Za nesramne cilje je pooblastil trenerje

Kar nekaj nervoze je bilo mogoče v zadnjih tednih zaznati v vrhu slovenske smučarske piramide. Deloma tudi ob curljanju informacij o sestavi trenerskih in tekmovalnih ekip za prihajajočo sezono v javnost. "Govorili bomo, ko bo čas za to," je vztrajno ponavljal ideolog trenerske strukture Miha Verdnik. V četrtek zvečer se mu je od srca odvali velik kamen, saj je njegov predlog, skupaj s programi odgovornih trenerjev, prestal prvo proceduralno sito. Strokovni svet je namreč prižgal zeleno luč, tako da bo na sejo alpskega odbora romal predlog, po katerem bo vodenje ženske ekipe prevzel Janez Slivnik, moško linijo bosta še naprej vodila Peter Pen in Klemen Bergant, kot okrepitvi pa se na moški pol selita tudi Grega Koštomaj (deloval bo v ekipi za hitri disciplini) in Denis Šteharnik (po novem trener ekipe evropskega pokala, v kateri ostaja tudi Mitja Valenčič).

Miha Verdnik je zapolnil trenersko sestavljanko. Foto: Sportida

Vsaj do leta 2022

"Olajšanje? Da, prav gotovo. Osnovna želja je, da v novo sezono vstopimo z močnimi ekipami. Želel sem zadržati trenerje, s katerimi dobro sodelujemo, obenem pa pripeljati tudi nekoga, ki je zelo zaželen v tujini. Menim, da nam je to uspelo," po seji strokovnega sveta pripoveduje Verdnik, čigar opis delovnih nalog v vlogi vodje panoge od letos vključuje tudi sestavo strokovne piramide. Verjame, da potrditev te na seji alpskega odbora v prvi tretjini prihodnjega meseca in nato na alpskem zboru, ki naj bi zasedal okrog 20. maja, ne bi smela biti vprašljiva. Podobno velja za sezname tekmovalcev, kjer so še mogoči malenkostni popravki. O njih zato javno še noče govoriti, a zdi se, da kakšnih presenetljivih rezov ali dopolnitev ne gre pričakovati. "Želimo pa dolgoročno usmeritev, zato smo programe nastavili do leta 2022," želje po dolgoročnem sodelovanju s Slivnikom in druščino ne skriva Verdnik.

Meta Hrovat: tekmovalka za najvišje cilje Foto: Getty Images

V pogovoru z "novim Vogrincem" smo se sprva dotaknili pričakovane spremembe v ženski reprezentanci. "Naj najprej izpostavim, da je trener Šteharnik v zadnjih osmih letih opravil dobro delo, predvsem glede na razmere, v katerih je deloval. Res pa je, da v zadnjem obdobju napredek ni bil takšen, kakršnega smo si obetali. V prvi vrsti tudi Denis. To je razlog za spremembe," pravi Verdnik, ki organizacijo ženske ekipe, v kateri je bilo do letos kar nekaj zunanjih sodelavcev, v celoti prepušča Slivniku kot absolutnemu šefu. Tudi pri vprašanju najbolj nadarjene smučarke novega rodu Mete Hrovat, od katere se upravičeno pričakuje nadaljnje strmo vzpenjanje po svetovni lestvici. "Vem, da tudi Janez Meto vidi v boju za najvišja mesta," dodaja.

"S Koštomajem do dodatne širine"

Brez sprememb jo je pravzaprav odnesla le ekipa za tehnični disciplini pod vodstvom Klemna Berganta, v kateri pa sta kot tekmovalna osamelca že lep čas le Štefan Hadalin in Žan Kranjec. Prav zaradi tega prihaja do krepitve strokovnega štaba v ekipi evropskega pokala. Kot pomembno okrepitev na najvišji ravni velja izpostaviti selitev Koštomaja iz tabora Ilke Štuhec v moško ekipo za hitri disciplini. "Težave Boštjana Klineta niso edino merilo uspešnosti ekipe. Zavedati se moramo tudi izhodišč in poškodb, ob tem pa ne gre zanemariti napredka Mihe Hrobata. A želimo še več. Tudi zaradi tega je pomembno, da vztrajamo s Penom, ki pomaga tudi pri razvoju na nižji ravni. Z Grego Koštomajem, ki dobro pozna tekmovalce, pa dobivamo dodatno širino," razmišlja Verdnik.

Štefan Hadalin: eden od adutov moške vrste Foto: Getty Images

O nesramnih ciljih

Kaj pa cilji? "Potencial imamo. Tudi prostora za razvoj je pri večini še zelo veliko. Neambiciozno bi bilo, če bi sprejeli nižje cilje. Uradno bo glavni cilj uvrščanje med deseterico na vsaki tekmi. Jasno, v določenih disciplinah merimo višje. Marsikaj še lahko 'zakuhamo'. Cilj uvrščanja med deseterico pa je realen, a ni nesramen. Tiste nesramne cilje naj skupaj s tekmovalci postavijo kar trenerji. Verjamem, da bodo o njih kmalu začeli govoriti," odgovarja Verdnik in ob tem napoveduje, da bo prvokategornikom začel omejevati cono udobja. S tem meri na večji pritisk mlajših smučarjev. "Izgubili smo preveč generacij in dela, zato so spremembe potrebne. Postavili smo ravni dela. Zdaj je treba v njih tudi vlagati. Že letos bodo vidni prvi koraki. Še večji pa prihodnje leto, ko naj bi bila končana tudi finančna sanacija," pogovor končuje Verdnik, ki naj bi s sodelavci v proračunsko malho (neto vrednost) zbral 2,2 milijona evrov.