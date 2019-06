Robert Kranjec po novem pomaga Prevcema, Zajcu …

Svetovni prvak v poletih iz Vikersunda 2012 je imel po koncu kariere nekaj možnosti, kaj bi lahko počel, a je ljubezen do športa prevladala, tako da ostaja v smučarskih skokih.

Z vodstvom Smučarske zveze Slovenije se je dogovoril, da bo prevzel izdelavo skakalnih dresov.

"Imel sem idejo za eno stvar, vendar se tisto ni uresničilo. Malce bo treba počakati. Na koncu sem se odločil, ker so me trenerji in Gorazd Pogorelčnik prosili. Dejali so mi, da se moram odločiti. In sem se. Že pred leti so me sicer spraševali, ali bi počel kaj takšnega," pravi Robert Kranjec.

Med kariero je večkrat poudarjal, da išče podrobnosti pri dresih, da bi imel čim boljše pogoje v zraku. Sam je skrbel za svoje drese, zdaj pa bo vse znanje poskušal prenesti na A-reprezentante.

Pomaga A-reprezentanci, mladincem, dekletom ...

Med kariero je že veliko preučeval drese, zato zdaj to s pridom izkorišča. In katero je torej njegovo glavno orodje? Šivalni stroj. Ker je bil že na svoji športni poti izjemno natančen na vsakem koraku, ne gre dvomiti o tem, da bo tudi pri dresih: "Drese dobim, razparam in najboljše izrišem. Nato se popravlja, če je treba kaj popravljati. Odvečen material se da stran. Se pa pri vsakem držiš pravil. Res pa je, da ima vsak posameznik drugačno postavo in je treba na vse paziti."

Pomagal bo A-reprezentanci, prav tako mladincem in tudi nekaterim dekletom: "Pol A-ekipe že ima drese in jih tudi testirajo. Zdaj je čas za to. Upam, da se bodo odzvali in da bomo delali naprej."

V tej vlogi je nasledil Francoza Freda Zoza, ki se ni najbolj izkazal, a dobil mamljivo ponudbo iz Finske, kjer nadaljuje poslovno pot.

Tako bo Kranjec še naprej povezan s skoki in nekdanjimi reprezentančnimi kolegi, le da bo zdaj on skrbel za drese Petra Prevca, Timija Zajca, Domna Prevca …