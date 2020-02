Slovenska hokejska reprezentanca bo od danes do nedelje na Jesenicah igrala olimpijske predkvalifikacije, na katerih bodo sodelovali še Litovci, Japonci in Hrvati. Četa Matjaža Kopitarja je favorit turnirja, na katerem si bo le zmagovalec zagotovil napredovanje v avgustovski zaključni krog kvalifikacij.

"Vemo, kaj nas čaka, vemo, da smo favoriti. Ne glede na to, kakšne reprezentance nam bodo stale nasproti, moramo najti motivacijo, odigrati, kot znamo, pokazati pravo željo, borbenost in pristop. Narediti moramo, kar se od nas pričakuje. Zavedamo se, da imamo v primerjavi z drugimi več kakovosti, kar bomo morali izkoristiti," pred začetkom štiridnevnega turnirja, na katerem šteje le končna zmaga, razmišlja pomemben člen slovenskega napada Jan Urbas.

Jan Urbas o tekmecih:

Ne more se pritoževati

"V klubu so zadovoljni, a kakšne evforije ne želi nihče zganjati, saj se zavedamo, da se lahko potem stvari hitro obrnejo," je zadovoljen s potekom klubske sezone. Trenutno so peti. Foto: Sportida

V preteklosti že kapetan slovenske izbrane vrste je na Gorenjsko lahko pripotoval z zvrhano mero samozavesti. Članu nemškega prvoligaša Fischtown Pinguins, za katerega igra tretjo sezono, gre v nemškem prvenstvu odlično.

V povprečju dosega natanko točko na tekmo. Na 41 obračunih se je podpisal pod 22 zadetkov in 19 podaj. Je najboljši strelec tekmovanja, po točkah pa zaseda peto mesto lige DEL. Dobro gre tudi njegovemu kolektivu iz Bremerhavna. Trenutno so peti, varno med šesterico, ki se po rednem delu že uvrsti v četrtfinale.

"Vsekakor odlična sezona, ne morem se pritoževati. Tako individualno kot klubsko nam gre odlično. Trenutno smo na mestih, ki vodijo neposredno v končnico, kar je prvi cilj. Glede na to, da smo klub z najnižjim proračunom v ligi, je to zagotovo zelo pozitivna stvar. Vsako tekmo stremimo k temu, da dobimo čim več točk in ohranimo mesto med top šest. Devet krogov do konca imamo kar nekaj točk naskoka pred sedmimi, tako da so v klubu zadovoljni, a kakšne evforije ne želi nihče zganjati, saj se zavedamo, da se lahko potem stvari hitro obrnejo," je zadovoljen, a hkrati previden 31-letnik, ki mu v klubu pripada vloga pomočnika kapetana in je vse bolj priljubljen tudi med navijači.

Ti so ga izbrali za najboljšega hokejista lige v decembru, medtem ko je po seštevku glasov stroke in novinarjev končal na drugem mestu.

Tako Miha Verlič kot Jan Urbas bosta tudi prihodnjo sezono igrala za Fischtown Pinguins. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ko gre, samo igraš

"Ko ti enkrat gre, ne razmišljaš, kaj bi, če bi, ampak samo igraš. Zagotovo je s temi številkami vse lažje. Ne razmišljaš o ničemer drugem kot o igri, ni nobene negative. Pritiska ne občutim veliko, saj gre vsej ekipi dobro. Ko so zmage, je tudi individualna statistika boljša," o svojem doprinosu h klubskemu uspehu razmišlja naš sogovornik, ki je pred dnevi v paketu s še enim reprezentantom Miho Verličem sodelovanje z Bremerhavnom podaljšal še za eno sezono.

Gradnja ekipe se je obrestovala 31-letnik upa, da se z Bremerhavnom neposredno uvrstijo v četrtfinale. Foto: Vid Ponikvar

Tudi za štajerskim napadalcem, s katerim Urbas redno igra v napadu, so odlični meseci. Verlič je na 43 tekmah vknjižil 16 zadetkov in 14 asistenc in je drugi strelec moštva. To je lani ostalo pred vrati četrtfinala, letos pa se mu nasmiha neposredna četrtfinalna vstopnica.

"Klub šele četrto sezono igra v prvi ligi. Na začetku je bilo veliko rošad, igralci so odhajali, prihajali so novi. Zadnji dve leti pa je jedro igralcev približno isto. Zgodba se gradi okoli tega jedra, kar se letos kaže kot zelo pozitivno. V ekipi imamo hokejiste s pravim značajem, kar se pozna tako na lestvici kot kje drugje. Podaljšala sva midva z Miho, pa tudi nekaj drugih fantov. Menim, da bo jedro tudi prihodnje leto bolj ali manj podobno in da bomo imeli dobo ekipo. Z rastjo naše ekipe zagotovo tudi tisti, ki so morda v drugih klubih in niso verjeli, da bi naš klub v prvi ligi lahko kaj dosegel, na nas gledajo drugače. Lahko se zgodi, da bo to prevesilo tehtnico na našo stran in se nam morda kdo od teh tudi pridruži," se nadeja Urbas, ki trenutno vse misli usmerja v reprezentančno akcijo.

To bo začel ob 19. uri, ko se bo v slovenskem dresu s soigralci zoperstavil Litvi.

Slovenska reprezentanca za olimpijske predkvalifikacije: Vratarji (3): Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci (7): Aljoša Crnovič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Žiga Pavlin, Jurij Repe (oba Košice, Slovaška Extraliga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska)

Napadalci (13): Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Robert Sabolič (Ambri-Piotta, Švica, liga NLA), Rok Tičar (KAC, liga EBEL), Blaž Tomaževič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, liga DEL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič (vratarji), Kari Savolainen

Olimpijske predkvalifikacije, Jesenice, 6.-9. februar* Četrtek, 6. februar

15.30 Japonska – Hrvaška

19.00 Litva – Slovenija Petek, 7. februar

15.30 Japonska – Litva

19.00 Slovenija – Hrvaška Nedelja, 9. februar

15.30 Hrvaška – Litva

19.00 Slovenija – Japonska * V zadnji krog kvalifikacij napreduje zmagovalec turnirja



Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, Hrvaška.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, Nizozemska.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust*

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4. *olimpijsko vozovnico si zagotovi zmagovalec skupine

**Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

