Lindsey Vonn: Težko leto za alpsko smučanje

"Težko leto za alpsko smučanje. Legenda je naznanila konec kariere. Čestitke za izjemno kariero, prijatelj. V čast mi je bilo tekmovati v isti eri kot ti. Osem velikih globusov je dosežek, ki ga ne bo presegel nihče. Uživaj s svojo družino," je na Twitterju zapisala prav tako sveža upokojenka Lindsey Vonn.

It’s been a tough year for ski racing, the legend @marcel__hirscher has announced his retirement. Congratulations on an amazing career my friend. Racing in the same era as you has been an honor. 8 overall titles is a record no one will ever break! Enjoy the time with your family pic.twitter.com/JDHMctCaOG — lindsey vonn (@lindseyvonn) September 4, 2019

"Hvala za vse lekcije. Vse najboljše v prihodnosti," je zapisal Žan Kranjec.

"Veliko spoštovanje. Hvaležen sem, da sem tekmoval s teboj in na zmagovalnem odru prvič stal prav ob tebi. Smučanje je dvignil na povsem novo raven. Hvala in vse najboljše v prihodnosti," je zapisal Štefan Hadalin.

Congratulations to @marcelhirscher on a sensational, otherworldly career - we wish you and your family the best as you take on the next adventure in life!! #legend pic.twitter.com/DKiC6g7jLt — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) September 4, 2019

Čestitke ob koncu bogate kariere je poslala tudi Hirscherjeva rojakinja Anna Veith:

Hirscherju je čestital tudi nekdanji avstrijski premier Sebastian Kurz:

"Privilegij je bil tekmovati z njim. Osem let je skrbel, da je bilo nekaj nemogočega videti zelo preprosto," je zapisal italijanski smučar Giuliano Razzoli.

"Dragi Marcel, v veliko čast mi je bilo tekmovati s tabo. Zame in za mojo družino si legenda. Hvala za vse trenutke, ki sem jih s teboj lahko preživel na strmini, pa tudi za to, da si bil vselej dober človek, ne le dober športnik. Vse najboljše v prihodnosti, tudi tvoji družini. Tekme bodo brez tebe zelo drugačne," je zapisal slovaški alpski smučar Adam Žampa.

"Čudno, kako čustveno je lahko slovo od športnika, ki se upokoji. A ni čudno, če je to športnik, od katerega si se ogromno naučil in ti je v navdih za celotno kariero (brišem solze). HVALA za vse neverjetne trenutke, ki si jih dal športu in vse najboljše v prihodnosti," pa je čustveno slovo Hirscherja pospremila Mikaela Shiffrin.

When it’s an athlete who took your sport to totally different heights, who showed that what we once thought was impossible is possible, it’s not strange. When it’s an athlete who has inspired generations of athletes to come to get up, to fight, and to bring their absolute best... — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) September 4, 2019

...THANK YOU for the incredible moments in this sport, @MarcelHirscher. And all the best for the future 🙌🙌🙌 #GOAT @atomic — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) September 4, 2019

Now it's official 😢! @MarcelHirscher retires from competition! Thank you for everything you have given to the sport and congratulations on an immense career. #fisalpine #legend pic.twitter.com/fuBGMnL6ok — FIS Alpine (@fisalpine) September 4, 2019

"Marcel je premikal meje tistega, kar smo mislili, da je možno v smučanju. On je pravi šampion. Vse najboljše želim tebi in tvoji družini," je ob slovesu zapisal Ted Ligety, ki je že 24. avgusta na Instagramu s hudomušnim sporočilom namignil, da bo Avstrijec končal kariero

