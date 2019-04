Groba dobrodošlica Tine Maze

Pri Smučarski zvezi Slovenije so za torek sklicali novinarsko konferenco, na kateri naj bi, kot so zapisali, ''predstavili in pojasnili menjave ter okrepitve alpskih smučarskih reprezentanc.'' Imen do takrat na Podutiški cesti v Ljubljani ne želijo komentirati, a ob dejstvu, da bosta za moško smučanje še naprej skrbela Klemen Bergant na tehnični strani in Peter Pen kot trener za hitri disciplini, je že dober teden javna skrivnost skorajšnja vrnitev Janeza Slivnika. Povratnik v slovensko reprezentanco naj bi bil predviden za novega glavnega trenerja ženske reprezentance, v kateri bi nasledil Denisa Šteharnika.

Tina Maze: Skoraj so mi uničili karieri

Medtem ko so bili namigi o Slivnikovem prihodu v dobršnem delu smučarske javnosti sprejeti kot nadaljevanje trenda vračanja uveljavljenih smučarskih delavcev iz tujine, ki sta ga po dolgih letih selitev lani odprla serviserja Aleš Sopotnik in Robi Kristan, pa je za zelo grobo in negativno spletno dobrodošlico poskrbela najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze. Enega od člankov o Slivnikovi domnevni vrnitvi je namreč na omrežju Twitter pospremila z nasledniki besedami: ''To pa je pogum! Upam, da bo postregel z bolj zrelim vedenjem. Meni so on in se nekaj drugih strokovnjakov skoraj uničil kariero.''

Skupaj do prvih zmag

Spomnimo, Janez Slivnik in Tina Maze sta v slovenski reprezentanci ob tekmovalkinem preboju v članske vrste sodelovala do leta 2006, med drugim tudi v sezoni 2004/05, ki je veljala za sezono Tininega velikega preboja med najboljše svetovne veleslalomistke. Jeseniški trener se je nato podal v tujino, Mazejeva pa se je po nekaj slabših sezonah pod reprezentančnim okriljem in skorajšnjem koncu kariere smučarsko razcvetela na samostojni poti. Kariero je tudi z velikim globusom in kar trinajstimi kolajnami na velikih tekmovanjih uradno zaključila leta 2017, dejansko pa že leta 2015.

Ugledna mednarodna kariera

Slivnik pa je kot eden najbolj cenjenih slovenskih smučarskih trenerjev sprva deloval na Finskem, kjer je med drugim vodil žensko reprezentanco s Tanjo Poutiainen, v zadnjih petih sezonah pa je deloval kot trener moške veleslalomske ekipe v Avstriji. Že leta 2014 je bil na pragu vrnitve v domovino. Pred dnevi se je tudi uradno poslovil od reprezentance naših severnih sosedov, kar gre razumeti kot zadnji korak pred vključitvijo v slovensko smučanje.