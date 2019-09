Ledeniški klic za Kranjca in Hrovatovo

Če bi natančno en mesec pred prvo tekmo nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju iskali slovenske reprezentante, bi jih v dobršni meri našli v Švici, natančneje na ledeniku Saas Fee. Ob tem upajo, da se bodo prihodnji mesec že preizkušali tudi na avstrijskih ledenikih, predvsem na Mölltalu in Hintertuxu. Branili se ne bodo niti kakšnega treninga v Söldnu. "Informacije, ki prihajajo s terena, so spodbudne," poudarja vodja reprezentanc Miha Verdnik, ki je stalno v stiku z odgovornimi trenerji.

V štartno hišico najprej Meta Hrovat

Medtem ko je pred svetovno prvakinjo Ilko Štuhec in moško ekipo za hitri disciplini še zajeten kos priprav pred prvo tekmo nove zime, pa bodo veleslalomsko usmerjeni smučarji prvega trenutka resnice deležni že čez en mesec. V ženskem taboru bo ob povratnici po poškodbi Tini Robnik v središču slovenske pozornosti prvokategornica Meta Hrovat, ki v Söldnu resda nikoli ni blestela. Tudi sama se bolj kot na prvo tekmo osredotoča na celotno sezono. Veseli pa, da je bila po lanskoletnih težavah z nogo poleti kos obremenitvam na treningih v Švici, Avstriji in Argentini.

Prvič brez Hirscherja …

Za razliko Hrovatove, katere najboljša uvrstitev v Söldnu je 18. mesto, pa je na otvoritveni tekmi sezone že blestel Žan Kranjec. Pred tremi sezonami je bil na Tirolskem celo četrti, medtem ko pa se je lani in predlani zaman podal v dolino Ötz. Močan veter je namreč kar dve leti zapored odpihnil preizkušnjo. Če bo letos vendarle dobil priložnost, bo spadal v najožji krog favoritov. Tekma pa bo zanimiva tudi zaradi tega, ker bo prva po upokojitvi dolgoletnega vladarja svetovnega pokala Marcela Hirscherja.

Žan Kranjec v novo zimo kot tretji veleslalomist svetovnega pokala. Foto: Sportida

Brez težav ni šlo

Ob številnih vesteh o poškodbah in podaljšanih rehabilitacijah v tujih taborih (zadnja prihaja iz ZDA, kjer se je Laurenne Ross odločila, da bo izpustila celotno sezono 2019/20), je slovenski "izkupiček" še dokaj ugoden. Tako Hrovatova kot Štuhčeva sta že pozabili na težave iz pretekle sezone, nekaj težav in zaradi tega prilagojen program pa sta imela le Jakob Špik (hrbet) in Borut Božič (koleno). Več preglavic so vodstvu prinesle neugodne vremenske razmere, zaradi katerih so smukači izpustili priprave v Južni Ameriki. V Evropi je ostala tudi Ilka.

Severnoameriška jesen

Glede na to, da gre za tekmovalce, ki so pred tem vrsto let vadili tudi na južni polobli, naj se eno poletje brez južne poloble ne bi smelo izrazito poznati. Predvsem ob upoštevanju dejstva, da so imele podobne težave tudi ostale ekipe, čeprav so bogatejše iskale alternativne ter dražje možnosti v Čilu. Za kakovostno pripravo na sezono pa bo zaradi nastalega položaja letos še bolj pomembna kakovost novembrskih treningov na severnoameriškem snegu. Štuhčeva si obeta vadbo v Copper Mountainu, moška ekipa svetovnega pokala pa v Nakiski.

Miha Verdnik že "čuti" zimo. Foto: Vid Ponikvar Dogovor z Ilko tik pred vrati

Kaj pa pisarniški del priprav? "Večinoma v okvirih načrtov. V pozitivni smeri," odgovarja Verdnik. "Trenutno se ukvarjamo s pokrovitelji in predvidenimi aktivacijami. Proračun še ni povsem zapolnjen, a verjamem, da bomo v kratkem poskrbeli tudi za to. Tudi vsi dogovori z opremljevalci so uspešni," dodaja vodja panoge, ki v kratkem pričakuje tudi dokončen podpis pogodbe s Štuhčevo. "Z Ilko še nobeno sezono do sedaj nismo tako hitro našli skupnega jezika," je še pristavil.