dolgi rok tako ne bo šlo.

Po torkovem derbiju med večnima tekmecema Olimpijo in Jesenicami, ki je le bleda senca nekoč spektakularnih bojev rdečih in zelenih – Olimpija je s 3:0 upravičila vlogo favorita – je bila glavna tema pogovorov životarjenje Jeseničanov, ki trenutno delujejo amatersko, brezplačno, z dobro voljo hokejistov, ki so za zdaj še odločeni, da jeseniški članski hokej obdržijo pri življenju.

"Vsako poletje je na Jesenicah zahtevno, a to je bilo še posebej, saj se je generalni sponzor umaknil, z njim pa tudi nekatera povezana podjetja. V tem času nam ni uspelo zagotoviti novega generalnega sponzorja, kar je v bistvu prineslo velike težave, tudi pomislek, ali zgodbo nadaljevati ali vse skupaj zaključiti, da članskega hokeja na Jesenicah ne bi bilo več. Bilo je kar veliko obljub, žal so se te tekom poletja izkazale za figo v žepu. Nobena skrivnost ni, da smo bili na tem, da niti ne začnemo trenirati, pa tudi ko smo začeli trenirati, smo bili na tem, da prekinemo, izstopimo iz alpske lige, a so bili igralci tisti, ki so želeli vztrajati. Pokazali so pripadnost, da ohranijo Jesenice žive. Trenutno stanje je katastrofa, odnos občine je enako katastrofalen, tudi odnos podjetij, z izjemo nekaterih posameznikov, ki nam še pomagajo. Vse skupaj ni slabo le za jeseniški hokej, pač pa za celotni slovenski," je po tekmi novinarjem dejal nekdanji predsednik in direktor društva Anže Pogačar, ki je v društvu že več kot desetletje.

"Nekatere moti župan, nekatere jaz ..."

"Nekatere moti župan, nekatere jaz, na koncu pa pridemo do tega, da so to samo prazni izgovori za medije, za Facebook, druga omrežja." Foto: www.alesfevzer.com Kot pravi, ve, da je med kritiki pogosto sam kamen spotike, a dodaja, da so vodilni položaji v društvu odprti, saj je pred dvema tednoma odstop napovedala celotna vodstvena struktura, vzpostavljena pa je bila krizna skupina.

"Morda se bo kdo počutil prizadetega, užaljenega zaradi mojih besed, a predvsem upam, da se bo kdo prepoznal v teh besedah. Tu sem že 11 let ... Ne morem leporečiti. Stanje je, kakršno je. Od praznih obljub se ne da živeti. Nekateri mediji so celo poletje delali intervjuje, kdo vse bo rešil jeseniški hokej, a iz tega ni bilo nič. Iz različnih razlogov se stvari niso realizirale. Nekatere moti župan, nekatere jaz, na koncu pa pridemo do tega, da so to samo prazni izgovori za medije, za Facebook, ostala omrežja. V tem trenutku klub že nekaj časa nima vodstva, vsi so odstopili, vse funkcije so na voljo, a se še nihče ni pojavil. Jeseniški hokej bo rešil le denar. Ta bo omogočil delovanje kluba na normalni ravni, da bomo lahko plačali igralce in zagotovili normalne pogoje. Navkljub tradiciji jeseniškega hokeja in temu, koliko so Jesenice dale slovenskemu hokeju, se zdaj nekatera podjetja dobesedno norčujejo iz teh fantov."

"Živimo in dneva v dan"

Pogačar je na vprašanje, kako delujejo trenutno, odgovoril: "Amatersko, brezplačno, na dobro voljo. Čim hitreje je treba najti neke rešitve, iščemo jih na dnevni bazi, se pogovarjamo. Obljub je veliko, žal pa se od teh ne da živeti. Ne morem reči, da imamo načrt za sezono ali pa za dva, tri mesece, ampak živimo iz dneva v dan."

"Čestitke fantom"

Ob vseh negativnih elementih je izpostavil voljo in zagnanost hokejistov, a zaveda se, da dolgo na tak način, brez plačila, ne bo šlo. "Čestitke fantom, da ohranjajo pozitivno energijo, da z veseljem pridejo, da so pozitivna klapa. Vemo, da imajo vsi radi hokej in da je težko kar tako končati nekaj, kar delaš od petega do 20. ali pa 30. leta. Imajo pa nekateri družine, otroke, kredite ... Želim si, da se to razreši, da nekdo prepozna trud igralcev, fantov, da se najde vodstvo, ki bo prišlo z nekim načrtom dela, da bomo hokej, klub ohranili pri življenju."

Nik Zupančič v tako zahtevnih razmerah že ob začetku sezone še ni delal. Foto: Aleš Fevžer

Zupančič: Proračun kot nočna liga. Nimam pravih besed.

Sredi zahtevne trenerske naloge je Nik Zupančič, ki priznava, da v tako neugodnem položaju v začetku sezone še ni bil. "Imeli smo že podobne situacije, v 80., 90. letih, a kljub vsemu niso bili takšni, da bi bilo že na začetku sezone tako, kot je zdaj tu. Jesenice so bile v zadnjem desetletju v alpski ligi uspešen klub. Pričakoval bi, da se bo zgodba nadgradila, pa je šlo navzdol, v organizacijskem in finančnem smislu. Trenutno imamo najnižji proračun, mislim nimamo ga. Smo kot nočna liga. Sliši se grozno. Ne veš, kaj bi sploh rekel, nimam sploh pravih besed. Neke obljube so, a se nič ne premika. S čisto nulo, kot je zdaj, je zelo težko. Verjamem, da nekateri tega, zakaj bi nekdo delal, ne da bi za svoje delo kaj dobil, ne morejo razumeti. Sam sem plačo zadnjič dobil decembra lani (ko je končal zgodbo s poljskim Unia Oswiecim, op. a.). Jaz sem hokejski trener, nimam zraven še podjetja, da bi še kaj drugega delal," je novinarjem razlagal nekdaj odlični hokejist, ki se je v drugi karieri zapisal trenerstvu.

Zdaj ne bo rekel, da se ne gre več ...

Zupančič je izziv sprejel, saj ni pričakoval, da bo stanje tako slabo, pravi. "Lahko bi že na začetku rekel, da se ne grem. Dejan (Kontrec, sekretar HZS, op. a.) in Anže sta me poklicala in vprašala, ali bi bil pripravljen prevzeti. Rekel sem, da sem pripravljen na kakšen dober, dolgoročen projekt, saj je bilo takrat še govora, da bodo pristopili sponzorji z večjimi denarnimi vložki. A to se na koncu ni zgodilo. Zdaj pa, ko smo enkrat že v sezoni, ne morem kar reči, da se tega ne grem. Nisem tak človek po značaju, vem pa, da vse skupaj v nedogled žal ne bo šlo." "Fantom lahko rečem samo hvala, da prihajajo na treninge in tekme." Foto: Aleš Fevžer

Zahvala fantom, a ...

Kar ga navdihuje v tem trenutku, je zagnanost varovancev, celotne ekipe. "Z naše strani – igralci, trenerski kader – lahko samo rečem, da poskušamo biti najboljši približek, kot mora biti. Za zdaj nam to, glede na igro, na treninge, uspeva. Ni pa to najlažje. Fantje trenirajo, se borijo na tekmah, kot se mora, glede tega sem jaz zelo zadovoljen. Treba je razumeti, da neke osnovne pogoje in nek osnoven kapital mora biti, da se lahko trenira normalno, tako da fantom lahko rečem samo hvala, da prihajajo na treninge in tekme."

"Nekje se mora nekaj spremeniti, sicer se ta zgodba ne bo dobro končala." Foto: Aleš Fevžer

Ob tem pa tudi on izpostavlja, da na dolgi rok, ko se bodo stvari nabirale, tako ne bo šlo.

"To se nam je že zgodilo tik preden smo šli v sezono, bili smo na tem, ali bomo sploh začeli z ligo ali ne. Ko gre enkrat glava po svoje, je konec, potem nima nobenega smisla več pritiskati. Če se pogovarjamo o argumentih za in proti jih je, če o tem razmišlja "normalen človek", več za proti. Kdo pa bi se šel to? V oktobru imamo 12 tekem, to je ogromno za en tak pogon. Nekaj bo treba spremeniti, to je neizbežno, saj ko enkrat glava ni več prisotna, je težko nekaj zahtevati. Nekje se mora nekaj spremeniti, sicer se ta zgodba ne bo dobro končala," zaključuje Zupančič.