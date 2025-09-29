"Življenje (za pristaše hokejske Olimpije, op. a.) je trenutno precej dobro. Pa ne le zmage, v dozdajšnjem poteku sezone me navdušujeta raven in način igre. Če že pripelješ tuje okrepitve, želiš, da delajo razliko, da so dodana vrednost. In letos to vidimo," se je po nedeljski Olimpijini zmagi nad Fehervarjem smejalo kanadskemu poslovnežu Alexandru Lefebvru, podpredsedniku in večinskemu lastniku kluba, po novem pa tudi vlagatelju v trgovino Merkur, ki ga navdušuje Tadej Pogačar.

Hokejisti Olimpije so v nedeljo nadaljevali zmagovito sezono v ligi ICE, v kateri so po šestih tekmah še edino neporaženo moštvo. Če so na zadnjih tekmah s kar nekoliko neverjetno razliko v golih premagovali tekmece, je bila nedeljska zmaga proti Fehervar AV19 bolj trdo prigarana.

Madžarski kolektiv so strli po izvajanju kazenskih strelov s 3:2 in ostali na vrhu lestvice tekmovanja. Nedeljsko dogajanje je z VIP-tribune pospremil tudi večinski lastnik HK Olimpija Alexandre Lefebvre, ki je z do zdaj videnim zelo zadovoljen.

Življenje je za navijače Olimpije trenutno odlično

"Življenje je trenutno precej dobro. Začetek sezone je izjemen. Danes so fantje na koncu zmagali, a tudi če ne bi, bi lahko rekli, da so bili boljša ekipa na ledu proti zelo močni ekipi lige. V hokeju je tako, da tudi če si boljši tekmec, včasih ne zmagaš, drugič pa se zgodi, da zmagaš ob ne najboljši igri. In prav naša igra me v dozdajšnjem poteku sezone res razveseljuje," se je po zmagi, ko je stopil pred novinarje, smejalo 44-letnemu strateškemu partnerju, ki si je želel ogledati že uvodno tekmo sezone, a je prihod prestavil zaradi praznovanja ženinega abrahama.

"Pa pustimo podatek o šestih zmagah in nič porazih, poudaril bi raven igre Olimpije, ki je zelo visoka." Foto: Aleš Fevžer

Bolj kot niz zmag ga navdušuje visoka raven igre

"Vedeli smo, da smo med poletjem močno okrepili ekipo, so se pa okrepila tudi druga moštva, dvignila se je raven celotne lige, ki postaja zelo močna. V ligi zdaj vsi govorijo o Olimpiji, res odličen začetek. Pa pustimo podatek o šestih zmagah in nič porazih, poudaril bi raven igre Olimpije, ki je zelo visoka. Od tega, kako potuje plošček, pa do samih strelov, ki so na novi, drugačni ravni, kot smo bili vajeni. Impresivno je gledati fante, njihovo učinkovitost," pravi Kanadčan in pri tem poudarja, da so letošnji tujci prave okrepitve.

Tujci morajo biti dodana vrednost in letos so

"Imamo slovensko jedro igralcev, tujci pa, če jih pripelješ, morajo narediti razliko, morajo biti dodana vrednost. To letos vidimo. Tudi lani smo dobro začeli, zmagali na prvih štirih tekmah, a nismo dosegali veliko zadetkov, šlo je za zmage z enim golom razlike, ob tem pa smo se preveč zanašali na Horaka (vratarja Lukaša Horaka, op. a.). Letos pa dosegamo ogromno zadetkov, dosegajo jih različni igralci, kar daje samozavest vsem," je še dodal Kanadčan, zadovoljen tudi s tem, kako hokejisti otežujejo delo tekmečevim vratarjem pred golom.

"Če pripelješ tujce, morajo narediti razliko, morajo biti dodana vrednost. To letos vidimo." Foto: Luka Kotnik

"Tudi to smo poleti želeli izboljšati, fantje se žrtvujejo pred golom. Vemo, da sploh takrat, ko se bliža končnica, vse bolj potrebuješ fizično prisotnost pred golom. To letos vidimo in je kar 'nalezljiva'. Upam, da se bo tako nadaljevalo. Za nas bo pomembna vsaka osvojena točka, če želimo biti med top šest (prva šesterica se po rednem delu neposredno uvrsti v končnico, op. a.). Trenutno sem nad igro zelo navdušen."

Navdušuje ga Pogačar Lefebvre je že večkrat dejal, da ga s svojimi predstavami navdušuje slovenski kolesar Tadej Pogačar, ki je nekaj ur pred Olimpijino tekmo ubranil naslov svetovnega prvaka na cestni dirki v Ruandi. "V imenu hokejskega kluba Olimpija čestitam Tadeju za svetovno prvenstvo, Dirko po Franciji in vse dosežke. Si vir motivacije za državo, za naše hokejiste pa motivacija, da še bolj potiskajo meje. Čestitke in srečno v prihodnosti," je Lefebvre prek Olimpijinega družbenega omrežja sporočil kolesarski številki ena.

Vstop v Merkur: Dvigniti ga še na višjo raven

Kanadčan, ki pravi, da si vse tekme Olimpije ogleda v neposrednem prenosu, je zadovoljen tudi z dogajanjem ob ledu, tem, da Olimpija z navijaško cono in številnimi aktivnostmi poskuša iz vsake tekme narediti dogodek, šov, zabavo. Kot pravi, želijo iti tudi v tem segmentu vsako leto na višjo raven. Lefebvre, ki v Kanadi vodi sistem s tehničnim blagom, vstopa v lastniško strukturo Merkurja. Foto: Domen Jančič

Na to ne želi peljati le hokejskega kluba. Lefebvre, ki v Kanadi vodi sistem s tehničnim blagom, namreč vstopa v lastniško strukturo Merkurja. Do sodelovanja je, kot pravi, prišlo spontano.

"Ena stvar je vodila k drugi. Menim, da bomo podjetje lahko dvignili še na višjo raven," pravi podjetnik. Prvi obrisi tega sodelovanja pa so vidni tudi že na ledu: "Nismo se prav obotavljali, ne (smeh, op. a). Ko smo zapečatili posel, sem rekel, naj gre napis Merkurja na ledeno ploskev. Menim, da mi lahko pomagamo podjetju, oni pa Olimpiji".