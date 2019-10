Do prve zmage še pred prvim snegom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priprave brez večjih zdravstvenih težav so za najboljšo slovensko alpsko smučarko v tehničnih disciplinah Meto Hrovat svojevrstna prva zmaga v sezoni. Na tiste prave bo morala še malce počakati. Novi reprezentančni trener Janez Slivnik pa ob tem ne skriva, da je prav 21-letna Gorenjka tista smučarka, s katero je mogoče pogledovati proti najvišjim ciljem.

Ko smo se ob njegovem pomladnem imenovanju za glavnega trenerja slovenske ženske smučarske reprezentance pogovarjali z Janezom Slivnikom, ni skoparil s pohvalami na račun nadarjenosti in tekmovalne srčnosti Mete Hrovat. Vseeno je bilo mogoče v njegovih izjavah hitro odkriti varovalko. Vseskozi je namreč opozarjal, da potrebuje pripravljalno obdobje brez zdravstvenih težav. Zdi se, da se je njegova želja uresničila. Najboljša slovenska (vele)slalomistka je namreč po marčevski operaciji gležnja in prilagoditvi v smučarskem čevlju z reprezentanco skorajda povsem v celoti opravila priprave na novo sezono.

Prva zmaga

S tem je pravzaprav že vknjižila prvo zmago v sezoni, do začetka katere nas sicer loči še 23 dni. "Zame je zelo velik korak v pravo smer prav dejstvo, da se na treningih ne pogovarjamo o tem, ali bo moja noga zdržala ali ne. To je preteklost. Upam, da za vedno," pripoveduje Hrovatova, zadovoljna predvsem s pripravami v Ushuaii v Argentini, kjer je bila prisotna na vseh treningih. Tudi na nedavnih treningih v Švici je v celoti izpolnila zastavljeni načrt. "Po dolgem času se povsem posvečam treningu. Količine in kakovosti voženj ni treba prilagajati bolečinam," dodaja 21-letna Kranjskogorčanka.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Poslušanje telesa

V pretekli zimi je ob naslovu mladinske svetovne prvakinje v slalomu potrdila status veleslalomske prvokategornice in se učvrstila med slalomsko trideseterico. Rezultati imajo še večjo težo ob upoštevanju dejstva o težavah z gležnjem, zaradi katerih je izpustila del tekem in trenirala po zelo prilagojenem programu. "Nerada se oziram nazaj. Bilo je, kar je bilo. Odločila sem se, kakor sem se. Je pa dejstvo, da so nadaljnje smučarske aktivnosti pustile posledice na gležnju. Po drugi strani pa verjamem, da sem se iz teh izkušenj tudi kaj naučila. Med drugim tudi, kako poslušati svoje telo," na vprašanje o tem, ali obžaluje vztrajanje v svetovnem pokalu kljub težavam, odgovarja Meta.

Z novim trenerjem

Poletje brez bolečin je bilo za Hrovatovo pomembno predvsem zaradi projekta napredka veleslalomske tehnike. "Sem smučarka, ki ni nikoli zadovoljna s svojim smučanjem. Verjamem in vem, da sem lahko še boljša," pravi po opravljenem delu z novim trenerjem Slivnikom, s katerim sta hitro našla skupen jezik in predvsem cilj. "Delamo zelo kakovostno. Vem, da bomo na treningih, za katere se odločimo, dobili maksimum. Tudi energija med smučarkami in trenerji je zelo dobra. Vse poteka tako, kot sem si lahko le želela," razmišlja o zlitju z ekipo.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Neporavnani ledeniški računi

Ko smo ji omenili söldenski veleslalom, ki bo na sporedu že 26. oktobra, je hitro priznala, da zanjo ledeniška preizkušnja prihaja prezgodaj. A ne le letos. Tudi na splošno priznava, da uvodne tekme na ledeniku Rettenbach ni povsem osvojila. Zaradi termina, specifične snežne podlage, terena … "V tem trenutku se še ne bi postavila na štart. A ko se bom, verjamem v samozavest in odločnost. V teh treh tednih se bom pripravila do te ravni, da se bom lahko odločno pognala iz štartne hiške," pravi Hrovatova, ki ima nekaj dilem tudi okrog opreme, a dodaja, da izbira le med dobrimi in še boljšimi možnostmi.

V Sölden s četverico?

Kaj pa trenerski pogled? "Poletje je potrdilo, da je Meta res pravi potencial. Bila je zdrava, zato je lahko veliko naredila. Tako na ravni smučanja kot tudi opreme. Tudi volje ji ne manjka," zadovoljstva ne skriva glavni trener Slivnik, ki je ob tem potrdil, da bo poleg Hrovatove v Söldnu zanesljivo nastopila tudi Tina Robnik. Na račun primernih FIS točk in prikazanega na treningu pa pot na Tirolsko po vsej verjetnosti čaka tudi Ano Bucik in Nejo Dvornik. "Na voljo imamo sicer kar pet mest, a nimamo toliko kakovostnih tekmovalk, da bi lahko z gotovostjo trdil, da bomo vsa mesta tudi zapolnili," proti prvi tekmi sezone pogleduje novi šef ženske reprezentance.