Avstrijke iskale sneg, naletele pa na vulkan

Medtem ko so se Ilka Štuhec in celotna slovenska moška ekipa za hitri disciplini izognili pripravam v La Parvi v Čilu, kjer je primanjkovalo snega, pa je ženska avstrijska reprezentanca smukaški tabor "postavila" v smučarskem središču Nevados de Chillan, od koder pa prihajajo spektakularne fotografije smučišča in bližnjega vulkana.

Neobičajne snežne razmere v Južni Ameriki so letos premešale urnike številnih smučarskih reprezentanc. Medtem ko so bili pogoji v Argentini, predvsem v Ushuaii, zelo kakovostni, kar sta izkoristila tudi slovenska moška in ženska ekipa za tehnični disciplini, pa so imeli več težav pri iskanju ugodnih razmer specialisti za hitri disciplini v Čilu. Slovenska moška ekipa pod vodstvom Petra Pena je po dolgih letih odpovedala pot na južno poloblo, na evropskih ledenikih pa je ostala tudi rekonvalescentka Ilka Štuhec.

Vulkan jih ni (z)motil

Načrte je spremenila tudi lani najmočnejša ekipa v hitrih disciplinah – avstrijska. Prva smukačica svetovnega pokala Nicole Schmidhofer in rojakinje so se namesto v La Parvo odpravile nekoliko južneje, natančneje v Nevados de Chillan. V Andih so bile na več kot tri tisoč metrih nadmorske višine deležne kakovostnih trenažnih pogojev. Monotonost delovnega procesa pa je ob koncu tedna prekinilo aktiviranje bližnjega vulkana, ki je od smučišča oddaljen vsega pet kilometrov. Z izjemo dima in kulise za spektakularne fotografije vulkan večjih sprememb načrtov ni prinesel.

Chilean volcano continues to smoke in nearby ski resort while Chillán’s Nicanor Crater is on orange alert. https://t.co/Z7lZw8zFgG pic.twitter.com/lkAHF4wbfz — PlanetSKI Snow News (@planetski) 20. September 2019

Ni La Parva, toda …

"To je treba doživeti," o pogledu na vulkan pripoveduje 25-letna Stephanie Venier, zmagovalka smuka v Garmisch-Partenkirchnu, sicer zadovoljna s pripravami v Čilu. Podobno pripoveduje tudi lastnica malega kristalnega globusa Nicole Schmidhofer. "Sprva nas je pričakala nemirna podlaga, nato so bili pogoji boljši. Vse skupaj je težko primerjati z La Parvo, a treningi so bili zelo učinkoviti. Storile smo korak naprej, predvsem na ravni opreme, a tudi po tehnični plati," pripoveduje 30-letna Avstrijka, ki je dolgo čakala na tekmovalni preboj in ga lani vendarle dočakala s tremi zmagami ter smukaškim globusom.

Vrnitev Anne Veith

Zanimivo, poleg Schmidhoferjeve in Venierjeve sta v pretekli sezoni do smukaških zmag prišli še Mirjan Puchner in Ramona Siebenhofer. Popolno avstrijsko prevlado je pravzaprav preprečila le Ilka Štuhec, ki je v Aareju drugič zapored postala svetovna prvakinja. V novi sezoni avstrijska vrsta, ki jo je okrepila tudi Ilkina nekdanja kineziologinja Anja Šešum, upa na nadaljevanje uspešne zgodbe, predvsem pa, da se bo v boj za najvišja mesta vrnila tudi nekdanja dvakratna dobitnica velikega globusa Anna Veith. Ta se z rojakinjami ni odpravila v Južno Ameriko, temveč je ostala v Evropi in se prav ta mesec prvič po operaciji vrnila na sneg.