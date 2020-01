Olimpija si je z 11. zaporedno zmago zagotovila prvo mesto po rednem delu

Hokejisti HK SŽ Olimpija so proti Bregenzerwaldu vknjižili 11. zaporedno alpsko zmago ter si zagotovili prvo mesto po rednem delu in najvišje število bonus točk.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so proti Bregenzerwaldu vknjižili 11. zaporedno alpsko zmago ter si zagotovili prvo mesto po rednem delu in najvišje število bonus točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v Tivoliju palice prekrižali z Bregenzerwaldom, ki domuje v spodnjem delu lestvice, upravičili vlogo favorita (7:2) in si z 11. zaporedno zmago v tem tekmovanju zagotovili prvo mesto po rednem delu (po 34 tekmah). Kot vodilna ekipa, ki je že uvrščena v končnico, bodo v drugi del odnesli maksimalne štiri točke.

Ljubljančani nadaljujejo zmagoviti ritem, poraza ne poznajo že od novembra. Njihova zadnja "žrtev" so bili gostje Bregenzerwalda, ki nimajo več možnosti, da bi redni del končali med šesterico, ki se neposredno uvrsti v četrtfinale. Svojo priložnost bodi iskali v drugem delu, v katerem se bo 12 moštev udarilo za preostali četrtfinalni vstopnici.

Kljub občutni terenski premoči zmajev so se gostje v prvi polovici srečanja dobro držali. Za to se lahko zahvalijo vratarju Felixu Becku​​​​​​, ki​​​​ je spretno zaustavljal poskuse domačih, in dvema uspešno izkoriščenima power-playema, po katerih so tudi dvakrat vodili (1:0, 2:1).

A kaj hitro po drugem vodstvu Bregenzerwalda se je začel Olimpijin preobrat. V 34. minuti je izenačil Kristjan Čepon, prvo vodstvo je takoj zatem priskrbel Anže Ropret, Miha Logar pa je s strelom z razdalje poskrbel, da so se s soigralci na odmor odpravili z rezultatom 4:2.

V zadnjem delu so varovanci Gregorja Polončiča le še potrdili prevlado in po zadetkih Martina Bohinca, Aleša Mušiča in Logarja postavili končnih 7:2.

Olimpija bo do konca rednega dela odigrala še tri tekme, na vrhu pa je ne more ujeti nihče več, kar pomeni, da bo v drugi del tekmovanja odnesla maksimalne štiri točke. Naslednja alpska tekma jo čaka v soboto v Feldkirchu.

Člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki so s šestimi zaporednimi zmagami ostali v boju za šesto mesto, za katerim zaostajajo tri točke, so danes prosti. Jih pa že v četrtek čaka pomembno srečanje. Gostovali bodo pri Asiagu, ki je s točko več sedmi.

Alpska liga, 14. januar

1. HK SŽ Olimpija* 31 tekem – 76 točk

2. Ritten* 31 – 67

3. Val Pusteria* 31 – 66

4. Cortina 30 – 55

5. Feldkirch 31 – 55

6. Lustenau 31 – 53

.......................................

7. Asiago 30 - 51

8. HDD Sij Acroni Jesenice 30 - 50

9. Fassa 30 – 50

10. Red Bull Salzburg II 31 – 49

11. Vipiteno 31 – 48

12. Zell am See 31 – 45

13. Gardena 31 – 44

14. Kitzbuhel 31 – 36

15. KAC II 30 – 28

16. Bregenzerwald 30 – 26

17. Vienna Capitals II 30 – 23

18. Black Wings Linz 30 – 3



*v četrtfinalu

