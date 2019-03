Če želijo, bo ostal, če ne, bo odšel

"Cilji so bili višji. Predvsem v smuku. S sezono v superveleslalomu smo lahko bolj zadovoljni. Rezerv je vseeno še zelo veliko," je črto pod tekmovalno sezono 2018/19 potegnil trener ekipe za hitri disciplini Peter Pen, ki bo po državnem prvenstvu na Krvavcu okrnjeno ekipo popeljal še v Bansko. S polaganjem temelja sezone 2019/20 odgovarja tudi na vprašanje o svoji prihodnosti. Umaknil se ne bo. Kot vse kaže, pa ga čaka tudi zaupnica vodstva reprezentance, čeprav bi se lahko v delovanju ekipe pojavile spremembe. "Če bom dobil podporo, bom ostal in nadalje izvajal štiriletni načrt. Če je ne bom, pač ne bom," je na to temo redkobeseden 46-letni Mariborčan. Dodaja pa, da bo treba v prihodnje več pozornosti nameniti razvoju in podpori.

Od tekmovalca do tekmovalca

Foto: Gulliver/Getty Images Martin Čater "Bil je na dobri poti, da se podpiše pod najboljšo sezono v karieri. Samozavest, ki jo je potreboval, je dobil s tekmami. V januarju je bil na visoki ravni. Deloval je kot nekdo, ki ve, kaj želi. Žal pa ga je poškodba prikrajšala za smuk na svetovnem prvenstvu, tekme v Kvitfjellu in finale svetovnega pokala. Vseeno lahko rečem, da je nadgradil sezono, na svojem računu pa ima tudi dovolj točk za prihodnjo zimo," o 26-letnem Celjanu, ki je navdušil predvsem z osmim mestom na smuku v Wengnu, razmišlja Pen in dodaja: "Zreli tekmovalci se lahko z dobro rehabilitacijo vrnejo še boljši. To je moj cilj. Zdaj se mora mentalno in fizično spočiti. Vrniti ga moramo še močnejšega. S tem se bomo intenzivno ukvarjali."

Foto: Sportida Miha Hrobat Pri 24 letih je sicer za smukača še mlad, ni pa več golobradi mladinec. V tej zimi je prvič prišel do superveleslalomskih točk svetovnega pokala, a po trenerjevem mnenju še zdaleč ni izstrelil vseh nabojev. "Skoraj vsepovsod je bil sposoben osvojiti točke, pa jih tudi zaradi pomanjkanja izkušenj ni. Večkrat me je spravljal ob živce, saj vem, da bi lahko dosegel več. Ima še veliko rezerv. Ne le pri smučanju, temveč tudi pri izvedbi, ogledih, treningih … Je bister, zato verjamem, da bo sledil programu," o nekdanjem mladinskem svetovnem prvaku v superveleslalomu razmišlja Pen.

Foto: Sportida Klemen Kosi Tudi Kosijevo ocenjevanje se konča pri padcu. V njegovem primeru pred televizijskimi kamerami na prednovoletnem smuku v Bormiu, kamor je prišel z najboljšim odprtjem sezone. Pen priznava, da ob pogledu na okrvavljen obraz tekmovalca v nezavesti tudi sam ni bil ravnodušen. "Ko so ga obrnili in sem videl njegov obraz, sem se zgrozil. Tega pogleda ne privoščim nobenemu. Na koncu smo lahko zadovoljni, da jo je odnesel, kot jo pač je," pravi štajerski strokovnjak in dodaja, da je padec pustil psihološke brazgotine. "Poleti in jeseni je deloval dobro. Tudi začetek tekmovalne zime je bil rezultatsko dober. Po padcu se je postavil na noge, a travme so ostale. Videli smo zametke boljšega smučanja, kar je lahko popotnica za poletno delo," se v Kosijevo prihodnost ozira Pen.