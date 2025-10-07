Luka Steiner edini kandidat za predsednika smučarske zveze

Smučarska zveza Slovenije (SZS) se bo na Brdu pri Kranju sestala na skupščini. Najpomembnejša točka so volitve devetega predsednika v svoji zgodovini. Edini kandidat je podpredsednik Luka Steiner. Pred tem bo potekala tradicionalna predstavitev reprezentanc pred začetkom tekmovalne sezone. Ta bo v znamenju zimskih olimpijskih iger v Italiji.

Nacionalna panožna športna zveza in edina organizacija s področja smučanja, včlanjena v Olimpijski komite Slovenije, je prisiljena voliti predsednika po nepričakovanem odstopu dolgoletnega prvega moža organizacije Enza Smrekarja zaradi osebnih razlogov. Smrekar je neprekinjeno opravljal naloge predsednika SZS od oktobra 2013.

Devetintridesetletni Steiner je 25. septembra za STA potrdil, da je pripravljen prevzeti odgovornost za preostanek mandata.

Od leta 2019 je podpredsednik smučarske zveze, je pa tudi predsednik uprave Športne loterije. Po Smrekarjevem odstopu ga je izvršilni odbor 1. julija pooblastil za opravljanje dolžnosti predsednika do volilne skupščine.

Smučarsko zvezo čaka pestro olimpijsko in volilno dogajanje. Po koncu sezone bodo potekale nove volitve predsednika za nov štiriletni mandat od 2026 do 2030.

"Ne glede na to, ali odgovornost prevzameš za šest dni, šest tednov ali pa šest mesecev je v mojih očeh treba delovati enako motivirano"

"Po premisleku, po pogovoru z vsemi, ki so se s to odločitvijo seznanili, sem se odločil, da bom sprejel to odgovornost," je Steiner dejal za STA.

"Mandat bo časovno omejen, ne glede na to, ali odgovornost prevzameš za šest dni, šest tednov ali pa šest mesecev je v mojih očeh treba delovati enako motivirano, enako odgovorno in disciplinirano. Pred nami je pomembna olimpijska sezona, naše moči bodo usmerjene v to, da zagotovimo trajne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj smučarske zveze," je napovedal edini kandidat za predsednika na današnji skupščini.