V letošnjem letu je UniCredit Bank v Sloveniji odprla novo poglavje na področju upravljanja premoženja. Z uvedbo skladov onemarkets Fund so slovenskim vlagateljem prvič omogočili dostop do svetovno priznanih upravljavcev, kot so BlackRock, PIMCO, Fidelity, J. P. Morgan in drugi. Ne gre zgolj za novo naložbeno možnost, temveč za strateški premik na domačem trgu, kjer varčevanje še vedno močno prevladuje nad investiranjem. Skladi onemarkets Fund, ki so že uspešno uveljavljeni na trgih, kot so Italija, Avstrija in Nemčija, so zdaj na voljo tudi slovenskim vlagateljem. Gre za ekskluzivne sklade, oblikovane v sodelovanju z vodilnimi svetovnimi upravljavci premoženja z namenom približati globalne priložnosti tudi vlagateljem na manjših trgih, kot je Slovenija. Preverili smo, kakšen je interes za te sklade, kdo vlaga in v kakšne naložbe.

Nova ponudba pomeni pomemben korak naprej za slovenski trg. Z vključitvijo globalnih upravljavcev, kot so BlackRock, Fidelity, Amundi, J. P. Morgan, PIMCO in drugi, UniCredit slovenskim vlagateljem prvič omogoča vstop v svet naložbenih rešitev, ki so bile doslej pogosto dostopne le institucionalnim ali velikim vlagateljem. Foto: Shutterstock

Kakšen je interes v Sloveniji za sklade onemarkets Fund?

Čeprav so skladi onemarkets Fund na slovenski trg prišli šele junija letos, je interes med vlagatelji presegel pričakovanja. V UniCredit Bank opažajo, da vlagatelji cenijo predvsem dejstvo, da imajo prvič neposreden dostop do vodilnih globalnih upravljavcev, kot so BlackRock, J. P. Morgan, Fidelity in drugi. Gre za upravljavce, ki se sicer ne bi odločili za vstop na manjši, dvomilijonski trg, zdaj pa so dosegljivi tudi slovenskim vlagateljem.

Ključna prednost skladov onemarkets Fund je t. i. odprta arhitektura – platforma, ki na enem mestu združuje osem vrhunskih svetovnih upravljavcev, ki skupaj upravljajo več kot 18 milijard evrov premoženja v okviru teh skladov.

"To je, kot da bi manjši slovenski orkester nenadoma dobil možnost igrati z najboljšimi dirigenti sveta. Takšne kakovosti do zdaj na slovenskem trgu nismo imeli," prihod skladov onemarkets Fund na slovenski trg slikovito opiše Tine Verbole, vodja poslovanja s prebivalstvom in malimi podjetji pri slovenski UniCredit Bank.

Kakšna je struktura vlagateljev pri onemarkets Fund in katere naložbe jih zanimajo?

Tine Verbole, vodja poslovanja s prebivalstvom in malimi podjetji pri UniCredit Bank. Foto: Klemen Razinger

Skladi onemarkets Fund trenutno pritegnejo predvsem posameznike, ki iščejo dolgoročne rešitve in želijo dostop do globalnih trgov. Največ zanimanja beležijo pri delniških skladih, ki dolgoročno ponujajo največji potencial rasti – čeprav vlagatelji obenem razumejo, da so to tudi najbolj tvegani instrumenti.

A zanimanje ne prihaja le s strani fizičnih oseb. Kot poudarjajo v Banki, se priložnost postopno odpira tudi za podjetja, ki imajo še vedno velik delež presežnih sredstev na računih. Po ocenah naj bi šlo celo za približno 11 milijard evrov, ki večinoma ostajajo neaktivirana.

"Z obvezniškimi skladi znotraj onemarkets Fund lahko podjetja ta sredstva aktivirajo – pregledno, fleksibilno in z ustrezno likvidnostjo. Pod črto: onemarkets Fund daje slovenskim vlagateljem – tako posameznikom kot podjetjem – možnost, da sedejo za isto mizo kot največji igralci svetovnih finančnih trgov," pojasnjuje Tine Verbole.

Onemarkets Fund vlagateljem omogočajo: strokovno upravljanje in nadzor,

dostop do globalnih trgov in sektorjev,

pregledne stroškovne strukture,

možnost začetka z manjšimi zneski. Ponudba vključuje delniške, mešane in obvezniške sklade s poudarkom na dolgoročni rasti in prilagodljivosti profilu posameznega vlagatelja.

Skladi v onemarkets Fund so še posebej primerni za dolgoročno varčevanje, kot je priprava na pokojnino, varčevanje za šolanje otrok ali uresničitev večjih življenjskih ciljev. Foto: Klemen Razinger

Slovenci imamo denar, a ga puščamo na računih

Spomnimo – skladi onemarkets Fund so bili slovenski javnosti uradno predstavljeni junija letos na posebni novinarski konferenci, ki jo je organizirala UniCredit Bank. Na dogodku so sodelovali predstavniki banke, skupine UniCredit ter družb za upravljanje, ki skupaj tvorijo odprto arhitekturo platforme onemarkets Fund.

Ob tej priložnosti je Tine Verbole prihod novih skladov postavil v kontekst slovenskih varčevalnih navad in opozoril na razkorak med varčevanjem in investiranjem. Statistični podatki namreč kažejo, da je kar 93 odstotkov slovenskega finančnega premoženja gospodinjstev v depozitih, medtem ko je v vzajemnih skladih le okoli 7 odstotkov sredstev. V državah, kot sta Nemčija in Avstrija, je slika precej drugačna – v skladih je med 40 in 58 odstotkov premoženja.

"Slovenci varčujemo dosledno, a zelo konservativno. Večino sredstev hranimo v obliki gotovine in depozitov. V povprečju sicer varčujemo, a premalo dolgoročno investiramo. Stranke spodbujamo, da mesečno namenijo od pet do 15 odstotkov prihodkov za svojo finančno prihodnost – bodisi v obliki varčevanja bodisi v obliki vlaganj," je poudaril Tine Verbole.

Investiranje brez zapletov: za začetnike in izkušene

Kot smo že deloma omenili, skladi onemarkets Fund niso namenjeni le izkušenim vlagateljem. Zasnovani so tako, da jih lahko razumejo in uporabljajo tudi tisti, ki se z investiranjem srečujejo prvič. "Skladi so pregledni, strokovno vodeni in dostopni tudi z manjšimi zneski. Zelo primerna rešitev tudi za vse, ki prvič razmišljajo o vlaganju," pravi Tine Verbole.

Velik poudarek je na preglednosti – vsak sklad ima jasno opredeljeno strategijo, stroške in tveganja. Vse informacije so strankam na voljo tudi prek bančnih svetovalcev. "Pomembno je, da vlagatelji vedo, kam gre njihov denar. Prav zato so vsi podatki dostopni in razumljivo predstavljeni," dodaja sogovornik.

Skladi onemarkets Fund so dostopni že z nizkimi mesečnimi zneski, zato so primerni tudi za tiste z manjšimi prihodki ali za postopno vlaganje. Poleg lokalne podpore UniCredita vlagatelji dobijo tudi dostop do globalnega znanja. Skladi vključujejo strategije vodilnih upravljavcev in pogosto ponujajo boljše razmerje med stroški, likvidnostjo in dolgoročnimi donosi – tako v primerjavi z depoziti kot z domačimi rešitvami.

Skladi v onemarkets Fund so še posebej primerni za dolgoročno varčevanje, kot je priprava na pokojnino, varčevanje za šolanje otrok ali uresničitev večjih življenjskih ciljev. Foto: Klemen Razinger

Aktivno upravljanje namesto pasivnega čakanja

V času negotovosti in inflacije postaja aktivno upravljanje premoženja pomembnejše kot kadarkoli prej. Vrednost denarja na računu stagnira tudi, ko depoziti prinašajo nekaj obresti, medtem ko lahko pravilno razpršeno vlaganje dolgoročno prispeva k rasti in večji varnosti. "Skladi omogočajo likvidnost, obvladovanje tveganj in potencialno dolgoročno rast. Pravilna razpršenost lahko omogoča več varnosti kot zgolj pasivno čakanje," poudarja Tine Verbole.

Najpomembnejše sporočilo, ki ga želijo v UniCredit Bank prenesti slovenskim vlagateljem, je jasno: investiranje ni več rezervirano za peščico – danes je dostopno praktično vsakomur. Tudi tistim, ki vlagajo prvič ali z manjšimi zneski. "Vlaganje v sklade je lahko preprosto – če se o možnostih dobro informiramo. Slovenci že danes vlagamo tveganju naklonjeno, le obseg je še vedno nizek. Spodbujam vas, da poskusite – z rednim mesečnim zneskom ali postopnim prenosom dela privarčevanih sredstev. Razlika med pasivnim hranjenjem in aktivnim upravljanjem prihodnosti je lahko zelo visoka," sklene Verbole.

Z uvedbo skladov onemarkets Fund UniCredit Bank ne ponuja le nove finančne rešitve, temveč orodje, s katerim lahko posamezniki začnejo graditi svojo finančno prihodnost.

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve poglejte prospekt onemarkets Fund, dodatek k Prospektu in Dokument s ključnimi informacijami za vlagatelje (KID). Več...