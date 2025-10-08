Shelfy: pametni angel varuh hladilnika in okolja

Iz sosednje Furlanije-Julijske Krajine prihaja pametna naprava, ki zna narediti veliko razliko v vsakem hladilniku. Tiho, skoraj neopazno skrbi za svežino hrane, odstranjuje neprijetne vonjave, pomaga pri varčevanju z energijo in – kar je najpomembneje – prispeva k pomembnemu družbeno odgovornemu cilju: manj zavržene hrane.

Prvi prizor: verjetno se je že vsakomur kdaj zgodilo, da je ob odprtju hladilnika iz njega nepričakovano udaril neprijeten vonj. Njegov vir je sprva težko določljiv, a sporočilo je jasno in nedvoumno: nekaj v hladilniku ni v najboljšem stanju.

Drugi prizor: kolikokrat se je že zgodilo, da se je v ozadju hladilnika znašlo živilo, ki je bilo preprosto spregledano in se je medtem pokvarilo? Takšni primeri niso redkost in se pogosteje pojavijo v samskih gospodinjstvih ali pri parih brez otrok, saj ugodnejše cene spodbudijo večje nakupe. A tudi večje družine niso imune na to težavo in se ob (pre)hitrem ritmu vsakdanjika živila hitro izgubijo izpred oči.

Energijo za napravo Shelfy zagotavlja njegov akumulator, ki se napaja prek USB-kabla. V načinu Eco bo posamezno polnjenje trajalo do 30 dni. Foto: Gaja Hanuna

Zavržena hrana: globalna težava, ki se začne že pri vsakomur doma

Drugi prizor pogosto povzroči prvega – pozabljena hrana postane vir neprijetnih vonjav. A tudi kadar temu ni tako, ostajajo ogromne količine hrane, ki jih vsak dan zavržemo, resen družbeni problem. Zmanjševanje količine odpadne hrane ni zgolj vprašanje gospodarnosti, temveč globalni izziv.

Združeni narodi so si zastavili ambiciozen cilj: do leta 2030 prepoloviti količino zavržene hrane tako na ravni gospodinjstev kot podjetij. Do tega roka nas loči pičlih pet let, zato šteje vsak korak in vsak prispevek.

Spodnja stran naprave Shelfy - vgrajeni ventilator pospešuje kroženje zraka v hladilniku prek filtrov v notranjosti naprave. Foto: Gaja Hanuna

Fotokataliza v službi trajnosti

Shelfy je pametna naprava, za katero njeni snovalci trdijo, da bo tovrstnim težavam naredila konec – ali jih vsaj občutno omilila. Italijansko zagonsko podjetje, ki stoji za rešitvijo, je svojo pot začelo z napravami za trajnostno bivanje in boljše počutje, predvsem z osveževalci zraka. Shelfy pa je več kot to.

Naprava poskrbi za svežino zraka v hladilniku s pomočjo napredne fotokatalitske tehnologije. Na pogled spominja na nekoliko večjo posodico za maslo, saj so njene dimenzije 16,8 × 11,4 × 6,9 centimetra, zato jo je mogoče preprosto postaviti skoraj kamorkoli v hladilnik.

Shelfy poskrbi za svežino zraka v hladilniku in daljše trajanje živil v njem z uporabo napredne fotokatalitske tehnologije. Foto: Gaja Hanuna

Zrak brez bakterij, hladilnik brez skrbi

V notranjosti naprave se skriva pameten sistem s pralnim filtrom iz volframovega trioksida. Ko ga osvetli modra LED-svetloba iz naprave, se sproži kemična reakcija, ki nevtralizira bakterije in neprijetne vonjave. Pomembna prednost je tudi, da pri svojem delovanju ne ustvarja nobenih nezaželenih snovi, kot to počnejo ozonizatorji, ter da njegova prisotnost in delovanje ne spreminjata okusa in drugih lastnosti živil. Vgrajeni ventilator zagotavlja kroženje zraka skozi filter, kar omogoča učinkovito čiščenje zračnega prostora znotraj hladilnika.

Ob izbiri načina Eco Shelfy deluje približno en mesec z enim polnjenjem, v drugih dveh intenzivnejših pa ustrezno krajše. Nato ga je mogoče preprosto napolniti prek USB-vmesnika in filter splakniti pod tekočo vodo, s čimer bo znova pripravljen za učinkovito delovanje.

Notranjost naprave Shelfy - modra LED-svetloba sproži fotokatalitsko reakcijo za odstranjevanje bakterij in neprijetnih vonjav v hladilniku. Foto: Gaja Hanuna

Ko vsaj hladilnik lahko postane pametnejši

Shelfy o svojem delovanju vestno poroča prek aplikacije Vitesy Hub. Ta sproti meri in beleži podatke o temperaturi v hladilniku (tudi s tedenskim in mesečnim pregledom), stanju akumulatorja – predvsem, kdaj ga je treba napolniti glede na izbrani način delovanja – ter času, ko so bila odprta vrata hladilnika, kar je neposredno povezano s porabo energije.

Aplikacija uporabnika opozori tudi, kdaj je čas za pranje filtra in temeljitejše čiščenje hladilnika. Poleg tega ima svetovalno funkcijo – nudi namige za optimalno nastavitev temperature za učinkovito delovanje in energetsko varčnost, pa tudi nasvete za pravilno shranjevanje različnih vrst živil.

Aplikacija Vitesy Hub je tudi zakladnica znanja o najboljšem načinu hranjenja najrazličnejših živil. Foto: Srdjan Cvjetović

(Še) ne zna slovenščine, a se lahko pogovarja z Googlovim in Amazonovim pametnim domom

Aplikacija Vitesy Hub za zdaj še ne podpira slovenskega jezika. Trenutno je na voljo v šestih drugih jezikih: angleščini, italijanščini, francoščini, nemščini, španščini in kitajščini.

Shelfy se lahko poveže tudi s sistemoma pametnega doma Google Home in Amazon Alexa, kar omogoča glasovno preverjanje temperature v hladilniku ter ravno tako glasovno preklapljanje med tremi različnimi načini delovanja. Ti se razlikujejo po intenzivnosti čiščenja in porabi energije, kar omogoča prilagajanje delovanja glede na potrebe gospodinjstva in vsebino hladilnika.

Na levi namestitev aplikacije Vitesy Hub, na sredini različni načini delovanja naprave Shelfy in na desni vpogled v stanje in delovanje hladilnika Foto: Srdjan Cvjetović

Ali Shelfy deluje? Da!

Ko smo med preizkusom Shelfy postavili na manj izpostavljeno mesto v hladilniku, smo uporabniki po približno tednu dni zaznali nesporno razliko – hladilnik je bil "nekoliko bolj svež", vonjav, tudi tistih običajnih in neškodljivih, na primer od nekaterih sirov, pa ni bilo več zaznati. Tudi listnata zelenjava, kot je solata, je ostala "živahna" več dni kot običajno.

K trajnosti prispeva še dejstvo, da je Shelfyjev filter pralen in ima neomejeno življenjsko dobo. Ni ga treba menjavati, kar pomeni, da ni dodatnih stroškov – in kar je prav tako pomembno, ni odpadkov, ki bi obremenjevali okolje. Res je, Shelfy sam ne bo rešil vseh težav z zavrženo hrano, a če bi vsak posameznik začel pri sebi in naredil vsaj majhen korak v tej smeri, bi bil skupni učinek brez dvoma pomemben – in dolgoročno tudi zelo opazen.

Filter naprave Shelfy je pralen in ima neomejeno življenjsko dobo, zato ne zahteva nadomestnih delov in odlaganja izrabljenih delov, kar je dodaten trajnostni prispevek te naprave. Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Redna cena naprave Shelfy znaša 129 evrov, vendar je v spletni prodajalni proizvajalca ob nastajanju tega prispevka cena znižana na 99 evrov. Pri nakupu dveh naprav pa je na voljo dodatnih devet evrov popusta. Morda se na prvi pogled zdi investicija nekoliko višja, a drznemo si trditi, da se lahko ta že v prvem letu povrne s prihranki zaradi manj zavržene hrane — ob tem pa še sploh ne omenjamo okoljskega bremena, ki ga s tem zmanjšamo.

Shelfy ustvarja vidne rezultate brez potrebe po spremembi navad ali nadgradnji hladilnika. Zahteva le nekaj prostora znotraj hladilnika ter enkrat mesečno polnjenje naprave in pranje filtra. Zdi se kot majhen vložek za reševanje pogostih težav v hladilniku, ki hkrati pripomore k zmanjšanju nepotrebnih stroškov in okoljskega odtisa zaradi zavržene hrane.