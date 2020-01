Edina, a še kako pomembna

Vse manj tekem Alpske lige je ostalo do konca rednega dela (34. krogov), po katerem si bo šest najboljših moštev že zagotovilo četrtfinalno vstopnico, preostalih 12 pa se bo v dodatnih dvobojih borilo za dve prosti mesti. Napredovanje so si že priigrali vodilni HK SŽ Olimpija, Ritten in Val Pusteria, za mesta med 4 in 6 pa poteka hud boj.

Možnosti, da šesterico imajo po odličnem zadnjem rezultatskem nizu, ko so zmagali šestkrat zapored, tudi hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice. Trenutno so osmi, za šestim mestom zaostajajo tri točke, a imajo na računu tudi tekmo manj. Če bi jim zvečer uspelo zmagati pri sedmem Asiagu, bi ohranili možnosti za šesterico, med katero sta trenutno Feldkirch in Lustenau, s katerima se bodo železarji pomerili na zadnjih tekmah rednega dela. Ob omenjenih bodo palice prekrižali še z Bregenzerwaldom.

Člani HK SŽ Olimpija, ki so si že zagotovili prvo mesto po rednem delu, so danes kot večina ekip prosti. Na delu bodo v soboto, ko bodo gostovali pri Feldkirchu. Jeseničani bodo takrat ob 18. uri gostili zahtevnega nasprotnika, Lustenau.

Alpska liga, 16. januar

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija* 31 tekem – 76 točk

2. Ritten* 31 – 67

3. Val Pusteria* 31 – 66

4. Cortina 31 – 56

5. Feldkirch 31 – 55

6. Lustenau 31 – 53

.......................................

7. Asiago 30 - 51

8. HDD Sij Acroni Jesenice 30 - 50

9. Fassa 30 – 50

10. Red Bull Salzburg II 31 – 49

11. Vipiteno 31 – 48

12. Zell am See 31 – 45

13. Gardena 31 – 44

14. Kitzbuhel 31 – 36

15. KAC II 31 – 31

16. Bregenzerwald 31 – 26

17. Vienna Capitals II 31 – 25

18. Black Wings Linz 30 – 3



*v četrtfinalu

