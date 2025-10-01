Vrhunska tehnologija za vsakogar: Telemach z novo generacijo naprav prinaša prihodnost v sedanjost

"Vrhunska tehnologija mora biti na voljo vsem." Ta misel predsednika poslovodstva Telemach Slovenija Tomislava Čizmića je več kot le slogan – je obljuba, ki jo podjetje izpolnjuje z novo generacijo lastnih naprav. Pametni telefon Telemach 5G Pro 2 in tablica Telemach 5G Tab sta dokaz, da so inovacije, umetna inteligenca in trajnostne rešitve lahko dostopne vsakemu uporabniku, ne glede na proračun.

Foto: Telemach Pametni telefon, ki presega pričakovanja

Telemach 5G Pro 2 je telefon, ki na prvi pogled navduši z dizajnom, ob podrobnejši uporabi pa z zmogljivostjo. Opremljen je z velikim 6,7-palčnim zaslonom IPS-LCD s frekvenco osveževanja 120 Hz, ki poskrbi za tekoče premikanje po vsebinah in kristalno jasno sliko – tudi na močni dnevni svetlobi.

V notranjosti se skriva 2,2-gigaherčni osemjedrni procesor, ki omogoča nemoteno delovanje, tudi kadar je odprtih več aplikacij hkrati. Skupaj z 8 GB delovnega pomnilnika (z možnostjo dodatnih 12 GB) in 256 GB notranjega prostora telefon ponuja dovolj moči in prostora za vse, kar potrebujete – od dela do zabave.

Kamera s 108 MP na zadnji strani zagotavlja fotografije, primerljive z dražjimi modeli. Dodana pa je še pamet z umetno inteligenco: od prevajanja klicev v realnem času v več jezikov do čarobne radirke, ki z enim dotikom odstrani neželene elemente s fotografij. Telefon vas zna navdušiti tudi z orodji, kot sta "obkroži za iskanje" in Googlov novi pomočnik Gemini, ki vam olajša ustvarjanje in raziskovanje.

Baterija s 5000 mAh poskrbi, da naprava zdrži do dva dni uporabe brez polnjenja, v osnovnem paketu pa prejmete še ovitek in zaščitno folijo. In najboljše? V mobilnem paketu NAJVEČ je telefon na voljo že za 4,9 evra na mesec ob 24-mesečni vezavi.

Tomislav Čizmić, predsednik poslovodstva družbe Telemach Slovenija, in Simon Slonjšak, direktor produktov pri Telemach Slovenija. Foto: Telemach

"Umetna inteligenca ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjost in pri Telemachu smo ponosni, da lahko predstavimo naprave naše blagovne znamke, pri katerih igra osrednjo vlogo prav UI. Z novo generacijo Telemachovih naprav našim uporabnikom ponudimo vse pametne funkcionalnosti, ki so postale del vsakdana. Vrhunska tehnologija mora biti na voljo vsem, in to je bilo naše vodilo pri oblikovanju telefona ter tablice – tako glede inovativnosti kot cene," je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik poslovodstva Telemach Slovenija.

Tablica, ki je tudi mini prenosnik

Če si želite večjega zaslona, Telemachova prva tablica 5G Tab prinaša vse, kar sodoben uporabnik potrebuje. Z 10,1-palčnim zaslonom ločljivosti 1.920 x 1.200, stereo zvočniki in tankim dizajnom je popolna za gledanje filmov, študij ali delo na poti.

Podobno kot telefon jo poganja Android 15 in osemjedrni procesor, 8 GB RAM-a pa omogoča tekoče izvajanje več opravil hkrati. Notranji pomnilnik s 256 GB je razširljiv, zato lahko nanjo shranite obilico vsebin. Tablica podpira eSIM, vključuje funkcije umetne inteligence in je opremljena z zmogljivo baterijo 7.510 mAh, ki brez težav zdrži cel dan.

Posebna prednost je povezljivost s telefonom – datoteke lahko hitro prenašate in delo nadaljujete tam, kjer ste končali. V kompletu prejmete še ovitek s tipkovnico in zaščitno steklo, zato se tablica hitro spremeni v mini prenosnik. V paketih VEČ je dostopna že za 7,9 evra na mesec ob vezavi za 24 mesecev.

Foto: Telemach

Umetna inteligenca kot sopotnik v vsakdanjem življenju

Obe napravi nista zgolj strojna oprema – z umetno inteligenco postaneta osebna pomočnika. Tehnologija, ki se je še pred nekaj leti zdela oddaljena prihodnost, je zdaj del vsakdana. Prevajanje v realnem času, pametno urejanje fotografij, ustvarjanje vsebin in celo iskanje z obkrožanjem na zaslonu – vse to uporabniku omogoča, da postane bolj učinkovit, ustvarjalen in povezan.

Telemach je pri tem naredil ključni korak: takšne funkcionalnosti ponuja v cenovnem razredu, ki je dostopen širokemu krogu ljudi. To je bistvo misli Tomislava Čizmića, da vrhunska tehnologija ne sme biti privilegij peščice, temveč pravica vseh.

Foto: Shutterstock

Trajnost, ki šteje

Telemach z novo generacijo naprav ne sledi zgolj tehnološkim trendom, temveč tudi trajnostnim. Embalaža je do 58 % manjša kot pri prejšnjih modelih, s čimer se zmanjšajo emisije pri transportu. Poleg tega je uporabljenih do 30 % manj nerecikliranih materialov, kar pomeni, da ima vsak izdelek tudi manjši ogljični odtis.

V času, ko se vse bolj zavedamo pomena okoljske odgovornosti, je pomembno, da tudi tehnološka podjetja prispevajo k bolj trajnostni prihodnosti – in Telemach jo dejansko gradi. Tehnologija ni več le orodje, temveč partner v vsakdanjem življenju. Telefoni in tablice niso zgolj naprave za klice in brskanje, temveč so platforme za učenje, delo, ustvarjanje in zabavo.

Telemach 5G Pro 2 in Telemach 5G Tab nista namenjena le tehnološkim navdušencem, temveč vsakomur, ki želi več od svoje naprave – več svobode, več možnosti za ustvarjalnost in več udobja.

Ključne prednosti nove generacije Telemachovih naprav: Vrhunska tehnologija po dostopni ceni : že od 4,9 € mesečno za telefon in 7,9 € za tablico, ob 24-mesečni vezavi.

: že od 4,9 € mesečno za telefon in 7,9 € za tablico, ob 24-mesečni vezavi. Umetna inteligenca na dosegu roke : od prevajanja klicev do naprednega iskanja in ustvarjanja vsebin.

: od prevajanja klicev do naprednega iskanja in ustvarjanja vsebin. Moč in zmogljivost : osemjedrni procesorji, 8 GB RAM-a, 256 GB pomnilnika.

: osemjedrni procesorji, 8 GB RAM-a, 256 GB pomnilnika. Dolga avtonomija : baterije do 7.510 mAh za celodnevno uporabo.

: baterije do 7.510 mAh za celodnevno uporabo. Trajnostne rešitve : manj embalaže, manj emisij, več recikliranih materialov.

: manj embalaže, manj emisij, več recikliranih materialov. Praktični dodatki v kompletu: ovitek, zaščitno steklo, tipkovnica.

Telemach je s svojo novo linijo pokazal, da prihodnost ni rezervirana za elito. Vrhunska tehnologija mora biti na voljo vsem – in zdaj tudi je.