Na večnem derbiju prvi gol šele v 38. minuti, zmaga Olimpiji

Hokejisti HK Olimpija in HDD Jesenice bi se morali v sklopu državnega prvenstva prvič pomeriti že pretekli teden, a tekme takrat ni bilo. Večna rivala, ki preživljata različne čase, sta ta torek tekmo vendarle odigrala v Tivoliju. Prvi gol je padel šele v 38. minuti, ko je zadel Miha Beričić. Tik pred koncem druge tretjine je Olimpija povedla z 2:0 (Evan Polei), končni izid 3:0 pa je sedem minut pred koncem postavil Žiga Mehle.

Državno prvenstvo, II. del Torek, 30. september

Po turbulentnem poletju na Jesenicah, ko so tik pred začetkom alpske lige odstop napovedali predsednik in člani vodstva kluba, so železarji kljub vsem težavam sestavili ekipo, ki je začela nastope med alpsko druščino. Pretekli teden je bil predviden tudi prvi obračun z rivalom iz Ljubljane, a se tekmeca v dvorani Podmežakla takrat nista srečala.

"Tekme ne bo. V zadnjih dneh smo sprejeli nekaj težkih odločitev, predvsem s podporo igralcev in zaradi njih. Pa tudi zaradi spoštovanja do kluba, tradicije, hokeja. Vesel sem, da imamo upanje, da derbi bo. V trenutnem stanju pa nima nobenega smisla. Rad bi videl, da je derbi dobro organiziran, da je obisk gledalcev dober. Da imata obe ekipi dobro podporo in normalne pogoje," je za nacionalno televizijo pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec.

Domači klub je imel jasen status favorita. Glede na vse težave jeseniškega kluba in razmerje moči je tudi derbi izgubil nekaj mika, kar se je poznalo tudi pri precej skromnem obisku navijačev. So pa ti poskrbeli za simpatično potezo na začetku, ko so ob tehničnih težavah himno odpeli kar sami. Na ledu so domači potrdili papirnati status favorita, a ne povsem brez težav. V prvem delu zadetkov ni bilo, so pa imeli gostitelji izrazito premoč. Povsem nenevarni niso bili niti gostje, tako kot Žan Us na jeseniški je moral tudi Luka Kolin na ljubljanski strani nekajkrat posredovati.

Jeseničani so kljub težavam začeli sezono alpske lige, a prihodnost ostaja negotova. Foto: Matias Demšar

Jeseničani so proti favoritom brez prejetega gola zdržali 37 minut in pol, potem pa v dveh dobili dva. Najprej je zadel Miha Beričič, ko so imeli domači na ledu igralca manj, še pred koncem druge tretjine pa še ob ljubljanski številčni prednosti Evan Polei. V zadnjem delu pa je zmago Ljubljančanov potrdil še Žiga Mehle.

Kako poteka tekmovanje?

Tekmovanje, v katerem igrajo 1. HK Olimpija LJ, 2. HDD Jesenice, 3. HK Triglav Kranj, 4. HK Slavija jr in 5. HDK Maribor, je sestavljeno iz I. dela, II. dela in finala. Prvak bo za razliko od lani, ko je bil znan šele aprila, tokrat znan že januarja.

V I. delu so Kranjčani po treh odigranih tekmah z zmagama in porazom proti Slaviji trenutno vodilni, Slavija je odigrala le eno tekmo in je pri eni zmagi, Mariborčani pa so po dveh porazih na zadnjem mestu.

Kranjčani nastopajo v I. delu. Foto: Filip Barbalić

V prvem delu slovenski klubi, ki ne nastopajo v ligi AHL ali IceHL, tekmujejo v dvokrožnem sistemu tekmovanja. Prva ekipa po prvem delu se uvrsti v drugi del tekmovanja, kjer po dvokrožnem sistemu igra z ekipama, ki nastopata v AHL (HDD Jesenice) ali IceHL (HK Olimpija).

Prvi dve ekipi po drugem delu se uvrstita v finale, kjer ima višje uvrščena ekipa v finalu prednost domačega ledu. Finale se igra na tri zmage.

Če je bilo v preteklosti tako, da je bil finale na sporedu po koncu mednarodnih sezon, kar je lahko pripeljalo do čakanja – lani so na Jeseničane, ki so igrali v finalu Alpske lige, čakali pri Olimpiji –, bo tokrat finale izveden že januarja.

Prvak naj bi bil znan najpozneje 21. januarja.

