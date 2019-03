Šteharnikov zagovor

Že prihodnji teden naj bi postregel z odločitvijo o usodi Denisa Šteharnika, ki je vse od leta 2011 deloval v ženski smučarski reprezentanci. O svoji prihodnosti koroški trener javno ne želi špekulirati, ob analizi nedavno končane sezone, ki ni prinesla želenih rezultatov, pa deli prepričanje o tem, da se za bližnjo prihodnost ne gre bati. Kot pravi, bo reprezentanca z zdravo Meto Hrovat, ki jo v prihodnje vidi v boju za najvišja mesta, dokončno vrnitvijo Tine Robnik, za katero ocenjuje, da spada v veleslalomsko deseterico, obetavno mladenko Nejo Dvornik in boljšima Ano Bucik ter Marušo Ferk, katerih obdobje prilagajanja na novo opremo se izteka, zavidljivo močna. Kdorkoli jo bo vodil.

Denis Šteharnik bo prihodnji teden predstavil trenersko poročilo. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Meta Hrovat kot svetla izjema

Prav Hrovatova je v dobršni meri reševala čast slovenske ženske reprezentance v tehničnih disciplinah. V veleslalomu se je usidrala v prvo jakostno skupino ter nase opozorila s tremi uvrstitvami v najboljšo deseterico. Četrti rezultat v deseterici je prispevala v slalomu, kjer se je sicer redno uvrščala med dobitnice točk in tako razširila svoj tekmovalni repertoar. Kot na dlani pa je, da bi bil vzpon njene rezultatske krivulje še bolj izrazit, če je ne bi že decembra zavrle težave z gležnjem, zaradi katerih je trenirala in tekmovala po prilagojenem programu, sezono pa končala z operacijo.

"Poškodbe in spremembe"

Šteharnik sicer ne skriva, da si je tudi v pretekli zimi obetal boljše rezultate od celotne reprezentance. Razloge za neizpolnjene cilje deloma išče v zdravstvenih težavah, zaradi katerih je Ana Drev predčasno končala sezono (in bržčas tudi kariero), Hrovatova pa je morala izpuščati treninge in tekme. Tudi vrnitev Robnikove je bila dolgotrajnejša. "Drugi razlog pa so spremembe, ki smo se jih zavestno lotili. Hrovatova, Bucikova in Ferkova so prvič nastopale z novimi smučmi. Menjava opreme je bila nujna, saj razvoj tehnike ni šel v pravo smer. Potreben pa je čas, da se smučarke na to privadijo. Na treningih, predvsem na lažjih postavitvah, so že bile konkurenčne. Težave pa so nastopile na tekmah," poudarja šef slovenskih smučark.

"Cena prve sezone olimpijskega cikla"

"Pričakovanja so bila velika. Tudi smučarke so čutile večjo odgovornost. Do vseh. Do trenerjev, opremljevalcev, zveze … Žal nam rezultatsko ni steklo. Začetek ni bil takšen, kot smo si želeli. Sezona deklet ni potegnila. Ni bilo rezultatov. Poleg tega so se Meti, ki je sicer najhitreje osvojila opremo, pojavile težave z gležnjem. Tekme so se vrstile, mi pa se nismo izkopali iz krize. Ko začneš pri novi opremi razmišljati o branjenju položajev, je to slab znak. Posledica je nenapadalno in nezanesljivo smučanje," pojasnjuje Šteharnik in vse skupaj označuje za ceno prve sezone olimpijskega cikla.

Za Ano Bucik je najslabša sezona v zadnjih štirih letih. Foto: Reuters

"Slovenije ni na smučarskem zemljevidu"

V nasprotju s predhodno sezono s prstom ne kaže na slabšo opremo. Prepričan je o tem, da je konkurenčna, kar je z nekaj predstavami dokazala tudi Hrovatova. "Če ni samozavestnega smučanja, ni rezultata. Iskreno, od vseh sem pričakoval vsaj uvrščanje med desetim in dvajsetim mestom," pravi Šteharnik in dodaja, da je v procesu dela enakovredne pogoje skušal zagotoviti vsem. Strinja pa se z oceno, da bo Hrovatova kot smučarka z največjim potencialom v prihodnosti potrebovala tudi drugačno obravnavo. Deloma jo je imela sicer že letos, saj je imela ob sebi stalno izkušenega trenerja Jureta Hafnerja. Bolj ga skrbi pogled v zaledje, saj pravi, da z izjemo Dvornike "Slovenije ni na smučarskem zemljevidu," kar dokazujejo tekme evropskega pokala in mladinskega svetovnega prvenstva.