"Prva stvar, ki mi ob tem pade na pamet, je, da je v tej slačilnici kopica hokejistov ali pa je bila, ki bi si prav tako zaslužila naziv igralca desetletja," je najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar komentiral odločitev, da se je v zadnjem desetletju najbolj vtisnil v srca navijačev Los Angeles Kings. Ti so odločili, da je Slovenec najboljši hokejist med vsemi, ki so v zadnjem desetletju nosili dres Kraljev. Njihova odločitev ne čudi, 32-letni Slovenec je v 13 letih lige NHL postal eden najboljših oklepnikov na svetu. O tem govorijo tudi številke, prav ob zmagi na zadnji dan leta 2019 je v eni od kategorij prehitel še predsednika LA Kings Luca Robitailla ...

"Morda sem bil malo naiven, a precej samozavesten. Spomnim se, da takrat sploh nisem razmišljal o tem, da mi v ligi NHL ne bi uspelo. Vedel sem, da kakovost imam, moral pa sem to še dokazati. Zdelo se mi je, da bo, če bom pokazal, kar znam, dovolj, da jih bom prepričal," se je tik pred vrnitvijo onkraj Atlantika, kjer je vstopil že v 14. sezono lige NHL, avgusta svojih začetkov v najkakovostnejši hokejski ligi spominjal Anže Kopitar.

Od naivnega, a samozavestnega fanta, do paradnega konja franšize

Hrušičan je od leta 2006, ko je z dvema zadetkoma debitiral v ligi NHL, zrasel v enega najboljših hokejistov na svetu. Postal je eden ključnih članov Los Angeles Kings, zaščitni znak kalifornijske franšize zadnjega debelega desetletja, pri katerem je vlekel voz do dveh Stanleyjevih pokalov (leta 2012 in 2014). Pripadla mu je tudi vloga kapetana Kraljev, v dresu katerih se na vrhu vseh večnih lestvic v prvi peterici druži z legendarnimi predhodniki, kot so Luc Robitaille, Dave Taylor, Marcel Dionne, Wayne Gretzky …

Kopitar: Lahko bi bil tudi kdo drug

Ne čudi, da so ga navijači med decembrskim glasovanjem izbrali za najboljšega igralca LA Kings zadnjega desetletja. Kopitar je od 1. januarja 2010 do danes zbral največ točk (680), zadetkov (232) in asistenc (448) med Kralji, prav tako ima najboljše razmerje +/- (+113). Dvakrat je prejel nagrado za najboljšega defenzivnega napadalca lige Selke Trophy (2016, 2018) in bil med finalisti za MVP sezone 2017/18.

"Prva stvar, ki mi ob tem pade na pamet, je, da je v tej slačilnici kopica hokejistov ali pa je bila, ki bi si zaslužila naziv igralca desetletja. Imel sem nekaj sreče, da me imajo navijači morda malce malo bolj radi kot koga drugega, zato tak izbor. A v zadnjih desetih letih bi lahko izbirali med mnogimi, na primer Quickie (Jonathan Quick, op. a.), Drew (Doughty), Brownie (Dustin Brown, op. a.)," je 32-letnik po zadnji tekmi leta, na kateri so s 5:3 premagali Philadelphio, komentiral izbor navijačev.

Prehitel predsednika, na večni lestvici mu pripadajo četrta mesta

Wayne Gretzky in Luc Robitaile, živi hokejski legendi, ki jima slovenski hokejski as dela družbo na vsakem koraku večnih lestvic kalifornijske franšize. Foto: Getty Images Kopitar je k zmagi prispeval dve asistenci in s 598. podajo na 1.045 tekmi rednega dela lige NHL na večni lestvici najboljših asistentov LA Kings na četrtem mestu prehitel trenutnega predsednika kalifornijskega kolektiva Luca Robitailla. V tem elementu so pred Slovencem le še Dionne, Gretzky in Taylor.

Centralni napadalec, ki ga pogodba s klubom veže do konca sezone 2023/24, je na četrtem mestu franšize tudi v drugih prvinah – po odigranih tekmah (1.045), točkah (925) in zadetkih (327).

Podrobnejše številke Slovenca, ki ga bolj kot individualni izplen zanimajo ekipni dosežki, ki jih zadnje sezone ni (tudi letos jim ne gre, so pri dnu zahodne konference), si lahko ogledate v nadaljevanju.

