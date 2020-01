Jeseničani in Ljubljančani zmagali, a ne povsem gladko

Uvodni tekmi polfinala državnega prvenstva v hokeju sta pripadli branilki naslova SŽ Olimpiji, ki je s 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) premagala Triglav, ter Siju Acroniju Jesenicam, železarji so s 7:4 (3:1, 2:0, 2:3) premagali Slavijo Junior. Vse kaj drugega kot napredovanje Olimpije in Jesenic bi bilo presenečenje.

S polfinalnima bojema se nadaljuje hokejsko državno prvenstvo. V polfinale so se uvrstila najboljša štiri moštva rednega dela tekmovanja: HK SŽ Olimpija, HDD Sij Acroni Jesenice, HK Slavija Junior in HK Triglav Kranj. Olimpija je z 2:0 v zmagah izločila Maribor, Jeseničani z 2:0 v zmagah Bled, Slavija z 2:1 v zmagah mlade železarje, Triglav pa z 2:0 v zmagah Celjane.

Favorita za nastop v finalu sta status potrdila na prvih domačih tekmah. Povratni bosta v soboto na ledu Triglava in Slavije Junior. Če zmagovalec po dveh tekmah še ne bo znan, pa bo odločala tretja tekma v ponedeljek.

Na Jesenicah je danes domača ekipa na koncu zmagala s 7:4, a so gostje po zaostanku 1:5, ko se je že zdelo, da je tekma po dveh tretjinah odločena, v le štirih minutah zadnje tretjine prišli do znižanja na 4:5. Konec je bil vendarle po notah Jeseničanov, ki so z zadetkoma Patrika Rajsarja in Mihe Brusa postavili stvari na pričakovano mesto. Ta igralca sta bila sicer s po dvema goloma najučinkovitejša pri domačih.

V Tivoliju pa tudi ni šlo vse gladko; Žan Jezovšek je sicer hitro poskrbel za vodstvo, potem pa so se triglavani dobro branili. Tesen zaostanek 0:1 so zadržali vse do 45. minute, tudi po prejetem drugem golu znižali na 1:2, nazadnje pa je Enes Gorše poskrbel za mirnejšo končnico tekme in zmago domačih s 3:1.

Igrajo na dve zmagi. Drugi tekmi bosta v soboto, morebitni tretji pa v ponedeljek, 27. januarja.

Jeseničani so ugnali Slavijo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Finale šele aprila

Po kakšnem sistemu bodo odigrali finale, še ni znano, saj obstajata dve različici. Je pa jasno, da bo ta na sporedu najhitreje čez dobra dva meseca.

Prva različica finala: v primeru, da noben klub ne igra v finalu Alpske hokejske lige (AHL) oziroma se uvrsti v finale AHL in ne v finale članskega državnega prvenstva, bosta zmagovalca polfinala končnice državnega prvenstva finalne obračune za naslov najboljših v državi odigrala na štiri zmage v naslednjih terminih: 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17. april.

Druga različica finala: v primeru, da en ali oba kluba igrata v finalu Alpske hokejske lige (AHL) in finalu članskega državnega prvenstva, bosta zmagovalca polfinala končnice državnega prvenstva finalne obračune za naslov najboljših v državi odigrala na dve zmagi v naslednjih terminih: 18., 20. in 22. april.

Polfinale Prvi tekmi, četrtek, 23. januar

HK SŽ Olimpija : HK Triglav Kranj 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)



HDD Sij Acroni Jesenice : HK Slavija Junior 7:4 (3:1, 2:0, 2:3)



Drugi tekmi, sobota, 25. januar

HK Triglav Kranj - HK SŽ Olimpija

HK Slavija Junior - HDD Sij Acroni Jesenice



Morebitni tretji tekmi, ponedeljek, 27. januar

HK SŽ Olimpija - HK Triglav Kranj

HDD Sij Acroni Jesenice - HK Slavija Junior *igrajo na dve zmagi

