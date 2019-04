Slivnikovo slovo od Avstrije kot nov korak proti Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred natančno enim tednom smo poročali o skorajšnjih trenerskih spremembah v slovenskem alpskem smučanju in izpostavili slovo Denisa Šteharnika z mesta glavnega trenerja ženske ekipe. Ob tem smo zapisali, da je glavna želja vodstva alpske panoge Janez Slivnik, ki je v Sloveniji največji pečat pustil kot trener Tine Maze v letih njenega preboja v veleslalomski vrh svetovnega pokala. Zdi se, da je ta scenarij zdaj še nekoliko bližje uresničitvi. Izkušeni trener se je namreč tudi uradno poslovil od avstrijske reprezentance, kjer je deloval kot šef moške veleslalomske ekipe.

Slovo od Avstrije

"Janez je imel veliko smole s poškodbami svojih tekmovalcev," je ob odhodu 46-letnega Jeseničana iz zgledno urejene avstrijske reprezentance v pogovoru za Kronne Zeitung dejal glavni trener Andreas Puelacher in donedavnemu sodelavcu zaželel veliko uspeha na novi poti. V Sloveniji? Pogovori potekajo že nekaj časa. Odločitev naj bi padla še ta teden, čeprav pri Smučarski zvezi Slovenije v fazi sestavljanja trenerske piramide dogodkov po pričakovanjih ne komentirajo. Morda tudi zaradi leta 2014, ko je bil Slivnik po finski avanturi že na slovenskem pragu, a se je nato odločil za Avstrijo.

Čas za vrnitev? Fotografija (v družbi Ane Drev) je iz leta 2005. Foto: Mediaspeed

Veter sprememb

Spomnimo, do velikih sprememb bo prišlo tudi v taboru Ilke Štuhec, ki je odslovila trenerja Gregorja Koštomaja in kineziologinjo Anjo Šešum. Na reprezentančni ravni pa v sedlu ostajata trener za tehnični disciplini Klemen Bergant in šef smukačev Peter Pen, pri čemer pa bi slednji utegnil v novo pripravljalno obdobje vstopiti z nekoliko spremenjeno spremljevalno zasedbo. Po drugi strani pa utegne moško trenersko linijo na nižjih ravneh okrepiti Šteharnik, ki je vse od leta 2011 deloval v ženskem ustroju.

