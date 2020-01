Jeseničani na pomembni domači misiji

Le še tri tekme so pred vsakim od moštev Alpske lige do konca rednega dela tekmovanja. Po tem se bo šest najboljših uvrstilo v četrtfinale, preostali pa se bodo v dveh skupinah udarili za dve četrtfinalni vstopnici. HK SŽ Olimpija, Ritten in Pustertal so si že priborili končnico, preostala tri mesta so še odprta.

Ne eno od teh lahko upajo tudi člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki so nanizali sedem zaporednih zmag, ob 18. uri pa bodo na domačem ledu napadli osmo. Njihov gost bo peti Lustenau. Z zmago bi železarji ostali v igri za šesterico, poraz pa bi njihove možnosti za šesto mesto močno zmanjšal.

Hokejisti HK SŽ Olimpija, redni del bodo končali na prvem mestu, gostujejo pri Feldkirchu in se potegujejo za 12. zaporedno zmago v tekmovanju.

Po večernih tekmah sledi v Alpski ligi premor. Ekipe bodo predzadnjo tekmo rednega dela odigrale 29. januarja, ko bo Olimpija gostila Lustenau, Jeseničani pa bodo gostovali pri Feldkirchu.

Alpska liga, 18. januar

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija* 31 tekem – 76 točk

2. Ritten* 31 – 67

3. Val Pusteria* 31 – 66

4. Cortina 31 – 56

5. Feldkirch 31 – 55

6. Lustenau 31 – 53

.......................................

7. Fassa 31 – 53

8. Asiago 31 – 52

9. HDD Sij Acroni Jesenice 31 – 52

10. Red Bull Salzburg II 31 – 49

11. Vipiteno 31 – 48

12. Zell am See 31 – 45

13. Gardena 31 – 44

14. Kitzbuhel 31 – 36

15. KAC II 31 – 31

16. Bregenzerwald 31 – 26

17. Vienna Capitals II 31 – 25

18. Black Wings Linz 31 – 3



*v četrtfinalu

