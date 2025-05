Danski parlament je danes potrdil zakon, s katerim bodo upokojitveno starost na Danskem do leta 2040 postopoma zvišali z zdajšnjih 67 na 70 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta upokojitvena starost bo veljala za vse, ki so se rodili po 31. decembru 1970. Za je glasovalo 81 poslancev, proti pa 21.

Na Danskem je od reforme leta 2006 zakonsko določena upokojitvena starost indeksirana v skladu s pričakovano življenjsko dobo in jo revidirajo na vsakih pet let. Po danes sprejetem zakonu bo v skladu s postopnim naraščanjem upokojitvena starost leta 2030 znašala 68, leta 2035 pa 69 let.

Socialdemokratska premierka Mette Frederiksen je lani izrazila pripravljenost na revizijo skoraj 20 let starega sistema, potem ko bo upokojitvena starost dosegla 70 let. Poudarila je, da ne verjamejo več v samodejno zviševanje upokojitvene starosti in da bodo takrat preučili, ali bi bilo treba uvesti nov sistem.

Po podatkih Finskega centra za pokojnine je bila lani v članicah Evropske unije najpogostejša upokojitvena starost 65 let, mnoge med njimi pa so se odločile, da jo bodo do leta 2030 zvišale na 67 let. Vse pogosteje jo tudi povezujejo s pričakovano življenjsko dobo, navaja center na svoji spletni strani. Med njimi so ob Danski tudi Finska, Ciper, Estonija, Grčija, Italija, Nizozemska, Portugalska in Slovaška.