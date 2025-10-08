Švicarska modna vplivnica Giovana Schmitz poskrbi, da njeni sledilci nikoli ne ostanejo brez modnega navdiha. Pred kratkim je na svojem profilu delila stajling, ki je vključeval elegantne jesenske kose. To je videz, ki ga boste zagotovo želeli poustvariti, zato vam v nadaljevanju tega članka razkrivamo, kako to storiti.

Klasičen trenčkot

Nepogrešljiv jesenski kos, ki ga lahko kombinirate skoraj z vsem. Giovana se je odločila za klasičen bež trenčkot, ki njenemu videzu doda jesenski pridih in brezčasno eleganco.

Črne kratke hlače

Namesto krila ali dolgih hlač je izbrala elegantne črne kratke hlače. Ta kos se lepo poda k trenčkotu, saj videzu doda sodoben, a nekoliko igriv značaj, hkrati pa ostane zvest minimalistični estetiki.

Bela srajca

Bela srajca je vedno prava izbira, tudi tokrat. Giovana jo nosi sproščeno, kar celotnemu videzu vdihne pridih lahkotnosti, obenem pa ostane klasična osnova, na kateri lahko gradite številne modne kombinacije.

Črne balerinke

Za piko na i je izbrala črne balerinke, ki so udobne, a hkrati zelo modne, zato popolno sklenejo stajling in ga naredijo za primerno izbiro tako za sprehod po mestu kot za kavo s prijateljico.

